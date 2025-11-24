Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuẩn bị khởi công đoạn 1, 2 Vành đai 2; đoạn 3 vẫn đang... “ngon giấc"

24-11-2025 - 20:32 PM | Bất động sản

Đoạn 1 và 2 Vành đai 2 sắp khởi công trong tháng 12, đoạn 3 vẫn hoang hóa sau nhiều năm tạm dừng, chờ giải phóng mặt bằng để tái khởi động trở lại.

TPHCM đang chạy nước rút cho ngày khởi công hai đoạn trọng điểm của Vành đai 2 (đoạn 1 và đoạn 2) vào 19-12, hướng tới mục tiêu đưa vào sử dụng trong tháng 4-2027. 

Không khí chuẩn bị tại hai dự án mới rộn ràng bao nhiêu thì ở đoạn 3, phần tuyến dài 2,7 km từ Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa – Quốc lộ 1, lại trái ngược hoàn toàn: lặng lẽ, hoang hóa và như bị bỏ quên giữa lòng khu Đông.

Chuẩn bị khởi công đoạn 1, 2 Vành đai 2; đoạn 3 vẫn đang... “ngon giấc"- Ảnh 1.

Đoạn 3 từng được xem là “mắt xích vàng” để khép kín Vành đai 2 phía Đông

Chuẩn bị khởi công đoạn 1, 2 Vành đai 2; đoạn 3 vẫn đang... “ngon giấc"- Ảnh 2.

Khởi công năm 2017 nhưng chỉ ba năm sau phải tạm dừng ở mức 44% khối lượng do vướng giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch và thanh toán quỹ đất

Chuẩn bị khởi công đoạn 1, 2 Vành đai 2; đoạn 3 vẫn đang... “ngon giấc"- Ảnh 3.

Công trường im lìm suốt 5 năm, để lại một dải đất dang dở đầy ngổn ngang

Chuẩn bị khởi công đoạn 1, 2 Vành đai 2; đoạn 3 vẫn đang... “ngon giấc"- Ảnh 4.

Nhiều hạng mục công trình bị hoang hóa

Chuẩn bị khởi công đoạn 1, 2 Vành đai 2; đoạn 3 vẫn đang... “ngon giấc"- Ảnh 5.

Ghi nhận ngày 24-11 cho thấy toàn bộ khu vực như một “công trình ngủ quên”: cỏ mọc cao ngang người, rác thải phủ kín, vật liệu xây dựng nằm phơi mưa nắng, nhiều hạng mục bê-tông nứt vỡ, hoen gỉ

Chuẩn bị khởi công đoạn 1, 2 Vành đai 2; đoạn 3 vẫn đang... “ngon giấc"- Ảnh 6.

Hai cây cầu vượt rạch từng được kỳ vọng là điểm nhấn kiến trúc nay chằng chịt hình vẽ mất thẩm mỹ, mặt cầu lồi lõm. Một số đoạn thậm chí trở thành nơi chăn thả bò, câu cá, đường vào bị chắn bởi đống phế thải

Chuẩn bị khởi công đoạn 1, 2 Vành đai 2; đoạn 3 vẫn đang... “ngon giấc"- Ảnh 7.

“Ngày nào tôi đi qua cũng thấy cảnh tượng ngổn ngang, tiếc lắm. Công trình lớn mà bỏ hoang lâu quá. Mong lần này khởi động lại sẽ làm cho tới nơi tới chốn”, bà Ngân, người dân phường Tam Bình, chia sẻ

Chuẩn bị khởi công đoạn 1, 2 Vành đai 2; đoạn 3 vẫn đang... “ngon giấc"- Ảnh 8.

Dự án hiện còn vài hộ chưa bàn giao mặt bằng, song đa số đã chấp thuận di dời. Chính quyền phường Tam Bình cho biết đang liên tục vận động các hộ còn lại để dự án có thể “tỉnh giấc” đúng tiến độ

Chuẩn bị khởi công đoạn 1, 2 Vành đai 2; đoạn 3 vẫn đang... “ngon giấc"- Ảnh 9.

Theo thiết kế, đoạn 3 có mặt cắt ngang 67m, giai đoạn 1 làm hai tuyến song hành 6 làn xe, khi hoàn thiện sẽ trở thành trục chiến lược kết nối khu Đông với trung tâm TP và các tỉnh lân cận, giảm tải cho Quốc lộ 1 và đường Phạm Văn Đồng

Chuẩn bị khởi công đoạn 1, 2 Vành đai 2; đoạn 3 vẫn đang... “ngon giấc"- Ảnh 10.

Khi hai đoạn mới chuẩn bị khởi công đang tạo khí thế sôi động cho toàn tuyến, đoạn 3 vẫn là dấu hỏi lớn: bao giờ công trường hết cảnh hoang hóa, và khi nào “mắt xích” này mới chính thức nối lại vòng tròn Vành đai 2?

Theo Ngọc Quý

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hà Nội sắp đấu thầu quốc tế tìm "chủ" cho KĐT gần 22 ha, sẽ có tòa nhà ở xã hội 25 tầng cung cấp gần 1.600 căn

Hà Nội sắp đấu thầu quốc tế tìm "chủ" cho KĐT gần 22 ha, sẽ có tòa nhà ở xã hội 25 tầng cung cấp gần 1.600 căn Nổi bật

Sau siêu dự án 14 tỷ USD của Vingroup, Kinh Bắc và nhà đầu tư châu Âu đề xuất làm tổ hợp cảng biển, sân bay, công nghiệp tại Hải Phòng

Sau siêu dự án 14 tỷ USD của Vingroup, Kinh Bắc và nhà đầu tư châu Âu đề xuất làm tổ hợp cảng biển, sân bay, công nghiệp tại Hải Phòng Nổi bật

Thêm quyền cho Chủ tịch UBND TPHCM để tăng tốc các dự án metro

Thêm quyền cho Chủ tịch UBND TPHCM để tăng tốc các dự án metro

19:27 , 24/11/2025
Bộ Xây dựng muốn 'lên đời' sân bay Cần Thơ

Bộ Xây dựng muốn 'lên đời' sân bay Cần Thơ

19:25 , 24/11/2025
Ông Phạm Nhật Vượng tiến sát top 100 tỷ phú thế giới

Ông Phạm Nhật Vượng tiến sát top 100 tỷ phú thế giới

18:19 , 24/11/2025
Choáng với giá hơn 12 tỷ đồng một lô đất cấp xã ở Nghệ An

Choáng với giá hơn 12 tỷ đồng một lô đất cấp xã ở Nghệ An

18:17 , 24/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên