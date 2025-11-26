Chủ tịch và Tổng Giám đốc thoái gần hết vốn, cổ phiếu "bốc đầu" tăng kịch trần

Theo thông báo mới nhất, ông Trần Công Thành, Chủ tịch HĐQT Hòa Bình Takara cho biết đã bán 2,8 triệu cổ phiếu CTP, tương đương 92% lượng cổ phần sở hữu, từ ngày 23/10 đến 20/11. Giao dịch hoàn tất đồng nghĩa với việc tỷ lệ sở hữu của ông Thành sẽ giảm mạnh từ 3 triệu cổ phiếu (~24,79%) xuống còn vỏn vẹn 200 nghìn cổ phiếu (~ 1,65%).

Cùng thời điểm, ông Dương Văn Tịnh – Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc cũng hoàn tất bán 1,9 triệu cổ phiếu, qua đó giảm sở hữu từ 16,26% xuống còn 0,56% (tương đương 68.000 cổ phiếu). Giao dịch kết thúc ngày 21/11, muộn hơn ông Thành một ngày và sau động thái này cả hai lãnh đạo đều không còn là cổ đông lớn của công ty.

Cả hai lãnh đạo đều cho biết mục đích giao dịch là nhằm giảm tỷ lệ nắm giữ. Đáng chú ý, trong suốt thời gian này không xuất hiện bất kỳ giao dịch thỏa thuận nào đối với cổ phiếu CTP, đồng nghĩa toàn bộ lượng cổ phiếu bán ra đều được khớp lệnh trên sàn.

Đây là lần thứ hai chỉ trong hơn một tháng, hai lãnh đạo chủ chốt của CTP đồng loạt đăng ký thoái vốn. Lần trước, trong giai đoạn 18/9 – 13/10, cả hai đều không bán được cổ phiếu nào do giá thị trường không đạt kỳ vọng.

Trong khi lãnh đạo ồ ạt thoái vốn, cổ phiếu CTP bất ngờ bật tăng kịch trần trong phiên 25/11 ở mức 11.300 đồng/cp với khối lượng giao dịch gần 900 nghìn cổ phiếu. Tuy nhiên nhịp tăng này vẫn chưa "thấm vào đâu" so với cú trượt dài của cổ phiếu CTP thời gian qua. So với hồi đầu năm, CTP đã "bốc hơi" 73% giá trị.

Về tình hình kinh daonh, báo cáo tài chính quý 3/2025 cho thấy hoạt động kinh doanh của Hòa Bình Takara tiếp tục gặp khó. Doanh thu thuần đạt 15 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng khiến lãi gộp thu hẹp còn 224 triệu đồng, giảm 64%. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận ròng quý 3 chỉ đạt 166 triệu đồng, giảm 56% so với năm trước.

Dù vậy, lũy kế 9 tháng, công ty vẫn ghi nhận lợi nhuận ròng gần 497 triệu đồng, tăng hơn gấp đôi cùng kỳ và hoàn thành 76% kế hoạch năm. Tuy nhiên, mức lợi nhuận này được xem là khá khiêm tốn so với quy mô vốn và kỳ vọng của cổ đông.

Trong diễn biến mới, CTP vừa bị xử phạt hành chính về thuế sau đợt kiểm tra giai đoạn 2017–2024 do khai sai thuế VAT và thuế TNDN, dẫn tới thiếu số thuế phải nộp. Doanh nghiệp bị phạt gần 38,9 triệu đồng, truy thu hơn 281,5 triệu đồng và tính tiền chậm nộp hơn 130,1 triệu đồng. Tổng cộng, CTP phải nộp về ngân sách hơn 450 triệu đồng.

Hòa Bình Takara (trước đây là Minh Khang Capital Trading Public) có tiền thân là Công ty CP Cà phê Thương Phú, thành lập năm 2010 tại Quảng Trị, với lĩnh vực cốt lõi là sản xuất và chế biến cà phê. Đến cuối năm 2019, doanh nghiệp thoái vốn khỏi Công ty CP Nansan Việt Nam – đơn vị chuyên sản xuất cà phê nhân Arabica và đổi tên thành Hòa Bình Takara như hiện nay. Từ đó, công ty bắt đầu mở rộng sang bất động sản và kinh doanh vật liệu xây dựng, song sản xuất chế biến cà phê vẫn là mảng kinh doanh chủ lực.