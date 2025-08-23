Trương Ngọc Ánh tuổi 49 rất chăm làm 1 việc để bơm collagen, 1 Hoa hậu 54 tuổi cũng duy trì để nhan sắc tươi trẻ đáng ngưỡng mộ

Ở tuổi 49, nhiều phụ nữ đã phải đối diện với những dấu hiệu lão hóa rõ rệt: da chùng nhão, nếp nhăn xuất hiện, gương mặt kém săn chắc. Thế nhưng, diễn viên Trương Ngọc Ánh lại khiến công chúng không khỏi trầm trồ mỗi khi xuất hiện. Làn da của cô căng mọng, mịn màng, tràn đầy sức sống như thể thời gian bỏ quên. Bí quyết của "nữ hoàng phim hành động Việt" chính là việc kiên trì trẻ hóa da bằng công nghệ Thermage - giải pháp làm đẹp da công nghệ cao đang được nhiều phụ nữ trên 40 tin chọn.

Trương Ngọc Ánh giữ da căng mọng collagen nhờ thực hiện đều đặn Thermage

Ở tuổi cận kề ngưỡng 50, Trương Ngọc Ánh vẫn giữ được vẻ đẹp sắc sảo, thần thái rạng rỡ và đặc biệt là làn da căng bóng.

Thay vì lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ hay tiêm chích nhiều, Trương Ngọc Ánh ưu tiên lựa chọn Thermage - công nghệ trẻ hóa da không xâm lấn. Phương pháp này giúp làn da của cô được kích thích tăng sinh collagen tự nhiên, tái tạo cấu trúc da từ bên trong, mang lại hiệu quả căng da, xóa nhăn và nâng cơ gương mặt.

Nhờ vậy, mỗi lần tái xuất, nữ diễn viên "Hương Ga" luôn khiến khán giả phải ngỡ ngàng trước vẻ ngoài ngày càng trẻ trung, cuốn hút.

Hoa hậu đền Hùng Giáng My cũng tìm đến Thermage để trẻ trung bất chấp tuổi 54

Nếu Trương Ngọc Ánh được khen là "trẻ trung hơn tuổi thật cả chục tuổi", thì Hoa hậu đền Hùng Giáng My lại được mệnh danh là "người đẹp không tuổi" của showbiz Việt. Bước sang tuổi 54, Giáng My vẫn giữ được gương mặt thon gọn, làn da căng mọng, trắng hồng mịn màng, khiến nhiều phụ nữ phải ngưỡng mộ.

Người đẹp chia sẻ, nhan sắc không chỉ đến từ việc chăm sóc mỗi ngày bằng mỹ phẩm hay chế độ ăn uống, mà còn nhờ vào những phương pháp thẩm mỹ hiện đại. Trong đó, cô dành trọn niềm tin cho công nghệ Thermage.

Chỉ sau 3 lần thực hiện nâng cơ, xóa nhăn bằng Thermage, Giáng My cho biết mình cảm nhận rõ sự khác biệt: Gương mặt thon gọn, làn da căng bóng và trẻ trung như quay ngược thời gian 10 năm. Thậm chí, hiệu quả có thể thấy rõ ngay từ buổi trị liệu đầu tiên: Chỉ nửa gương mặt được làm Thermage đã khác biệt hoàn toàn với vẻ ngoài căng bóng, nâng cơ và rạng rỡ hơn so với nửa còn lại.

Trẻ hóa da bằng Thermage là gì?

Trẻ hóa da bằng Thermage là sử dụng sóng RF (Radio Frequency) tác động trực tiếp vào lớp collagen của da. Hành động này giúp làm săn chắc da, xóa nhăn và tạo đường nét trẻ trung cho gương mặt. Phương pháp có ưu điểm vượt trội chỉ với một lần điều trị duy nhất.

Trẻ hóa da bằng Thermage có những ưu điểm vượt trội ra sao?

Công nghệ nâng cơ, trẻ hóa da Thermage sẽ làm những vết nhăn biến mất, làm săn chắc vùng da chảy xệ, xóa mờ vết chân chim đuôi mắt, làm thon gọn cằm, giúp bạn lấy lại nhan sắc để tự tin hơn.

Thiết bị sẽ cải thiện làn da thông qua năng lượng sóng CRF, tạo ra sức nóng giúp giãn nở các mô bên trong da, từ đó liên kết và kích thích khả năng sản sinh collagen, đồng thời kết dính các nguyên bào sợi làm săn chắc vùng cơ được trị liệu. Collagen tiếp tục được tăng sinh, tái tạo sau điều trị từ 2-6 tháng, mang lại cho bạn một làn da mịn màng, săn chắc.

Trẻ hóa da bằng Thermage cũng có những nhược điểm nhất định

Chị em nên cân nhắc để quyết định làm đẹp theo phương pháp này hay không vì những khuyết điểm của nó:

- Hiệu quả không đồng đều: Không phải tất cả mọi người đều có kết quả làm đẹp như mong đợi từ Thermage. Kết quả của phương pháp này phụ thuộc vào tình trạng da, tuổi tác, di truyền và lối sống của mỗi người.

- Có thể gây đau và khó chịu: Một số người có thể cảm thấy đau hoặc khó chịu trong quá trình điều trị Thermage do tia RF phát ra nhiệt độ cao.

- Không thích hợp cho một số trường hợp: Thermage không thích hợp cho những người có da quá mỏng hay quá chùng.

- Kết quả không bền vững: Thermage có kết quả không được bền vững và sẽ giảm dần theo thời gian. Thời gian lâu nhất cũng chỉ kéo dài đến 2 năm. Sau đó muốn đẹp thì bạn phải tiếp tục làm để duy trì.

- Hiệu quả không bằng phương pháp trẻ hóa da khác: Thermage có thể không hiệu quả bằng các phương pháp trẻ hóa da khác như botox hay laser nên chị em cũng nên cân nhắc.

Lưu ý, phần lớn, tác dụng phụ khi thẩm mỹ với Thermage xảy ra khi trang thiết bị, chất lượng dịch vụ, bàn tay người thực hiện không đảm bảo. Để hạn chế tối đa rủi ro, bạn nên tìm kiếm cơ sở thực hiện uy tín, máy móc hiện đại hàng đầu và nhất là bác sĩ thực hiện cần có chuyên môn, kinh nghiệm.

