Dragon Capital ra khuyến nghị quan trọng cho nhà đầu tư chứng khoán

Trong thư gửi nhà đầu tư mới đây, Dragon Capital thừa nhận diễn biến giảm mạnh trên diện rộng của thị trường chứng khoán đang gây nhiều lo ngại. Tuy nhiên, quỹ cho rằng đợt điều chỉnh hiện tại phản ánh sự cộng hưởng của nhiều yếu tố, phần lớn mang tính ngắn hạn.

Theo Dragon Capital, tâm lý thị trường đang chịu ảnh hưởng từ những lo ngại liên quan đến thanh khoản và chi phí vốn, trong bối cảnh mặt bằng lãi suất tăng trở lại và nhu cầu vốn cho nhiều dự án đầu tư quy mô lớn gia tăng.

Bên cạnh đó, một số diễn biến bất ngờ tại các doanh nghiệp riêng lẻ, áp lực bán từ những tài khoản sử dụng đòn bẩy cùng bất ổn bên ngoài như căng thẳng địa chính trị Mỹ - Iran và các thông tin mới liên quan đến chính sách thương mại của Mỹ đã khiến nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn.

Sự cộng hưởng của các yếu tố này khiến thị trường trải qua nhịp giảm mạnh, với áp lực bán lan rộng trên nhiều nhóm ngành.

Lợi nhuận doanh nghiệp chưa suy giảm tương ứng

Dù thị trường điều chỉnh mạnh, Dragon Capital cho biết chưa ghi nhận dấu hiệu suy yếu tương ứng trong bức tranh lợi nhuận của các doanh nghiệp.

Nhiều doanh nghiệp niêm yết vẫn duy trì kết quả kinh doanh tích cực, trong khi triển vọng lợi nhuận toàn thị trường năm 2026 tiếp tục được đánh giá khả quan. Các chỉ báo kinh tế như tăng trưởng tín dụng, tiêu dùng nội địa và hoạt động đầu tư, nhìn chung vẫn duy trì động lực tương đối tốt.

Một tín hiệu khác được Dragon Capital chú ý là việc cổ đông nội bộ và lãnh đạo doanh nghiệp đăng ký mua cổ phiếu của chính công ty mình. Các giao dịch xuất hiện tại nhiều lĩnh vực như chứng khoán, bán lẻ, thực phẩm, xuất khẩu, bất động sản nhà ở và khu công nghiệp.

Theo quỹ, động thái mua vào của người nội bộ là tín hiệu mang tính xây dựng, phần nào phản ánh đánh giá tích cực đối với triển vọng trung và dài hạn của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Dragon Capital lưu ý các giao dịch này cần được xem xét cùng chất lượng tài sản, triển vọng lợi nhuận, dòng tiền và mức định giá của từng doanh nghiệp, thay vì sử dụng như một chỉ báo đầu tư độc lập.

Định giá nhiều cổ phiếu quay lại vùng tháng 4/2025

Sau nhịp điều chỉnh vừa qua, mặt bằng định giá của nhiều doanh nghiệp đã trở nên hấp dẫn hơn. Đáng chú ý, một số cổ phiếu đang giao dịch ở mức định giá tương đương giai đoạn sau khi Mỹ công bố chính sách thuế đối ứng vào tháng 4/2025.

Ở thời điểm đó, VN-Index từng giảm 17,6% trong thời gian ngắn. Khi mức độ bất định hạ nhiệt và nhà đầu tư quay trở lại tập trung vào các yếu tố nền tảng, chỉ số đã phục hồi hơn 40% trong sáu tháng tiếp theo.

So với thời điểm tháng 4/2025, bức tranh lợi nhuận doanh nghiệp hiện nay có nhiều điểm tích cực hơn. Lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết tiếp tục tăng trưởng tốt và tăng trưởng lợi nhuận của VN-Index năm 2026 hiện vẫn được kỳ vọng ở mức trên 20%.

Nhiều doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng, và tiếp tục duy trì chính sách cổ tức tiền mặt hấp dẫn với tỷ suất cổ tức ở một số trường hợp vượt 10%/năm. Từ góc độ định giá và lợi nhuận doanh nghiệp, Dragon Capital cho rằng biên an toàn của nhiều khoản đầu tư đã được cải thiện, dù các rủi ro ngắn hạn còn hiện hữu.

Lịch sử cho thấy VN-Index có thể phục hồi mạnh sau những nhịp giảm sâu

" Chưa thể khẳng định thị trường sẽ phục hồi hoàn toàn trong vài tháng tới ", Dragon Capital dự báo. Biến động ngắn hạn có thể tiếp diễn khi nhà đầu tư tiếp tục đánh giá các yếu tố liên quan đến thanh khoản, địa chính trị, chính sách thương mại và triển vọng kinh doanh của từng doanh nghiệp.

Tuy vậy, dữ liệu lịch sử cho thấy các giai đoạn thị trường giảm sâu do tâm lý và áp lực dòng tiền thường có thể được tiếp nối bằng những nhịp phục hồi mạnh, khi mức độ bất định giảm bớt và niềm tin dần được khôi phục.

Thống kê trong vòng 6 năm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn biến động lớn, từ đại dịch Covid-19, khủng hoảng trái phiếu doanh nghiệp, áp lực tỷ giá đến những lo ngại liên quan đến chính sách thuế quan.

Theo dữ liệu Dragon Capital tổng hợp, VN-Index và các quỹ cổ phiếu do công ty quản lý đều ghi nhận kết quả tích cực trong 12 tháng sau một số giai đoạn giảm sâu trước đây.

Với tầm nhìn đầu tư từ 2 đến 3 năm, Dragon Capital cho rằng mặt bằng định giá hiện tại có thể tạo ra cơ hội tích lũy hấp dẫn tại những doanh nghiệp có nền tảng tốt, tăng trưởng lợi nhuận bền vững và chất lượng tài sản cao.

Quỹ cho biết sẽ tiếp tục tập trung vào giá trị nội tại và triển vọng dài hạn của doanh nghiệp, thay vì bị chi phối bởi biến động ngắn hạn. Đồng thời, Dragon Capital sẽ chủ động tìm kiếm cơ hội được tạo ra từ chính nhịp điều chỉnh hiện nay, trên cơ sở cân nhắc thận trọng giữa mức sinh lời kỳ vọng và rủi ro.