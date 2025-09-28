Chủ tịch TP Cần Thơ vừa có quyết định làm người dân vui nức lòng

Ngày 28-9, Văn phòng UBND TP Cần Thơ cho biết Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Lâu vừa ký quyết định ban hành kế hoạch "Triển khai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn".

Đột phá trong dịch vụ công

Mục tiêu của kế hoạch nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bất kỳ Trung tâm phục vụ hành chính công, không phân biệt cấp chính quyền, địa giới hành chính nơi cư trú, nơi đặt trụ sở hoặc nơi đã cấp các loại giấy tờ cho tổ chức, cá nhân.

Xã Mỹ Hương, TP Cần Thơ giải quyết thủ tục hành chính lưu động cho người dân vào ngày cuối tuần

Ngoài ra, việc làm trên còn giảm thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc nộp hồ sơ.

Thời gian thực hiện kế hoạch bắt đầu từ ngày 1-10. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính có thể lựa chọn nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, phường; qua hình thức trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia, dịch vụ bưu chính công ích.

Trung tâm Phục vụ hành chính công sẽ xử lý và chuyển hồ sơ đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính trả cho tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu.

Giải quyết thủ tục hành chính: Bứt phá rào cản địa giới!

Bà Lê Xuân Hoa – Phó Chánh Văn phòng UBND TP Cần Thơ, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố - cho biết có 1.320 thủ tục hành chính được giải quyết mà không phụ thuộc địa giới hành chính ở các lĩnh vực: Tín ngưỡng, tôn giáo; y tế; nội vụ; khoa học và công nghệ; giáo dục và đào tạo; văn hóa, thể thao và du lịch; đất đai; tư pháp; tài chính; nông nghiệp và môi trường.

"Một trong những điểm mới khi thực hiện dịch vụ công từ ngày 1-10 là người dân, tổ chức nộp hồ sơ ở xã này và có thể nhận kết quả tại phường, xã khác theo yêu cầu. Thành phố phấn đấu đến cuối năm nay, 100% thủ tục hành chính sẽ tiếp nhận và trả kết quả không phụ thuộc địa giới" – bà Hoa thông tin.

Bà Hoa cho rằng một trong những điều kiện thực hiện tốt việc xử lý hồ sơ phi địa giới hành chính thì hệ thống thông tin giải quyết thủ tục phải thông suốt, kết nối với các hệ thống thông tin chuyên ngành để công chức có đủ cơ sở dữ liệu và xử lý.