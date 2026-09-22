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Chưa đầy 24 giờ, xã miền núi ở Quảng Ngãi hứng 5 trận động đất

| | Xã hội

Xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra 5 trận động đất chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ đồng hồ.

Ngày 22/9, Viện Các Khoa học Trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, phát đi thông báo về trận động đất xảy ra vào sáng cùng ngày tại Quảng Ngãi.

Cụ thể, lúc 2 giờ 06 phút 41 giây, một trận động đất có độ lớn M = 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.928° vĩ Bắc - 108.167° kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.3 km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

Bản đồ chấn tâm động đất xảy ra tại khu vực xã Măng Bút sáng 22/9. (Ảnh: Viện Các Khoa học Trái đất)

Hôm qua (21/9), tại xã Măng Bút cũng xảy ra liên tiếp 4 trận động đất.

Theo đó, lúc 4 giờ 20 phút 15 giây, một trận động đất có độ lớn M = 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.948° vĩ Bắc - 108.168° kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

Tiếp đến, lúc 13 giờ 18 phút 11 giây, một trận động đất có độ lớn M = 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.938° vĩ Bắc - 108.167° kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.3 km.

Sau đó, trận động đất xảy ra lúc 13 giờ 33 phút 42 giây, độ lớn M = 2.9, tại vị trí có tọa độ 14.936° vĩ Bắc - 108.176° kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.3 km.

Trận động đất thứ 4 xảy ra tại xã Măng Bút được ghi nhận lúc 16 giờ 58 phút 23 giây, độ lớn M = 2.8, tại tọa độ 14.949° vĩ Bắc - 108.187° kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

Thanh Ba/VTC News

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