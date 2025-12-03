Chưa từng có: FPT bắt tay Vietnam Airlines mở "chuyến bay hẹn hò" mai mối cho nhân viên còn độc thân

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

03-12-2025 - 10:54 AM | Thị trường chứng khoán

Hai doanh nghiệp mong muốn mở ra một cơ hội kết nối thú vị dành cho những nhân viên, biết đâu những cuộc gặp gỡ lại trở thành khởi đầu của chuyện “đưa người yêu về ra mắt bố mẹ” ngay dịp Tết này.

Trong thông báo mới nhất, Tập đoàn FPT cho biết doanh nghiệp sẽ lần đầu tiên “bắt tay” với đối tác Vietnam Airlines thực hiện một sự kiện dating đặc biệt se duyên cho cán bộ nhân viên 2 bên.

Cụ thể, FPT Software và Vietnam Airlines phối hợp tổ chức một sự kiện kết nối dựa trên tinh thần văn minh, cởi mở và đầy cảm hứng. Từ nền tảng văn hóa của hai đơn vị, chương trình mong muốn tạo nên một không gian – nơi mỗi tương tác đều có thể trở thành điểm bắt đầu cho những ý tưởng mới, cơ hội mới và kết nối mới.

Chuyến bay mang tên “Maybe – It’s Destiny!” sẽ hạ cánh tại Hola Park, mở ra một cơ hội kết nối thú vị dành cho những nhân viên FPT Software và Vietnam Airlines còn độc thân.

Diễn ra trong duy nhất một ngày 06/12, sự kiện được thiết kế dành cho 50 FSOFTers và 50 VNA-ers trong độ tuổi 24–35, những “mảnh ghép” đang tìm kiếm một trải nghiệm mang giá trị sâu sắc hơn những cuộc trò chuyện thông thường. “Maybe – It’s Destiny!” sẽ được xây dựng theo hai mạch trải nghiệm đầy độc đáo và lôi cuốn.

Với sự tham gia của 100 nhân sự đến từ FPT Software, Tập đoàn FPT và Vietnam Airlines, “Maybe – It’s Destiny!” hứa hẹn mang đến một ngày trọn vẹn, giàu cảm xúc và nhiều cơ hội kết nối giá trị.

“Biết đâu, những cuộc gặp gỡ trong ngày hôm đó lại trở thành khởi đầu của chuyện “đưa người yêu về ra mắt bố mẹ” ngay dịp Tết này!”, dẫn từ thông báo của FPT.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

