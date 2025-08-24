Hoa hậu đăng quang 3 năm chưa mua được nhà: "Tôi muốn mua nhà trung tâm TP.HCM"

Mới đây, chương trình The Khang Show đã lên sóng, với khách mời là hoa hậu – diễn viên Đoàn Thiên Ân.



Thiên Ân

Mở đầu chương trình, Đoàn Thiên Ân chia sẻ vể cuộc sống hiện tại của mình: "Nếu không đi làm thì tôi sẽ ngủ nhiều hơn người bình thường. Tôi thường ngủ từ 8 tới 12 tiếng. Thức dậy thì tôi đi tập và đọc sách.

Tôi ngủ nhiều như vậy vì những ngày đi làm tôi chỉ được ngủ 4 tiếng một ngày thôi nên khi nghỉ phải ngủ bù. Cơ thể tôi tự động có cơ chế là khi đi làm phải biết dành thời gian cho công việc, phải quay nhiều nên ngủ rất ít.

Tôi thích được mọi người gọi là diễn viên hơn nhưng nếu gọi tôi là hoa hậu thì tôi vẫn vui.

Món nào tôi cũng ăn được hết, từ trứng vịt lộn tới mắm tôm, ăn được cả côn trùng, chỉ không ăn được giá đỗ, hành.

Tôi sợ nhất là con chuột. Tôi có một ký ức ám ảnh với con chuột. Hồi đó con chuột chui vào hộc tủ bếp trong nhà. Tôi đi học về đói quá không có gì ăn liền mở hộc tủ bếp ra thì nó từ trong đó nhảy thẳng vào người tôi. Tôi quá sợ hãi, ngất xỉu, không biết đó là con gì.

Từ đó, tôi sợ chuột luôn và không vượt qua được nỗi sợ này".

Điều tôi mong muốn nhất hiện tại, nằm trong mục tiêu của tôi là mua được nhà. Tôi đăng quang 3 năm rồi nhưng vẫn chưa mua được nhà".

MC Nguyên Khang nghe vậy liền thốt lên: "Thiên Ân mua biệt thự hay sao mà đăng quang 3 năm vẫn chưa mua được nhà? Ngày xưa tôi chỉ cần đoạt giải thưởng 1 năm là mua được nhà rồi".

Hoa hậu Thiên Ân giải thích: "Tôi đặt mục tiêu hơi cao. Tại tôi còn ở với ba tôi, rồi còn nghĩ về tương lai chồng con nữa. Tôi muốn mua nhà ở trung tâm TP.HCM nữa. Vì thế tôi phải mua một căn nhà cũng tương đối".

Đoàn Thiên Ân sinh năm 2000, từng giành được ngôi vị cao nhất trong cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 và đại diện của Việt Nam lọt Top 20 chung cuộc tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 nhờ chiến thắng giải bình chọn "Sức mạnh Quốc gia của năm".

Năm 17 tuổi, mẹ của Thiên Ân qua đời vì bệnh ung thư, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Cô đã phải cố gắng vừa đi học vừa đi làm để kiếm tiền chăm lo cho việc học của mình. Đoàn Thiên Ân là cựu học sinh trường THPT Thủ Thiêm. Cô có thành tích học tập xuất sắc.