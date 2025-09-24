Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu lập cam kết tiến độ dự án An Phú

Chủ tịch UBND TP HCM vừa có kết luận về tiến độ dự án xây dựng nút giao An Phú. Kết luận nhấn mạnh đây là công trình cửa ngõ phía Đông có vai trò đặc biệt quan trọng trong kết nối giao thông.

Công trường nút giao An Phú được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành các hạng mục trọng điểm theo chỉ đạo của UBND TP HCM

Lập bản cam kết tiến độ

Theo UBND TP HCM, việc triển khai dự án hiện vẫn chậm so với kế hoạch. Nguyên nhân được chỉ ra là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông) chưa theo sát, thiếu kiên quyết với các nhà thầu yếu kém. Cạnh đó, năng lực một số đơn vị thi công chưa đáp ứng; công tác quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng và các sở ngành liên quan còn hạn chế.

Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu các đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, tập trung chỉ đạo để dự án hoàn thành đúng tiến độ.

Thành phố thống nhất giải pháp Ban Giao thông đề xuất, đồng thời yêu cầu lập bản cam kết tiến độ, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo thành phố.

Một số mốc cụ thể được đưa ra, đó là hoàn thành nhánh cầu N2 (XL11) trước ngày 31-12-2025, hoàn thành hầm chui HC1-02 (XL6) trước ngày 15-1-2026.

Xây dựng phương án điều chỉnh theo quy hoạch mới

Liên quan dự án nâng cấp đường Lương Định Của (đoạn Trần Não – Nguyễn Thị Định, TP Thủ Đức), Chủ tịch UBND TP HCM giao Ban Giao thông xây dựng phương án điều chỉnh theo quy hoạch mới sau khi được Thủ tướng chấp thuận, hoàn thành trong tháng 9-2025. Sở Tài chính được giao rà soát, cân đối vốn, hướng dẫn thủ tục điều chỉnh dự án theo quy định pháp luật về đầu tư công.

Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khu đất 22.012 m² thuộc dự án Khu đô thị phát triển An Phú, UBND TP HCM thống nhất với đề xuất của Sở Tài chính theo phương án 2, đồng thời giao các sở ngành liên quan khẩn trương tham mưu, kiến nghị Thủ tướng về chủ trương điều chỉnh ranh dự án, hoàn thành trước 15-9-2025.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao rà soát nghĩa vụ tài chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xử lý vi phạm đối với 13 dự án thành phần, báo cáo trong tháng 9-2025.

Ngoài ra, UBND TP HCM yêu cầu Sở Tài chính phối hợp các cơ quan liên quan làm việc với các nhà đầu tư dự án thành phần để thực hiện nghĩa vụ tài chính đã cam kết, báo cáo trước ngày 20-9-2025.

Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường được giao trực tiếp chỉ đạo, theo dõi và đôn đốc các nội dung trên.