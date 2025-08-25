Chưa bao giờ thấy Hoa hậu Kỳ Duyên như thế này, nhìn mà thót tim!

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khán giả không khỏi bất ngờ trước Kỳ Duyên.

Tối 24/08, concert Sao Nhập Ngũ chính thức diễn ra tại Công viên Sáng tạo, TP. Hồ Chí Minh với hàng chục nghìn khán giả tham dự. Sự kiện quy tụ gần 25 nghệ sĩ nổi tiếng, bao gồm những cái tên đình đám như SOOBIN, Dương Hoàng Yến, Trang Pháp, Hoà Minzy, Jun Phạm, Thanh Duy, Trúc Nhân, Chi Pu, Bùi Công Nam, Duy Khánh, Kỳ Duyên... Ngay từ sớm, trước khi bắt đầu sự kiện, hàng nghìn khán giả đã đổ về khu vực tổ chức, tạo nên bầu không khí vô cùng sôi động.

Ngay phần mở màn của chương trình, khán giả bất ngờ khi thấy Kỳ Duyên lăn xả trong những phân đoạn đòi hỏi nhiều thể lực như đu dây, diễn tiểu cảnh, mang đến một hình ảnh hoàn toàn mới lạ so với hình ảnh quen thuộc của nàng hậu. Màn trình diễn này khiến người xem bùng nổ, tiếng cổ vũ vang lên không ngớt. Nhiều người cũng "thót tim" trước độ liều lĩnh chơi lớn của Kỳ Duyên. 

Chưa dừng lại ở đó, Kỳ Duyên tiếp tục tạo bất ngờ khi góp giọng trong tiết mục Cô Gái Mở Đường, kết hợp cùng với Chi Pu, Hương Giang, Lan Ngọc, Hậu Hoàng, Trang Pháp và Pháo. Đây là lần đầu tiên Miss Universe Vietnam 2024 thử sức ở lĩnh vực ca hát và nhảy, mang đến bất ngờ lớn cho khán giả.

Trong màn kết hợp cùng Hương Giang và Trang Pháp, Kỳ Duyên vẫn giữ được phong thái tự tin, hoàn thành trọn vẹn vai trò của mình khi đứng cạnh những đàn chị giàu kinh nghiệm. Tiết mục không chỉ góp phần mang đến màu sắc âm nhạc đậm đà bản sắc mà còn thổi bùng không khí cuồng nhiệt, để lại dấu ấn đặc biệt cho đêm nhạc.

Trước đó, từ ngày 21/8, Kỳ Duyên cũng đã dành hai ngày liên tục tập luyện chăm chỉ bất chấp thời tiết mưa kéo dài. Cũng như nhiều nghệ sĩ khác, nàng hậu không ngại đội mưa luyện tập, giữ vững tinh thần tích cực và không để lịch trình bị gián đoạn. Lần đầu thử với một vai trò mới, dù giọng hát vẫn chưa hoàn thiện nhưng những nỗ lực của nàng hậu vẫn được khán giả tích cực ghi nhận. Xuất hiện bên cạnh những tên tuổi lớn của làng nhạc Việt trong đêm diễn, Kỳ Duyên đã có màn chào sân ấn tượng với tư cách nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc, mở ra nhiều kỳ vọng về những dấu ấn mới mà nàng hậu sẽ mang đến trong tương lai.

Concert Sao Nhập Ngũ được lấy cảm hứng từ chương trình truyền hình thực tế cùng tên đã trải qua nhiều mùa phát sóng, sự kiện mang đến trải nghiệm âm nhạc độc đáo khi kết hợp tinh thần quân ngũ với sự sáng tạo nghệ thuật và nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả.

Theo Anh Minh - Ảnh: Vũ Hiệu - Clip: Team Sự kiện

