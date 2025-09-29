Chưa đầy 1 tháng nữa 1 con giáp được Thần tài ưu ái, tiền nong rủng rỉnh, 2 con giáp lại cần thận trọng

Tuổi Ngọ

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Ngọ là con giáp sinh ra đã có sự thông minh, nhanh nhẹn và luôn tỏa ra khí chất vô cùng khác biệt. Làm gì cũng hết mình và nhiệt tình, không tính toán thiệt hơn nên thường hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Tuổi Ngọ sắc sảo nhưng khi đã là anh em, bạn bè thì luôn đối xử bằng sự chân thành, tử tế nên thường có quý nhân tương trợ.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Ngọ nằm trong số những con giáp có vận số đỏ bậc nhất với sự nghiệp thành công, cuộc sống dư dả, thậm chí là giàu có. Với nhiều cát tinh xuất hiện trong lá số tử vi như Thái Dương, Văn Xương, Thiên Trù hỗ trợ, con giáp này không chỉ hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, mà còn về đích xuất sắc.

(Ảnh minh họa)

Với sự xuất hiện của cát tinh Thái Dương, tượng trưng cho nguồn năng lượng dương, sẽ đem đến hạnh phúc trong cuộc sống và công việc cho người tuổi Ngọ. Họ cũng sẽ không có gì phải lo lắng trong chuyện sức khỏe. Đặc biệt những người tuổi Ngọ là nam giới sẽ càng gặp nhiều may mắn hơn.

Con giáp này còn có sao Văn Xương, chủ về trí tuệ, tài năng, sự mẫn tiệp và danh tiếng, đem đến những tín hiệu tích cực cho chuyện học hành, thi cử cũng như công việc cho người tuổi Ngọ.

Tuổi Ngọ còn có sự hỗ trợ của sao Thiên Trù, một sao tốt chủ về sự giàu có, dư thừa của cải. Có sao Thiên Trù chiếu rọi, tuổi Ngọ có sự nghiệp thăng tiến, thuận lợi, cuộc sống luôn ấm no, sung túc, thậm chí giàu có.

Sau tháng 6 âm gặt hái nhiều lộc lá, tháng 7 âm và tháng 8 âm ổn định, tuổi Ngọ chuẩn bị bước vào tháng 9 âm với nhiều sự ưu ái. Tử vi học có nói, chỉ chưa đầy 1 tháng nữa khi tháng 9 âm gõ cửa, tuổi Ngọ sẽ là con giáp giàu sang bậc nhất. Được tam hợp hỗ trợ, con giáp này dù làm gì cũng sẽ gặp thuận lợi, tiền bạc rủng rỉnh. Bên cạnh đó, tuổi Ngọ cũng gặp may mắn trong chuyện tình cảm, gia đình nên cuộc sống vô cùng hạnh phúc, thoải mái.

Tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Sửu là mẫu con giáp được đánh giá cao với lối tư duy sâu sắc, điềm tĩnh và đáng tin cậy. Tài năng nhưng lại khiêm tốn, giản dị, tuổi Sửu đa phần đều có cuộc sống sung túc, thậm chí là giàu có. Hay giúp đỡ người khác nên con giáp này cũng luôn có nhiều người yêu quý và sẵn lòng giúp đỡ.

Năm Giáp Thìn 2024, tuổi Sửu nằm trong số những con giáp phạm Thái Tuế và gặp những thách thức nhất định, bị hung tinh Quyển Thiệt cản đường. Nếu không cẩn thận, họ còn có thể bị tiểu nhân chơi xấu khiến tiền bạc hao hụt ít nhiều.

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, bước sang năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu lại là một trong những con giáp may mắn bậc nhất với đường tài lộc vô cùng khởi sắc. Được cục diện Tam hợp Thái tuế chống lưng, con giáp này dù làm việc trong lĩnh vực nào thì cũng sẽ ghi được những dấu ấn tích cực. Đặc biệt những người làm về kinh doanh sẽ dễ gặt hái nhiều lộc lá nhất.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu gặp thời đổi vận là do có nhiều cát tinh chiếu rọi mà đáng kể nhất là sao Hoa Cái. Đây là một sao tốt chủ về sự thông tuệ, mẫn tiệp trong học tập, sự chăm chỉ, khéo léo, đảm đang và những may mắn mà họ có thể gặp được trong cuộc đời. Có sự hỗ trợ của sao Hoa Cái, con giáp tuổi Sửu sẽ có sự nghiệp thăng tiến, dù làm gì cũng hái ra tiền, cuộc sống sung túc, thịnh vượng.

Nếu như tháng 8 âm, tuổi Sửu đang nằm trong số những con giáp có vận số đỏ nhất thì sang tháng 9 âm, họ lại cần có những sự thận trọng để bảo toàn tài lộc. Tử vi học có nói, tháng 9 âm, tuổi Sửu nên cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, tránh gây mâu thuẫn kẻo mang vạ vào thân. Bên cạnh đó, con giáp này cũng cần chú ý đề phòng kẻ tiểu nhân để tránh gặp rắc rối.

Tuổi Mùi

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Mùi là con giáp được đánh giá cao bởi trí thông minh, khả năng quan sát tinh tế cùng sự chu đáo, nhiệt tình. Dù là làm việc gì thì họ cũng luôn cố gắng làm tốt nhất những gì có thể. Gia đình nào có người tuổi Mùi thì mọi việc đều được sắp xếp đâu vào đấy. Chính sự tận tâm ấy sẽ giúp con giáp này được tín nhiệm, từ đó gặt hái thành tựu đáng ngưỡng mộ.

Theo tử vi học, Ất Tỵ 2025 sẽ là một năm rất đáng mong chờ cho con giáp tuổi Mùi. Sự giàu có và thịnh vượng sẽ đến với những ai biết cách nắm bắt cơ hội và không ngừng cố gắng.

(Ảnh minh họa)

Năm Ất Tỵ 2025, con giáp này có khá nhiều cát tinh hộ mệnh. Đầu tiên phải kể đến là sao Hoa Cái, một cát tinh chủ về địa vị, danh tiếng, quyền lực, đem đến nhiều may mắn trong công danh, sự nghiệp. Tiếp đến là sao Lộc Huân, biểu tượng của danh tiếng, sự thăng tiến trong công việc và sự thịnh vượng, giàu có nói chung. Được sao Hoa Cái và Lộc Huân chiếu rọi, con giáp tuổi Mùi sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Cát tinh cuối cùng hỗ trợ cho con giáp tuổi Mùi là sao Dịch Mã, cho thấy con giáp này muốn thành công, sung túc thì cần phải bứt phá ra khỏi vòng an toàn của mình và dám chấp nhận sự thay đổi.

Tử vi học có nói, tháng 9 âm, tuổi Mùi dù kinh doanh, đầu tư hay thực hiện dự án nào cũng cần biết chừng mực, đừng quá tham lam kẻo dẫn đến thất thu tài chính. Bên cạnh đó, con giáp này cũng nên chú ý chuyện giao tiếp, không gây mâu thuẫn hoặc hiểu lầm để tránh hao hụt tài lộc.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.