Chuẩn sống Resort & Retreat: Ốc đảo tĩnh tại giữa tầng không của The Emerald River Park

Resort giữa lòng đô thị – Không gian kết nối và tận hưởng

Resort Living không còn là đặc quyền của những kỳ nghỉ mà đang trở thành một phần của nhịp sống thường nhật. Thay vì phải tìm đến các khu nghỉ dưỡng vào cuối tuần, nhiều người mong muốn được tận hưởng những trải nghiệm tương tự ngay tại nơi ở, từ không gian vận động, thư giãn đến những tiện ích dành cho gia đình và cộng đồng.

Theo định hướng đó, The Emerald River Park phát triển hệ tiện ích như một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ, nơi từng không gian được quy hoạch để đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau, từ rèn luyện thể chất, chăm sóc sức khỏe đến kết nối và tận hưởng cuộc sống.

Ngay từ tầng trệt, The Lifestyle Hub mở ra một không gian giao lưu với quảng trường, cảnh quan xanh, phố cà phê, phố ẩm thực, khu đón trả khách và các điểm nhấn nghệ thuật. Đây không chỉ là nơi chào đón cư dân mà còn trở thành điểm gặp gỡ, kết nối cộng đồng và khởi đầu cho những trải nghiệm sống mỗi ngày.

Kế cận là The Active Zone với sân pickleball, sân tennis, sân bóng rổ, khu gym ngoài trời và đường chạy bộ đa năng. Hệ tiện ích được bố trí xen kẽ cùng mảng xanh, khuyến khích cư dân duy trì lối sống năng động và dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động ngoài trời.

Hồ bơi trẻ em trên cao mang đến không gian vui chơi, thư giãn và tận hưởng trải nghiệm nghỉ dưỡng tại The Emerald River Park

Điểm nhấn của không gian nghỉ dưỡng nằm tại tầng 4 với tổ hợp hồ bơi hướng sông, hồ bơi trẻ em, jacuzzi, thác nước nghệ thuật, khu tắm nắng cùng những khu vườn xanh được bố trí đan xen. Không gian mặt nước kết hợp cảnh quan tạo nên bầu không khí thư thái, gợi cảm giác của một khu nghỉ dưỡng giữa lòng đô thị.

Song hành là Wellness Lounge với phòng gym, yoga, sauna cùng nhiều khu vực chăm sóc sức khỏe, giúp cư dân cân bằng giữa vận động và thư giãn. Family Zone với khu vui chơi trẻ em, thư viện ngoài trời, rạp chiếu phim ngoài trời hay Social Hub dành cho các hoạt động cộng đồng tiếp tục hoàn thiện trải nghiệm sống cho nhiều thế hệ trong gia đình.

Trải nghiệm nghỉ dưỡng còn được nối dài đến The Emerald Marina và The Emerald Riverside Park đối diện dự án. Bến du thuyền cùng công viên ven sông quy mô khoảng 10.000m² mở ra những khoảng xanh, đường dạo và không gian thư giãn sát mặt nước, để cư dân tận hưởng trọn vẹn lợi thế sống bên sông Sài Gòn. Đặc biệt, khi số lượng dự án tại TP.HCM kề cận bến du thuyền còn khá hiếm, lợi thế này không chỉ nâng tầm trải nghiệm sống mà còn tạo nên dấu ấn khác biệt và niềm kiêu hãnh cho mỗi chủ nhân khi trở về.

Retreat giữa tầng không – Nơi tái tạo năng lượng sau mỗi ngày

Nếu các tầng tiện ích phía dưới mang đến nhịp sống sôi động của một khu nghỉ dưỡng, thì tầng 21 lại được phát triển theo tinh thần retreat – nơi cư dân có thể tìm thấy những khoảng lặng giữa nhịp sống đô thị.

Toàn bộ không gian trên cao được quy hoạch để hướng đến sự thư thái và cân bằng. Từ đây, tầm nhìn panorama mở rộng về phía sông Sài Gòn cùng đường chân trời thành phố tạo nên cảm giác khoáng đạt, giúp thiên nhiên trở thành một phần trong trải nghiệm sống mỗi ngày.

Panorama Lounge là nơi cư dân có thể ngắm cảnh, trò chuyện, đọc sách hoặc tận hưởng những phút giây thư giãn sau ngày dài. Horizon Park mang đến không gian làm việc, nghỉ chân và rạp chiếu phim ngoài trời, kết hợp giữa công việc, giải trí và cảnh quan trên cao.

Wonder Park được phát triển với thư viện, khu hội thảo, không gian sáng tạo và khu vui chơi dành cho trẻ em, trong khi Harmony Club hướng đến những trải nghiệm nhẹ nhàng hơn với khu dưỡng sinh. Mỗi không gian đều được thiết kế để khuyến khích cư dân chậm lại, tận hưởng sự yên tĩnh và tái tạo năng lượng.

Không gian cà phê giữa cảnh quan xanh, hướng tầm nhìn về bến du thuyền và sông Sài Gòn tại The Emerald River Park.

Retreat tại The Emerald River Park không đơn thuần là một khu tiện ích, mà được định hình như một khoảng lặng trong nhịp sống. Nơi cư dân có thể tạm rời những tất bật thường nhật, dành thời gian cho bản thân và tìm lại sự cân bằng giữa vận động, nghỉ ngơi và những phút giây tĩnh tại.

Sự kết hợp giữa Resort và Retreat tạo nên điểm khác biệt trong hệ tiện ích của The Emerald River Park. Nếu Resort mang đến không gian vận động, vui chơi và kết nối cộng đồng, Retreat mở ra những khoảng riêng tư để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng. Hai trải nghiệm bổ trợ, giúp cư dân vừa tận hưởng nhịp sống năng động, vừa tìm thấy sự bình yên khi trở về.

Đó cũng là cách The Emerald River Park hiện thực hóa "Chất sống tuyệt đích bên sông" - nơi mỗi khoảnh khắc đều mang giá trị riêng, từ thời gian bên gia đình, bạn bè đến những khoảng lặng giữa tầng không để tái tạo năng lượng và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn.