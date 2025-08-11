Chuẩn mực mới của nhà ở xã hội tại Happy Home Tràng Cát

Không chỉ góp phần biến giấc mơ này thành hiện thực, Vinhomes còn mang đến chuẩn mực mới cho nhà ở xã hội khi chuẩn bị mở bán Happy Home Tràng Cát, nằm ngay trong Khu kinh tế Đình Vũ - Tràng Cát, Hải Phòng.

Ngày 09/8, văn phòng bán hàng dự án Happy Home Tràng Cát đã chính thức khai trương tại TTTM Vincom Plaza, sẵn sàng hỗ trợ và cung cấp thông tin cho khách hàng. Đây cũng là dấu mốc quan trọng trong hành trình kiến tạo cộng đồng cư dân hiện đại, gắn kết và hạnh phúc tại Happy Home Tràng Cát.

Người lao động "ngóng" nhà ở xã hội

Dữ liệu từ báo cáo tâm lý người tiêu dùng bất động sản do Batdongsan.com.vn công bố cho thấy, sở hữu một mái nhà vẫn là ưu tiên hàng đầu với người Việt. Có đến 56% người được khảo sát chọn mua nhà để ở thay vì đầu tư hay cho thuê; 66% nhóm người mua để ở cho biết sẵn sàng vay ngân hàng nếu dự án đáp ứng được các nhu cầu cơ bản, như vị trí hợp lý, pháp lý rõ ràng, môi trường sống đảm bảo.

Trong bối cảnh giá căn hộ thương mại đã vượt mốc 60 triệu đồng/m2 tại miền Bắc, nhà ở xã hội (NƠXH) được xem là giải pháp quan trọng để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho một lượng lớn người lao động tại các thành phố lớn.

Riêng tại Hải Phòng - nơi tập trung hệ thống cảng biển và khu công nghiệp trọng điểm, nguồn cung nhà ở vừa túi tiền gần nơi làm việc vẫn còn hạn chế. Hiện, thành phố Cảng có hơn 200.000 công nhân đang làm việc tại các khu, cụm công nghiệp. Đây là nhóm khách hàng có nhu cầu an cư cấp thiết nhưng lại khó tiếp cận thị trường nhà thương mại.

Do đó, các mô hình NƠXH với giá hợp lý, vị trí gần nơi làm việc, tiện ích đảm bảo đang được kỳ vọng sẽ giúp giải cơn khát nguồn cung nhà ở vừa túi tiền cho người lao động Hải Phòng.

Tái định nghĩa NƠXH bằng chuẩn sống khác biệt

Tọa lạc ngay trong Khu kinh tế Đình Vũ - Tràng Cát, trung tâm công nghiệp và cảng biển trọng điểm của miền Bắc, Happy Home Tràng Cát có vị trí lý tưởng khi kết nối chỉ từ 3 đến 12 phút đến các khu vực trọng yếu như KCN Tràng Cát, KCN Đình Vũ, sân bay Cát Bi, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và trung tâm TP. Hải Phòng.

Không chỉ thuận tiện về vị trí, Happy Home Tràng Cát còn giải quyết bài toán khả năng chi trả với giá bán trung bình khoảng 23,5 triệu đồng/m2 thông thủy. Với tổng cộng hơn 3.800 căn hộ được chia thành các loại Studio, 1PN, 2PN và 3PN, diện tích dao động từ 28,8 đến 70 m2, Happy Home phù hợp với nhiều nhóm khách hàng từ độc thân đến gia đình trẻ, gia đình đa thế hệ.

Happy Home Tràng Cát mang tới một lượng lớn nguồn cung căn hộ vừa túi tiền cho người lao động Hải Phòng

Điểm đáng chú ý nhất tại Happy Home Tràng Cát là cách Vinhomes định hình lại chuẩn sống cho phân khúc NƠXH. Dự án sở hữu tới 59 tiện ích ngoài trời, gồm công viên, sân chơi, sân thể thao, vườn hoa, khu đọc sách, chòi nghỉ, nhà sinh hoạt cộng đồng… Bên cạnh đó, hệ thống dịch vụ thiết yếu, như 3 trường học các cấp, trạm y tế, văn phòng làm việc… cũng liền kề ngay dự án, kiến tạo một cộng đồng cư dân khép kín, sống và làm việc tại chỗ.

Đây là những tiện ích vốn chỉ xuất hiện tại các khu đô thị thương mại lớn được quy hoạch và phát triển đồng bộ. Thậm chí, nhiều dự án căn hộ thương mại tại Việt Nam cũng không đáp ứng được hệ thống tiện ích đồng bộ, khép kín như Happy Home Tràng Cát.

Văn phòng bán hàng Happy Home Tràng Cát đã chính thức khai trương

Không chỉ là một chốn an cư có giá vừa tầm, Happy Home Tràng Cát đang góp phần thiết lập một mặt bằng mới cho phân khúc NƠXH, nơi mà người lao động không chỉ có nhà, mà còn được sống trong một môi trường văn minh, tiện nghi, gần nơi làm việc, gần trường, gần cộng đồng.

Việc tham gia vào phân khúc NƠXH với dự án quy mô lớn bậc nhất Hải Phòng cũng cho thấy tâm huyết của Tập đoàn Vingroup trong việc chung tay hiện thực hóa mục tiêu 1 triệu căn NƠXH đến năm 2030 của Chính phủ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đảm bảo an sinh xã hội.