Chủ tịch Fed Jerome Powell phát tín hiệu ủng hộ tiếp tục cắt giảm lãi suất, cảnh báo: 'Không có con đường nào an toàn'

Trong bài phát biểu, Chủ tịch Fed Powell giữ lập trường thận trọng. Ông cho biết các nhà hoạch định chính sách vẫn lo ngại thị trường lao động đang suy yếu, làm thay đổi cán cân rủi ro giữa mục tiêu việc làm và kiểm soát lạm phát.

Ông nói: “Tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp trong suốt tháng 8, nhưng tăng trưởng việc làm đã chậm lại đáng kể, có thể một phần do nhập cư và tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giảm. Trong bối cảnh thị trường lao động kém sôi động hơn, rủi ro đối với việc làm có xu hướng gia tăng".

Điều đó cho thấy ngân hàng trung ương có thể sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất tại các cuộc họp còn lại trong năm 2025, như kỳ vọng của thị trường và nhiều quan chức Fed. Tuy nhiên, ông Powell không khẳng định trước bất kỳ điều gì về lộ trình lãi suất.

Ông Powell nói: “Không có con đường nào hoàn toàn an toàn khi chúng tôi phải cân bằng giữa hai mục tiêu việc làm và lạm phát”.

Việc chính phủ Mỹ đóng cửa cũng phần nào gây khó khăn cho Fed do các dữ liệu kinh tế quan trọng bị hoãn công bố. Các nhà hoạch định chính sách cần dựa vào báo cáo việc làm phi nông nghiệp, doanh số bán lẻ và các chỉ số giá để ra quyết định.

Ông Powell cho biết Fed vẫn tiếp tục đánh giá tình hình dựa trên những dữ liệu sẵn có.

“Dựa trên số liệu hiện có, có thể nói triển vọng việc làm và lạm phát chưa thay đổi nhiều so với cuộc họp tháng 9. Tuy nhiên, các dữ liệu trước khi chính phủ đóng cửa cho thấy tăng trưởng kinh tế có thể đang đi theo quỹ đạo vững vàng hơn dự kiến”, ông nói.

Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) cho biết đã kêu gọi nhân viên trở lại để chuẩn bị công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hàng tháng vào tuần tới.

Ông Powell nói dữ liệu hiện nay cho thấy giá hàng hóa tăng chủ yếu do tác động từ thuế quan, chứ không phải vì áp lực lạm phát cơ bản.

Ông Powell là một trong số nhiều nhà hoạch định chính sách tại Fed coi sự gia tăng lạm phát gần đây chỉ là tạm thời. Quan điểm này dựa trên giả định rằng thuế quan của Tổng thống Trump sẽ dẫn đến việc giá cả tăng đột biến ở một số mặt hàng tiêu dùng. Ông Powell thừa nhận rằng những đợt tăng giá này có thể mất thời gian để lan tỏa khắp nền kinh tế, nhưng ông hy vọng tác động sẽ giảm dần.

Bên cạnh triển vọng kinh tế, ông Powell còn cho biết ngân hàng trung ương đang tiến gần đến giai đoạn ngừng cắt giảm quy mô danh mục trái phiếu nắm giữ.

Chủ tịch Fed Jerome Powell trình bày chi tiết quan điểm của Fed về quá trình “thắt chặt định lượng” (quantitative tightening), tức nỗ lực nhằm thu hẹp danh mục chứng khoán trị giá hơn 6.000 tỷ USD trong bảng cân đối kế toán.

Dù không nêu chính xác thời điểm chương trình này kết thúc, ông cho biết Fed đang tiến gần đến mục tiêu duy trì lượng dự trữ “dồi dào” trong hệ thống ngân hàng.

Các vấn đề liên quan đến bảng cân đối kế toán thường mang tính kỹ thuật, nhưng lại có ảnh hưởng lớn đến thị trường tài chính.

Khi điều kiện tài chính thắt chặt, Fed hướng tới duy trì mức dự trữ “rất dồi dào” để các ngân hàng có đủ thanh khoản, giúp nền kinh tế vận hành trơn tru. Khi điều kiện ổn định hơn, Fed chỉ cần mức dự trữ “đủ dồi dào” để tránh tình trạng dư thừa vốn quá mức.

Theo CNBC﻿, NYT, FT