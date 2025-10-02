Chưa hết năm, 'lộ diện' địa phương đầu tiên lọt nhóm 5 tỉnh, thành có quy mô kinh tế lớn nhất Việt Nam năm 2025

Quy mô kinh tế Bắc Ninh dự kiến đứng thứ 5 cả nước trong năm 2025

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, mặc dù chịu tác động nặng nề của thiên tai, dịch bệnh, biến động kinh tế thế giới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang (cũ), nay là tỉnh Bắc Ninh đã rất nỗ lực, cố gắng, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, cơ bản thực hiện thành công nhiệm vụ của nhiệm kỳ và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Những kết quả, thành tích này đã được chứng minh bằng các số liệu cụ thể.

Bắc Ninh là điểm sáng trong phát triển kinh tế với nhiều chỉ tiêu quan trọng nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Cụ thể, trong giai đoạn 2021 - 2025, GRDP bình quân ước đạt 8,98%/năm, cao hơn nhiều so với bình quân cả nước. Quy mô kinh tế năm 2025 dự kiến đạt 522 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 5 cả nước và thứ 3 vùng đồng bằng sông Hồng. GRDP bình quân đầu người đạt 5.810 USD, tăng gần 1,3 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch rõ rệt theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đến năm 2025, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng đạt 71,3%, dịch vụ chiếm 19,5%, nông - lâm nghiệp và thủy sản chỉ còn 6,3%. Thu nhập bình quân đầu người tăng mạnh, đời sống Nhân dân được cải thiện, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh ngày càng củng cố.

Công nghiệp là động lực then chốt thúc đẩy tăng trưởng. Giá trị gia tăng ngành công nghiệp tăng bình quân 11%/năm, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) luôn ở mức cao, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước .

Điểm nhấn lớn là sự hình thành các cụm ngành công nghiệp công nghệ cao, đặc biệt trong lĩnh vực điện tử, bán dẫn. Đây là bước khởi đầu quan trọng để Bắc Ninh tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, trở thành trung tâm sản xuất công nghệ cao của Việt Nam.

Công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm trên 70% toàn ngành, phản ánh sự dịch chuyển tích cực từ công nghiệp gia công sang công nghiệp giá trị gia tăng cao. Hệ thống hạ tầng khu, cụm công nghiệp được mở rộng nhanh chóng, tỉnh có thêm mới 25 khu công nghiệp và 24 cụm công nghiệp, thu hút hàng trăm dự án FDI quy mô lớn .

Song hành với công nghiệp hiện đại, tiểu thủ công nghiệp (TTCN) và làng nghề truyền thống vẫn được duy trì, khẳng định vai trò quan trọng trong việc tạo việc làm, bảo tồn giá trị văn hóa. Toàn tỉnh hiện có 87 làng nghề và hàng chục thôn có nghề truyền thống, nhiều sản phẩm được công nhận OCOP, tham gia các hội chợ, kết nối thị trường trong và ngoài nước.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực (công nghiệp - xây dựng chiếm trên 71%, dịch vụ gần 20%, nông nghiệp còn 6,3%...). Thu hút vốn FDI trên 20 tỷ USD, Bắc Ninh đã trở thành một trong những trung tâm xuất nhập khẩu hàng đầu cả nước, với tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu giai đoạn 2021-2025 đạt gần 660 tỷ USD. Kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng đồng bộ, không gian phát triển, liên kết vùng được mở rộng, quá trình đô thị hóa đẩy nhanh, tỷ lệ đô thị hóa sau hợp nhất đạt 42%.

Thương mại - dịch vụ tăng trưởng ấn tượng, bình quân đạt 7,22%/năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ giai đoạn 2021 - 2025 đạt 761,6 nghìn tỷ đồng, tăng 16,5%/năm.

Hoạt động thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, đưa Bắc Ninh liên tục nằm trong top 10 cả nước về chỉ số thương mại điện tử. Đây là minh chứng cho sự thích ứng nhanh của doanh nghiệp, người dân trong thời đại số.

Du lịch có bước tiến rõ nét, thu hút gần 18 triệu lượt khách trong 5 năm, doanh thu đạt 14.047 tỷ đồng, tăng lần lượt 47% và 86% so với giai đoạn 2016 - 2020.

Đến năm 2030, Bắc Ninh sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ I xác định mục tiêu đến năm 2030, Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, phát triển nhanh, toàn diện, bền vững. Trong đó, công nghiệp và thương mại - dịch vụ tiếp tục là hai trụ cột, tạo bứt phá chiến lược. ﻿

Để hiện thực hóa mục tiêu, tỉnh đề ra nhiều nhóm giải pháp như: Hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng, hấp dẫn; triển khai các chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển công nghiệp bán dẫn và công nghệ cao. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung đào tạo nhân lực cho công nghiệp số, bán dẫn, logistics và du lịch.

Xây dựng Bắc Ninh trở thành trung tâm đào tạo đại học và nghề nghiệp lớn của cả nước. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong quản lý, sản xuất, thương mại, dịch vụ; phát triển kinh tế số với mục tiêu tỷ trọng đạt trên 45% GRDP vào năm 2030. Gắn tăng trưởng với bền vững, kiểm soát chặt chẽ tài nguyên, môi trường; khuyến khích phát triển công nghiệp xanh, thương mại và du lịch thân thiện môi trường. Tăng cường liên kết vùng, kết nối chặt chẽ với Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Lạng Sơn…, khai thác lợi thế vị trí trung tâm vùng thủ đô.

Với chiến lược phát triển công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ hiện đại, cùng hệ thống giải pháp đồng bộ, Bắc Ninh tự tin khẳng định vị thế là trung tâm kinh tế - công nghiệp hàng đầu miền Bắc, góp phần cùng cả nước thực hiện thành công mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.