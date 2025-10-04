Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chủ tịch UBND xã bị xe tông tử vong khi điều tiết giao thông do ngập lụt

04-10-2025 - 10:24 AM | Xã hội

Mưa lớn gây ngập 1 đoạn quốc lộ, vị Chủ tịch UBND xã ra hiện trường để điều tiết giao thông nhưng không may bị xe con tông tử vong.

Sáng 4-10, một lãnh đạo Đảng ủy xã Đray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk cho biết ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã, đã tử vong sau khi bị xe tông trong lúc điều tiết giao thông.

Chủ tịch UBND xã bị xe tông tử vong khi điều tiết giao thông do ngập lụt- Ảnh 1.

Ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Đray Bhăng, người bị xe tông tử vong trong lúc làm nhiệm vụ. Ảnh H.C.

Trước đó, tối 3-10, trên địa bàn xã có mưa lớn gây ngập 1 đoạn Quốc lộ 27 (đoạn qua xã Dray Bhăng). Ông Lê Phước Toàn cùng một số người đã ra hiện trường để tổ chức chống lũ và phân luồng giao thông.

Khoảng 21 giờ 25 phút cùng ngày, trong lúc làm nhiệm vụ điều tiết giao thông, ông Toàn đã bị một ô tô con chạy với tốc độ cao tông thẳng từ phía sau. Cú tông mạnh đã hất văng ông Toàn ra xa khoảng 10m, bị thương rất nặng.

Ngay sau đó, mọi người đã đưa ông Toàn vào Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng, ông đã tử vong.

Trong đêm, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk cũng có mặt tại bệnh viện để động viên, chia sẻ với gia đình ông Toàn.

CLIP: Chủ tịch UBND xã bị tông tử vong trong lúc điều tiết giao thông. Nguồn MXH

Theo Cao Nguyên

Người lao động

