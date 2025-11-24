Chuẩn bị khởi công đoạn 1, 2 Vành đai 2; đoạn 3 vẫn đang... “ngon giấc"

TPHCM đang chạy nước rút cho ngày khởi công hai đoạn trọng điểm của Vành đai 2 (đoạn 1 và đoạn 2) vào 19-12, hướng tới mục tiêu đưa vào sử dụng trong tháng 4-2027.

Không khí chuẩn bị tại hai dự án mới rộn ràng bao nhiêu thì ở đoạn 3, phần tuyến dài 2,7 km từ Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa – Quốc lộ 1, lại trái ngược hoàn toàn: lặng lẽ, hoang hóa và như bị bỏ quên giữa lòng khu Đông.

Đoạn 3 từng được xem là “mắt xích vàng” để khép kín Vành đai 2 phía Đông

Khởi công năm 2017 nhưng chỉ ba năm sau phải tạm dừng ở mức 44% khối lượng do vướng giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch và thanh toán quỹ đất

Công trường im lìm suốt 5 năm, để lại một dải đất dang dở đầy ngổn ngang

Nhiều hạng mục công trình bị hoang hóa

Ghi nhận ngày 24-11 cho thấy toàn bộ khu vực như một “công trình ngủ quên”: cỏ mọc cao ngang người, rác thải phủ kín, vật liệu xây dựng nằm phơi mưa nắng, nhiều hạng mục bê-tông nứt vỡ, hoen gỉ

Hai cây cầu vượt rạch từng được kỳ vọng là điểm nhấn kiến trúc nay chằng chịt hình vẽ mất thẩm mỹ, mặt cầu lồi lõm. Một số đoạn thậm chí trở thành nơi chăn thả bò, câu cá, đường vào bị chắn bởi đống phế thải

“Ngày nào tôi đi qua cũng thấy cảnh tượng ngổn ngang, tiếc lắm. Công trình lớn mà bỏ hoang lâu quá. Mong lần này khởi động lại sẽ làm cho tới nơi tới chốn”, bà Ngân, người dân phường Tam Bình, chia sẻ

Dự án hiện còn vài hộ chưa bàn giao mặt bằng, song đa số đã chấp thuận di dời. Chính quyền phường Tam Bình cho biết đang liên tục vận động các hộ còn lại để dự án có thể “tỉnh giấc” đúng tiến độ

Theo thiết kế, đoạn 3 có mặt cắt ngang 67m, giai đoạn 1 làm hai tuyến song hành 6 làn xe, khi hoàn thiện sẽ trở thành trục chiến lược kết nối khu Đông với trung tâm TP và các tỉnh lân cận, giảm tải cho Quốc lộ 1 và đường Phạm Văn Đồng