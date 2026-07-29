Lợi nhuận Chứng khoán Thiên Việt (TVS) giảm sâu quý II, tự doanh không còn là điểm tựa

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, CTCP Chứng khoán Thiên Việt (TVS) ghi nhận 176,8 tỷ đồng doanh thu hoạt động trong quý II/2026, giảm 21,5% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự sụt giảm của mảng tự doanh khi lãi từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) chỉ đạt 56,1 tỷ đồng, giảm 57,8%. Trong đó, lãi bán tài sản FVTPL đạt 19,6 tỷ đồng, giảm gần 60%, còn lãi đánh giá lại danh mục FVTPL giảm mạnh từ 79,4 tỷ đồng xuống còn 28,9 tỷ đồng.

Ở chiều tích cực, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) tăng 10,7%, lên 71,2 tỷ đồng. Doanh thu môi giới đạt 3,9 tỷ đồng, nhích nhẹ so với cùng kỳ, trong khi thu nhập khác tăng đột biến 150%, đạt 36,7 tỷ đồng.

Mặc dù tổng doanh thu 6 tháng tăng trưởng, TVS vẫn chưa đạt nổi 3% mục tiêu lợi nhuận năm 2026.

Chi phí hoạt động trong kỳ được tiết giảm từ 101,5 tỷ đồng xuống còn 94 tỷ đồng, chủ yếu nhờ khoản lỗ từ tài sản FVTPL thu hẹp. Tuy nhiên, doanh thu hoạt động tài chính chỉ còn 674,7 triệu đồng, giảm gần 88%, trong khi chi phí tài chính gần như đi ngang ở mức 52,1 tỷ đồng, phần lớn là chi phí lãi vay.

Khép lại quý II, TVS ghi nhận 15,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm gần 76% so với mức 63,6 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu hoạt động của doanh nghiệp đạt 435,5 tỷ đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳ. Dù vậy, lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 28,2 tỷ đồng, giảm 75,5%, còn lợi nhuận sau thuế chỉ hơn 9 tỷ đồng, lao dốc 93,8% so với nửa đầu năm trước.

Năm 2026, TVS đặt mục tiêu 340 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng hơn 18% so với thực hiện năm 2025. Tuy nhiên, sau nửa đầu năm, doanh nghiệp mới hoàn thành khoảng 2,6% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản hợp nhất của TVS đạt 7.186,8 tỷ đồng, giảm khoảng 454,3 tỷ đồng so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, danh mục FVTPL giảm từ 1.294,5 tỷ đồng xuống 1.185,7 tỷ đồng, trong khi chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) chỉ giảm nhẹ còn 3.730,4 tỷ đồng và tiếp tục là khoản mục tài sản lớn nhất của công ty.

Bên cạnh đó, dư nợ cho vay giảm từ 450,9 tỷ đồng xuống 366,1 tỷ đồng, còn các khoản phải thu giảm từ 193,4 tỷ đồng xuống 144,3 tỷ đồng. Ngược lại, tiền và các khoản tương đương tiền tăng mạnh từ 971,4 tỷ đồng lên 1.462,1 tỷ đồng, tăng gần 491 tỷ đồng, góp phần cải thiện khả năng thanh khoản.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả của TVS giảm hơn 527 tỷ đồng so với đầu năm, còn 4.174,7 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm khoảng 440,6 tỷ đồng, xuống 3.769,3 tỷ đồng.

Trong khi đó, vốn chủ sở hữu tăng từ 2.939,3 tỷ đồng lên 3.012,1 tỷ đồng, chủ yếu nhờ vốn góp của chủ sở hữu tăng lên 2.301,5 tỷ đồng. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm từ 868,3 tỷ đồng xuống còn 695,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tiền gửi của khách hàng tại TVS giảm từ 144,1 tỷ đồng đầu năm xuống còn 95,4 tỷ đồng vào cuối tháng 6/2026, giảm gần 49 tỷ đồng. Khoản phải trả nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán cũng giảm tương ứng xuống 95,4 tỷ đồng.