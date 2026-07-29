FIFA muốn bán 20% cổ phần World Cup với giá 20 tỷ USD

Kế hoạch đầy tranh cãi của FIFA nhằm tách riêng một đơn vị thương mại mới và bán cổ phần cho các nhà đầu tư đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ giới lập pháp, bao gồm cả tân Thủ tướng Anh, các tổ chức cổ động viên và Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA).

Mới đây, FIFA tuyên bố sẽ thành lập một công ty mới mang tên FIFA Forward Enterprise, đồng thời tìm cách bán khoảng 20% cổ phần với mức định giá lên tới khoảng 20 tỷ USD. Các cuộc đàm phán hiện đã đi đến giai đoạn nâng cao với Thrive Eternal - quỹ đầu tư do Joshua Kushner, em ruột của Jared Kushner (con rể Tổng thống Donald Trump), vận hành.

Mục tiêu của nước đi này là tận dụng tối đa thành công thương mại từ kỳ World Cup bóng đá nam gần đây - giải đấu đã giúp cơ quan quản lý bóng đá toàn cầu thu về ít nhất 13 tỷ USD doanh thu trong chu kỳ 4 năm kết thúc vào năm nay.

Tuy nhiên, đề xuất này, vốn lần đầu tiên được tiết lộ trên tờ Financial Times, đã ngay lập tức châm ngòi cho làn sóng giận dữ. Ông Andy Burnham, người vừa nhậm chức Thủ tướng Anh trong tháng này, khẳng định bóng đá "không thuộc về các nhà đầu tư".

"World Cup không phải là một món hàng. Đó là giải đấu vĩ đại nhất của thể thao thế giới và chưa bao giờ thuộc về ai để đem ra mua bán. Dù quý vị có tô vẽ thương vụ này thế nào đi nữa, một khi đã bán đi một phần của nó, quý vị đã bán rẻ bản sắc của bóng đá," ông Burnham, một cổ động viên bóng đá cuồng nhiệt, nhấn mạnh.

Các nghị sĩ Đảng Dân chủ trong Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho rằng kế hoạch đầu tư nói trên là bằng chứng tiếp theo cho thấy FIFA đang nỗ lực lấy lòng gia đình ông Trump. Trước đó, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã trao cho Tổng thống Mỹ một "Giải thưởng Hòa bình FIFA" mới vào tháng 12, đồng thời tổ chức này cũng đã thuê văn phòng tại tòa tháp Trump Tower ở New York.

"Giờ đây, ông Infantino lại lập một 'hat-trick hối lộ' khi xúc tiến thương vụ trị giá hàng tỷ USD với em trai của Jared Kushner để bán cổ phần sở hữu World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân," đại diện nhóm nghị sĩ phát biểu.

Ông Jamie Raskin, nghị sĩ Dân chủ cấp cao trong ủy ban, trước đó đã gửi thư yêu cầu ông Infantino cung cấp các tài liệu liên quan đến mối quan hệ giữa FIFA và chính quyền ông Trump. UEFA, cơ quan quản lý bóng đá châu Âu, nhận định kế hoạch của FIFA đã "vượt qua ranh giới mà các tổ chức quản lý bóng đá không bao giờ được phép bước qua".

"Linh hồn và bộ máy quản trị của bóng đá không phải là tài sản để đem ra kinh doanh, đặc biệt là khi hoàn toàn thiếu minh bạch về việc ai sẽ là người hưởng lợi tài chính. Không ai trong chúng ta là chủ sở hữu của bóng đá. FIFA không có quyền bán nó," UEFA tuyên bố.

Tổ chức Cổ động viên Bóng đá Châu Âu (FSE), liên minh đại diện cho người hâm mộ, cũng lên tiếng chỉ trích gay gắt kế hoạch này và yêu cầu ông Infantino từ chức. Tổ chức này trước đó đã phản ứng dữ dội trước chính sách bán vé của FIFA tại kỳ World Cup vừa qua ở Mỹ, Canada và Mexico, nơi giá vé bị đẩy lên cao hơn đáng kể so với các giải đấu trước.

"World Cup không phải để bán. Hãy chấm dứt trò hề này," FSE nhấn mạnh trong tuyên bố. "Các liên đoàn thành viên của FIFA và tất cả những ai quan tâm đến tương lai của môn thể thao này phải đứng lên chống lại người đang muốn đem bán bóng đá thế giới."

Ông Sepp Blatter, tiền nhiệm của ông Infantino, người đã phải từ chức sau bê bối tham nhũng và nhận hối lộ năm 2015, cũng lên tiếng phản đối đề xuất.

"Mối quan hệ thân thiết giữa Chủ tịch FIFA và Tổng thống Mỹ đã chạm đến một khía cạnh tài chính gây tổn hại nghiêm trọng đến bóng đá. Không ai có quyền bán đi môn thể thao của chúng ta," ông Blatter nói.

Trong tuyên bố đưa ra hôm thứ Ba, Chủ tịch Infantino lại khẳng định kế hoạch này nhằm mục đích "dân chủ hóa bóng đá trên toàn thế giới", và số tiền huy động được sẽ được "đầu tư mạnh mẽ cho cả những vùng lãnh thổ nhỏ bé hay hẻo lánh nhất của bản đồ bóng đá". Theo đề xuất, ngân sách dành cho phát triển bóng đá trong 4 năm tới sẽ tăng từ 4 tỷ USD hiện tại lên 10 tỷ USD.

211 liên đoàn thành viên của FIFA, với quy mô chênh lệch từ những quốc gia lớn như Ấn Độ, Trung Quốc cho đến Gibraltar hay đảo Montserrat, đều được đối xử bình đẳng. Số tiền thu được từ việc bán cổ phần sẽ được dùng một phần để tăng khoản hỗ trợ hàng năm cho các thành viên từ 2 triệu USD/năm lên 5 triệu USD. Mỗi liên đoàn cũng sẽ nhận được một khoản hỗ trợ một lần trị giá 20 triệu USD.

"Mỗi liên đoàn thành viên FIFA cần có cơ hội nhận phần chia công bằng từ nguồn ngân sách sẵn có để tự định hình tương lai của mình, tự mình quyết định thay vì phải phụ thuộc vào kẻ khác," ông Infantino tuyên bố.