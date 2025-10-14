Quan chức Fed lên tiếng, tiết lộ số đợt cắt giảm lãi suất hợp lý trong 3 tháng cuối năm: Thị trường việc làm phải là trọng tâm

Trong bài phát biểu đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) chi nhánh Philadelphia, bà Anna Paulson cho biết rủi ro gia tăng trên thị trường việc làm là lý do khiến Fed cần tiếp tục cắt giảm lãi suất. Bà cho rằng các mức thuế quan thương mại khó có khả năng đẩy lạm phát tăng mạnh như dự đoán.

Bà Anna Paulson nói: “Dựa trên quan điểm của tôi về thuế quan và lạm phát, chính sách tiền tệ nên tập trung cân bằng giữa rủi ro đối với việc làm và ổn định giá cả, nghĩa là cần đưa chính sách về trạng thái trung lập hơn”. Bài phát biểu được bà trình bày trước Hiệp hội Kinh tế Kinh doanh Quốc gia tại Philadelphia.

Bà nhận định rằng rủi ro đối với thị trường lao động đang có xu hướng tăng lên, tuy không quá nghiêm trọng nhưng rõ ràng. Vì vậy, đây nên là trọng tâm chính sách hiện nay.

Dù không nói rõ Fed nên tiếp tục hạ lãi suất như thế nào, bà Paulson cho biết: “Tôi cho rằng việc nới lỏng theo hướng tương tự như các dự báo được công bố tại cuộc họp chính sách tháng trước là lộ trình hợp lý”.

Tháng trước, Fed đã hạ lãi suất chuẩn thêm 0,25 điểm phần trăm, xuống phạm vi 4,00% - 4,25%. Cơ quan này cũng dự kiến sẽ tiếp tục giảm thêm 0,5 điểm phần trăm trong thời gian còn lại của năm 2025 và có thể thực hiện thêm các đợt cắt giảm khác trong năm 2026 và 2027.

Bà Paulson cho rằng động thái hạ lãi suất gần đây “là hợp lý”, vì Fed tìm cách giảm thiểu rủi ro đối với thị trường việc làm.

Bà Anna Paulson - Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Philadelphia.

Bà Paulson đảm nhiệm vị trí người đứng đầu Fed Philadelphia từ tháng 7, kế nhiệm ông Patrick Harker đã nghỉ hưu. Trước đó, bà từng là Giám đốc nghiên cứu tại Fed Chicago.

Trong thời gian gần đây, các quan chức Fed vẫn đang tranh luận về định hướng chính sách tiền tệ. Một số nhà hoạch định chính sách lo ngại rằng các mức thuế do Tổng thống Donald Trump đưa ra có thể khiến lạm phát vốn đã cao lại càng tăng thêm. Mặt khác, một số quan chức cho rằng Fed cần cắt giảm lãi suất mạnh tay hơn để hỗ trợ thị trường việc làm.

Bà Paulson nhận định thuế quan có thể khiến lạm phát tăng, nhưng không kéo dài. Bà cho rằng chính sách tiền tệ hiện tại đang ở mức “hơi thắt chặt”. Tuy nhiên, bà cũng cảnh báo không nên vội vàng trong việc hạ lãi suất, do còn nhiều bất định về mức “trung lập” của chính sách tiền tệ.

“Tôi dự đoán năm 2026 sẽ ghi nhận tăng trưởng gần mức tiềm năng, lạm phát tăng rồi hạ nhiệt khi tác động của thuế quan cùng độ thắt chặt của chính sách tiền tệ hiện tại và trước đây dần phát huy hiệu quả”, bà nói.

Bà Paulson kết luận: “Nếu kinh tế diễn biến đúng như dự báo, các điều chỉnh chính sách tiền tệ trong năm nay và năm tới sẽ đủ để giữ cho thị trường lao động duy trì số việc làm đầy đủ”.

Theo Reuters