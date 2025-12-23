Chuẩn hóa công tác quản lý từ năm 2026 cho hệ thống Pax Sky

Trong bối cảnh thị trường văn phòng cho thuê cạnh tranh ngày càng mạnh về chất lượng dịch vụ, việc Pax Sky lựa chọn 5PM được đánh giá là bước đi nhằm nâng cao tính ổn định, an toàn và chuẩn hóa vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.

Pax Sky hiện đang khai thác hệ thống văn phòng tại nhiều vị trí trọng điểm TP.HCM với tổng diện tích hơn 31.000 m², phục vụ trên 100 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đây là nền tảng để triển khai mô hình quản lý vận hành đồng bộ, hướng đến trải nghiệm nhất quán cho khách thuê.

Theo nội dung hợp tác, 5PM sẽ chịu trách nhiệm quản lý kỹ thuật, an toàn – phòng cháy chữa cháy, vệ sinh – cảnh quan, chăm sóc khách thuê và kiểm soát chất lượng dịch vụ trên toàn hệ thống. Đồng thời, các quy trình đánh giá, kiểm soát và báo cáo định kỳ sẽ được áp dụng nhằm duy trì chất lượng vận hành ổn định và minh bạch.

Trong giai đoạn đầu triển khai từ năm 2026, 5PM sẽ tập trung rà soát và nâng cấp các hạng mục kỹ thuật trọng yếu, chuẩn hóa quy trình vận hành tại từng tòa nhà và từng bước ứng dụng công nghệ vào công tác giám sát, tiếp nhận phản hồi và xử lý yêu cầu từ khách thuê.

Đáng chú ý, Fine Property Management hiện cũng đang được giao quản lý vận hành dự án căn hộ Ascent Lakeside tại Quận 7, một dự án nhà ở cao cấp tại khu Nam TP.HCM. Việc cùng lúc triển khai nhiều dự án tại các phân khúc khác nhau được xem là cơ sở để 5PM áp dụng kinh nghiệm quản lý, kiểm soát chất lượng dịch vụ và chuẩn vận hành nhất quán khi tiếp quản hệ thống Pax Sky.

Theo đại diện 5PM, mục tiêu của việc tiếp quản hệ thống Pax Sky là xây dựng nền tảng vận hành bền vững, nâng cao trải nghiệm sử dụng văn phòng và tạo môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp cho cộng đồng doanh nghiệp trong giai đoạn 2026 - 2030.