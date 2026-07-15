Chưa đầy 1 năm, công ty thuộc hệ sinh thái Sơn Kim hai lần bị phạt vì “ém” thông tin trái phiếu

Vào ngày 10/7/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 385/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần CVS Holdings (CVS Holdings). Địa chỉ trụ sở chính: Căn 1.09, Tầng 1, Tháp C, Khu thương mại Dịch vụ kết hợp nhà ở cao tầng tại lô đất 1-13, thuộc khu chức năng số 1 – Khu đô thị mới Thủ Thiêm, số 15, đường Trần Bạch Đằng, phường An Khánh, TP.HCM - thuộc dự án The Metropole Thủ Thiêm do Sơn Kim Land phát triển.

Theo đó, CVS Holdings bị xử phạt số tiền 85 triệu theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do có hành vi vi phạm Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, CVS Holdings không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu: Báo cáo tình hình tài chính bán niên 2025; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2025, Tình hình sử dụng số tiền thu từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2025; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2025.

Đây không phải lần đầu CVS Holdings bị xử phạt vì cùng một hành vi. Trước đó, vào ngày 8/8/2025 Thanh tra Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã ban hành Quyết định số 190/QĐ-XPHC, xử phạt hành chính 85 triệu đồng đối với CVS Holdings do có hành vi Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, CVS Holdings không thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin định kỳ cho HNX các tài liệu: Báo cáo tài chính bán niên 2024 và năm 2024; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2023, bán niên 2024 và năm 2024; Tình hình sử dụng số tiền thu từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2023, bán niên 2024 và năm 2024; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2024 và năm 2024; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu CVSCH2225001 tại ngày đáo hạn.

Theo tìm hiểu, CVS Holdings được thành lập ngày 16/11/2018, hoạt động trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ với vốn điều lệ gần 512 tỷ đồng. Doanh nghiệp có hai người đại diện theo pháp luật là ông James Michael Kershek và ông Nguyễn Hoàng Tuấn.

Ông Nguyễn Hoàng Tuấn là con trai của doanh nhân Nguyễn Thị Sơn – nhà sáng lập Tập đoàn Sơn Kim. Hiện, CVS Holdings là công ty con do Sơn Kim Retail, thành viên thuộc Tập đoàn Sơn Kim, nắm giữ 99% vốn điều lệ.

Tập đoàn Sơn Kim là doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, bán lẻ, đầu tư và truyền thông. Trong đó, Sơn Kim Land là đơn vị phát triển mảng bất động sản cao cấp với nhiều dự án nổi bật tại TP.HCM như The Metropole Thủ Thiêm, Serenity Sky Villas và Gateway Thảo Điền.