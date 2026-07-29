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Doanh thu FPT Retail đạt 30.743 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026, nhà thuốc Long Châu dẫn dắt đà tăng trưởng

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Doanh thu FPT Retail đạt 30.743 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026, nhà thuốc Long Châu dẫn dắt đà tăng trưởng

Tính đến hết tháng 6/2026, hệ thống Long Châu sở hữu 2.639 nhà thuốc và 236 trung tâm tiêm chủng.

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail - HoSE: FRT) công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 với doanh thu hợp nhất đạt 30.743 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ và hoàn thành 52% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.038 tỷ đồng và hoàn thành 67% kế hoạch năm 2026.

Bên cạnh đó, doanh thu online của công ty đạt 4.996 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Kết quả trên tiếp tục phản ánh đà tăng trưởng tích cực của FPT Retail ở cả hai lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là chăm sóc sức khỏe và bán lẻ công nghệ, đồng thời cho thấy hiệu quả từ chiến lược tối ưu vận hành, nâng cao năng lực quản trị và chủ động thích ứng với những biến động của thị trường.

Trong bối cảnh môi trường kinh doanh vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, Công ty tiếp tục kiên định với định hướng phát triển bền vững, lấy hiệu quả dài hạn và giá trị mang lại cho khách hàng làm trọng tâm.

Long Châu đưa y tế số, thuốc thế hệ mới và chăm sóc sức khỏe miễn phí đến gần hơn với cộng đồng, tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng

Trong 6 tháng đầu năm 2026, chuỗi Long Châu ghi nhận doanh thu 21.448 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ và hoàn thành 52% kế hoạch năm. Doanh thu trung bình đạt 1,3 tỷ đồng/nhà thuốc/tháng, tiếp tục cải thiện so với mức bình quân năm 2025, phản ánh hiệu quả của hệ thống trong quá trình mở rộng quy mô đi cùng nâng cao chất lượng vận hành.

Tính đến hết tháng 6/2026, hệ thống Long Châu sở hữu 2.639 nhà thuốc và 236 trung tâm tiêm chủng, tiếp tục mở rộng mạng lưới trên toàn quốc nhằm nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cho người dân. Song song với đó, doanh nghiệp tiếp tục chủ động quản trị nguồn cung, tối ưu hàng tồn kho và kiểm soát chi phí vận hành, góp phần đảm bảo nguồn hàng ổn định, hạn chế tác động từ biến động chi phí đầu vào và duy trì hiệu quả hoạt động.

Trong nửa đầu năm 2026, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu tiếp tục mở rộng những đóng góp cho cộng đồng thông qua các sáng kiến chăm sóc sức khỏe và chuyển đổi số. Doanh nghiệp được Bộ Công an trao tặng Bằng khen ghi nhận thành tích xuất sắc trong triển khai Đề án 06 giai đoạn 2022–2025. Đồng thời, Long Châu cũng được Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) và Công an TP.HCM lựa chọn là đối tác xây dựng, vận hành các tiện ích chăm sóc sức khỏe tại mô hình Trạm Công dân số, góp phần đưa các dịch vụ y tế số đến gần hơn với người dân.

Người dân trải nghiệm tiện ích y tế số tại Trạm Công dân số tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Bên cạnh đó, Long Châu tiếp tục mở rộng danh mục thuốc thế hệ mới và thuốc hiếm lên 12 loại, nâng cao năng lực cung ứng dược phẩm chuyên sâu. Hệ thống còn mở rộng hợp tác chiến lược với các đối tác trong và ngoài nước như: Quỹ Urgo Foundation (Pháp), Hội Chữ Thập đỏ TP.HCM, Đại học Y dược TP.HCM, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch nâng cao năng lực sơ cấp cứu, ứng phó khẩn cấp hướng tới mục tiêu hơn 22.000 dược sĩ Long Châu trở thành tình nguyện viên sơ cấp cứu cộng đồng, hợp tác cùng Bệnh viện FV phổ cập kiến thức y khoa chuẩn quốc tế cho cộng đồng,… Doanh nghiệp cũng triển khai hơn 1.000 Trạm Giải nhiệt trên toàn quốc và phát triển tính năng Bản đồ Giải nhiệt Long Châu, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí trong mùa nắng nóng.

FPT Shop tiếp tục cải thiện hiệu quả hoạt động

Chuỗi FPT Shop ghi nhận doanh thu 9.387 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ và hoàn thành 51% kế hoạch năm 2026. Doanh thu trung bình đạt 2,5 tỷ đồng/cửa hàng/tháng, tăng hơn 34% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này đến từ việc chủ động điều chỉnh danh mục sản phẩm, gia tăng nguồn hàng theo mùa vụ, cùng hiệu quả của các chương trình bán hàng và các giải pháp tài chính linh hoạt.

Trong quý II/2026, FPT Shop tiếp tục đẩy mạnh các chương trình bán hàng gắn với mùa World Cup, kết hợp các ngành hàng TV, điện máy, gia dụng cùng dịch vụ di động MVNO FPT nhằm mở rộng hệ sinh thái và đáp ứng nhu cầu mua sắm ngày càng đa dạng của khách hàng. Đồng thời, doanh nghiệp phối hợp cùng các đối tác ra mắt nhiều sản phẩm công nghệ mới và triển khai sớm chương trình Back to School để đón đầu nhu cầu mua sắm phục vụ học tập trong nửa cuối năm.

An Thái

Nhịp sống thị trường

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