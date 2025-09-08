Chủ tịch Tập đoàn Thuận An khai về bữa ăn với Bí thư Bắc Giang ở nhà lãnh đạo cấp cao

Ngày 8/9, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và 28 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thuận An và một số tỉnh thành.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An là người đầu tiên trả lời xét hỏi.

Khai về quá trình vi phạm đấu thầu tại gói thầu dự án cầu Đồng Việt (Bắc Giang cũ) gây thiệt hại hơn 96 tỷ đồng, bị cáo Hưng trình bày có quan hệ trước với bị can Dương Văn Thái, khi đó là Bí thư Tỉnh ủy. Khi biết tỉnh Bắc Giang sắp triển khai đấu thầu dự án trên, Hưng chủ động liên lạc hẹn gặp ông Thái.

Bên cạnh đó, bị cáo Hưng khai cũng nhờ bị cáo Phạm Thái Hà, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội, tác động tới ông Dương Văn Thái để xin tham gia đấu thầu cầu Đồng Việt.

“Bị cáo hỏi anh Hà, khi gặp anh Thái, có nên gọi điện cho lãnh đạo cấp cao để nói chuyện hay không? Anh Hà bảo nên”, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An cho hay.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An khai tại toà.

Sau đó 1 tuần, Hưng về Bắc Giang gặp ông Thái. Trên đường đi, bị cáo nhắn tin cho ông Phạm Thái Hà và bảo lúc nữa có ngồi với ông Thái và sẽ chuyển máy để Thái nói chuyện với "lãnh đạo". Lúc này ông Hà đang bận công việc nên bảo sẽ liên lạc trực tiếp hoặc thông qua thư ký của "lãnh đạo".

Tuy vậy, khi bị cáo gặp ông Dương Văn Thái nói chuyện và đặt vấn đề, ông Thái đồng ý cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu nên bị cáo Hưng không thực hiện cuộc gọi với lãnh đạo.

“Anh Thái nói cầu Đồng Việt là dự án công nghệ cao, các doanh nghiệp ở Bắc Giang không làm được nếu Thuận An và liên danh đủ năng lực, ông sẽ ủng hộ” , Nguyễn Duy Hưng khai.

Bị cáo khai thêm, sau buổi gặp trên khoảng 2 tuần, ông Dương Văn Thái nhờ Hưng tổ chức một bữa ăn tại nhà lãnh đạo cấp cao. Hôm đó, bị cáo Phạm Thái Hà tiếp tục nhờ ông Thái giúp đỡ Tập đoàn Thuận An.

Cũng trong bữa ăn, Hưng quen biết với bị cáo Lê Ô Pích, khi đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang. Tuy vậy, bị cáo khẳng định không tác động tới ông Pích, chỉ nhờ Nguyễn Văn Thạo, Giám đốc Ban quản lý dự án tỉnh Bắc Giang, giúp Thuận An trúng thầu và thống nhất chi lại 3% giá trị thanh toán trước thuế.

Với bị cáo Lê Ô Pích, Hưng khai sau khi Thuận An trúng thầu mới đến gặp, tặng vị này 1 tỷ đồng. Hưng trình bày thêm, có đưa tiền cho ông Dương Văn Thái và một số cá nhân ở Bắc Giang.

Theo hồ sơ vụ án, ông Dương Văn Thái thừa nhận từng được Thuận An tặng 900 triệu đồng. Vị này đã nộp số này cho cơ quan điều tra và còn nộp thêm 7,1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả chung của vụ án.

Sau khi Cơ quan điều tra Bộ Công an ra kết luận vụ án lần 1 vào tháng 5/2025, VKSND tối cao trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung để: “Làm rõ số tiền bị can Dương Văn Thái, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang đã nhận của Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An ”.

Ngày 12/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định tách vụ án hình sự, tách hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3, Điều 356 với bị can Dương Văn Thái để điều tra, xác minh và kết luận điều tra, đề nghị truy tố riêng theo quy định của pháp luật.