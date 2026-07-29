Động thái mới của Binance gây khó trong truy vết tội phạm

Binance, sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới, đã âm thầm thay đổi cách thức hợp tác với lực lượng hành pháp tại nhiều quốc gia. Động thái đang gây ra sự bất bình lớn đối với giới chức khi khiến việc truy vết tội phạm lừa đảo và chống rửa tiền trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Trước đó, sau nhiều năm vướng vào các rắc rối pháp lý, sàn giao dịch này đã nỗ lực làm sạch hình ảnh bằng cách hợp tác trực tiếp với các cơ quan điều tra để phong tỏa các tài khoản nghi vấn và chia sẻ thông tin về những khách hàng có giao dịch bất thường. Tuy nhiên, vào tháng 4 năm ngoái, Binance đã ban hành một quy định mới, yêu cầu giới chức hành pháp phải gửi một số đề nghị hỗ trợ qua các cơ quan chính phủ nước ngoài - một quy trình tốn nhiều thời gian và bị ràng buộc bởi các hiệp định quốc tế.

Theo ghi nhận của The New York Times, quy định này, kết hợp với làn sóng từ chức của hàng loạt nhân sự tuân thủ cấp cao, đã làm đình trệ nhiều cuộc điều tra tại châu Âu và dấy lên những quan ngại sâu sắc tại Mỹ.

Mỗi ngày, Binance xử lý lượng giao dịch tiền số trị giá hàng tỷ USD, giữ vị thế dẫn đầu trong một ngành công nghiệp toàn cầu đang bùng nổ và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ chính quyền Tổng thống Trump. Năm ngoái, Tổng thống Trump đã nới lỏng sự kiểm soát của liên bang đối với các công ty tiền số, cùng thời điểm một startup tiền số của gia đình ông thiết lập quan hệ hợp tác kinh doanh với Binance.

Về phần mình, Binance khẳng định công ty không hề thu hẹp sự hợp tác với lực lượng hành pháp. Sàn giao dịch này giải thích sự thay đổi trên nhằm bảo đảm tuân thủ các quy định pháp lý và luật bảo mật dữ liệu cá nhân của khách hàng, đồng thời nhấn mạnh không có dấu hiệu nào cho thấy điều chỉnh này liên quan đến chính sách nới lỏng quản lý của chính quyền ông Trump.

Dù vậy, các nhà điều tra cho rằng chính sách mới đã dựng lên những rào cản mới trong nỗ lực đấu tranh chống tội phạm tài chính.

Tại một hội nghị về thi hành pháp luật diễn ra ở Hà Lan vào tháng trước, các sĩ quan cảnh sát đến từ 5 quốc gia châu Âu cho biết họ gặp rất nhiều khó khăn khi thu thập thông tin từ Binance, trừ các vụ án liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em, khủng bố hoặc đe doạ tính mạng khẩn cấp. Một quan chức hành pháp cấp cao của châu Âu tiết lộ hầu hết các yêu cầu hiện bị điều hướng sang Chính phủ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) - nơi Binance đặt trụ sở quản lý - khiến thời gian phản hồi bị kéo dài đáng kể.

Tại Mỹ, lực lượng hành pháp phần lớn được miễn trừ quy định phải gửi yêu cầu qua chính phủ nước ngoài. Dù vậy, trong một số trường hợp, Binance vẫn yêu cầu các công tố viên bang gửi đề nghị thông qua các quốc gia khác, làm cản trở ít nhất hai cuộc điều tra trong năm nay.

Bà Alona Katz, Trợ lý Công tố viên quận Brooklyn, chia sẻ với The New York Times rằng nhìn chung Binance phản hồi khá tốt, đôi khi cung cấp thông tin chỉ trong vài giờ. Tuy nhiên, bà đã bất lực trong việc xin hồ sơ tài khoản của một số người dùng Binance có trụ sở tại UAE.

Bà nhấn mạnh rằng trong các vụ án diễn biến nhanh, khi tội phạm tẩu tán tài sản giữa các tài khoản chỉ trong vài phút hoặc vài giây, yếu tố thời gian mang tính sống còn để thu hồi tiền bị mất. "Tốc độ nhận được hồ sơ sẽ quyết định kết quả của vụ án. Đó là yếu tố quyết định tất cả," bà Katz nói.

"Vì lợi ích của các nạn nhân bị trộm tiền số, sự hợp tác kịp thời và cởi mở từ các tập đoàn tiền mã hóa khổng lồ và siêu lợi nhuận này là điều vô cùng quan trọng," ông Alvin Bragg, Công tố viên quận Manhattan, nhận định trong một tuyên bố.