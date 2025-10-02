Chủ tịch VNPAY Trần Trí Mạnh và khát vọng đổi mới sáng tạo

Giải thưởng do Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược (Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương) và VnEconomy (Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam) phối hợp tổ chức. Đây là sự kiện thường niên quan trọng, ghi nhận những doanh nhân có đóng góp nổi bật cho hành trình đổi mới – hội nhập – vươn tầm phát triển của đất nước.

Đại diện Ban Tổ chức cho biết: "Ông Trần Trí Mạnh không chỉ đưa VNPAY trở thành doanh nghiệp công nghệ tài chính hàng đầu Việt Nam, mà còn truyền cảm hứng về cách một doanh nhân Việt có thể kiên định với sáng tạo, gắn sự phát triển của doanh nghiệp với lợi ích quốc gia và cộng đồng".

Chân dung doanh nhân Trần Trí Mạnh.

Người dẫn dắt bước ngoặt thanh toán số tại Việt Nam

Khoảng gần hai thập kỷ trước, khi hạ tầng thanh toán điện tử ở Việt Nam còn sơ khai, ông Mạnh đã chọn hướng đi ít người dám thử: phát triển thanh toán số. Khi đó, khái niệm "ngân hàng trong điện thoại" vẫn còn rất xa lạ với phần lớn người Việt. Đa số giao dịch tài chính vẫn gắn liền với chi nhánh, quầy giao dịch hay máy ATM. Trong bối cảnh này, ông Trần Trí Mạnh nhìn thấy một xu hướng tất yếu, công nghệ di động sẽ thay đổi căn bản cách người dân tiếp cận dịch vụ ngân hàng.

Từ tầm nhìn đó, VNPAY bắt đầu hợp tác cùng các ngân hàng để xây dựng nền tảng mobile banking (ứng dụng ngân hàng). Ban đầu, dịch vụ chỉ vận hành trên nền tảng SMS – đơn giản, giới hạn tính năng, nhưng mở ra một kỷ nguyên mới, khách hàng có thể kiểm tra số dư, chuyển khoản hay thanh toán ngay trên chiếc điện thoại cơ bản. Với người dùng thời điểm ấy là trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ.

Những thử nghiệm đầu tiên không dễ dàng. Hạ tầng viễn thông còn hạn chế, thói quen người dùng chưa hình thành, thậm chí nhiều người nghi ngại việc "chuyển tiền qua tin nhắn". Nhưng ông Mạnh kiên định, nếu muốn phổ cập ngân hàng số, phải bắt đầu từ những tiện ích nhỏ nhất và quen thuộc nhất. Chính nhờ sự bền bỉ đó, đến khoảng năm 2013, Mobile Banking đã dần trở thành một dịch vụ phổ biến, được nhiều ngân hàng lớn triển khai, đặt nền móng cho xu hướng số hóa toàn ngành.

Hệ sinh thái tiện ích trên ứng dụng ngân hàng.

VNPAY là đơn vị tiên phong đưa ra sáng kiến tích hợp các dịch vụ tiện ích đời sống vào ứng dụng ngân hàng, biến mobile banking từ một công cụ tài chính cơ bản thành một nền tảng số đa tiện ích. Bước đi này đã mở ra một xu hướng hoàn toàn mới, giúp mobile banking tại Việt Nam không chỉ theo kịp mà còn vượt lên so với nhiều quốc gia trong khu vực, thậm chí đi trước về mức độ đa dạng và chiều sâu trải nghiệm.

Điểm khác biệt là VNPAY không chạy theo thị trường, mà chọn cách dẫn dắt thị trường. Từ chiếc điện thoại, khách hàng có thể mua sắm trực tuyến, đặt vé máy bay, tàu xe, phòng khách sạn, xem phim, gọi taxi, chơi golf, thanh toán hóa đơn… – tất cả trong một ứng dụng ngân hàng duy nhất.

Với sáng kiến này, VNPAY đã tạo ra lợi thế cạnh tranh cho các ngân hàng trong nước, đồng thời định hình một tiêu chuẩn mới cho mobile banking, đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường tiên phong về tài chính số trong khu vực.

VNPAY cũng là đơn vị đầu tiên triển khai thanh toán QR code trên nền tảng internet. Nếu mobile banking đặt những viên gạch đầu tiên giúp người Việt làm quen với "ngân hàng số", thì QR code chính là cú hích mạnh mẽ, đưa thanh toán số bước sang một giai đoạn phổ cập rộng rãi.

Từ những ô vuông đen trắng tưởng chừng khô khan, QR code đã trở thành công cụ thay đổi thói quen tiêu dùng. Ngày nay, hình ảnh rút ví tiền mặt ở quán cà phê hay siêu thị dần được thay thế bằng thao tác quét mã trên điện thoại, một thói quen mới được hình thành từ quyết định táo bạo ấy.

Đến nay, VNPAY đã xây dựng mạng lưới gần 600.000 điểm chấp nhận VNPAY-QR trên toàn quốc, tích hợp trên hơn 30 ứng dụng ngân hàng và 15 ví điện tử, phục vụ khoảng 60 triệu khách hàng thường xuyên. Những con số này là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn tiên phong và sức ảnh hưởng của một lựa chọn chiến lược.

VNPAY đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình chuyển đổi số toàn diện

Không chỉ phục vụ hàng chục triệu người dùng cuối, VNPAY còn nuôi dưỡng một khát vọng lớn hơn, hỗ trợ doanh nghiệp Việt chuyển đổi số toàn diện. Dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Trần Trí Mạnh, VNPAY định hình chiến lược mang đến một hệ sinh thái giải pháp đa dạng, vừa đáp ứng nhu cầu vận hành, vừa phù hợp với định hướng quản trị số hiện đại.

Từ hóa đơn điện tử VNPAY-Invoice, chữ ký số VNPAY-CA, hợp đồng điện tử VNeDOC đến cổng thanh toán, VNPAY-PhonePOS…, VNPAY cung cấp trọn gói công cụ giúp doanh nghiệp số hóa quy trình, tiết kiệm chi phí và đảm bảo tuân thủ các quy định của Chính phủ. Những giải pháp này đặc biệt hữu ích cho nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ – nơi nhu cầu tối ưu vận hành gắn liền với yêu cầu minh bạch, an toàn và hiệu quả.

Một dấu mốc đáng chú ý là việc VNPAY trở thành đơn vị tiên phong tại Việt Nam và thứ 26 trên thế giới đạt chứng chỉ bảo mật MPoC – tiêu chuẩn quốc tế mới nhất dành cho thanh toán di động. Giải pháp VNPAY-PhonePOS biến chiếc điện thoại thành máy POS cầm tay, mở rộng cánh cửa thanh toán không tiền mặt từ hộ kinh doanh nhỏ lẻ đến doanh nghiệp lớn.

Bằng việc cung cấp giải pháp đồng bộ từ tài chính, quản trị đến vận hành, VNPAY đang đồng hành cùng doanh nghiệp Việt tiến bước trong công cuộc chuyển đổi số, góp phần kiến tạo một nền kinh tế số hiện đại, hội nhập quốc tế.

Văn hóa sáng tạo - nền tảng giữ vững vị thế tiên phong

Điểm đáng chú ý trong cách điều hành của Chủ tịch VNPAY là sự tập trung vào yếu tố con người. Văn hóa doanh nghiệp tại VNPAY được xây dựng dựa trên các giá trị như sáng tạo, trách nhiệm, tận tâm, chân thành và trung thực.

Ứng dụng AI vào công việc và sản phẩm được Chủ tịch VNPAY coi là chìa khóa nâng cao hiệu quả.

Mô hình này tạo ra môi trường mà nhân viên được khuyến khích phát huy năng lực, thử nghiệm những ý tưởng mới. Đây là một trong những yếu tố giúp VNPAY luôn giữ được vị thế tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ mới như AI, Big Data, Blockchain hay điện toán đám mây.

Ngoài yếu tố kinh doanh, một phần trong chiến lược phát triển của vị Chủ tịch này là gắn liền doanh nghiệp với các mục tiêu xã hội. VNPAY đã đồng hành trong chương trình thanh toán không tiền mặt của Chính phủ, đưa dịch vụ tài chính đến cả khu vực vùng sâu vùng xa. Đồng thời, doanh nghiệp này cũng tham gia các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, từ thiện, thể hiện một vai trò rộng hơn của doanh nghiệp công nghệ trong xã hội.

Ở góc độ quốc tế, VNPAY đang hợp tác với các tổ chức và đối tác thanh toán toàn cầu. Hướng đi này phục vụ cả người dùng trong nước và đồng thời đưa dịch vụ công nghệ tài chính Việt Nam tiếp cận khách hàng quốc tế.

Giải thưởng Top 10 Doanh nhân Việt Nam Tiêu biểu 2025 có thể coi là một sự ghi nhận cho chặng đường gần 20 năm gắn bó của ông Trần Trí Mạnh với lĩnh vực công nghệ và thanh toán số.

Trong phát biểu gần đây, ông Mạnh cho biết: "Con đường phía trước của VNPAY không chỉ là hành trình phát triển một doanh nghiệp, mà là khát vọng cống hiến, đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên chuyển đổi số". Đây là thông điệp cho thấy, đối với ông, khát vọng cá nhân luôn gắn liền với khát vọng quốc gia.