T&T Homes Elite Rivera: Từ tinh hoa đất Rồng Nam đến đô thị khởi nguồn tri thức

Từ những nền tảng ấy, dự án hướng tới một không gian sống không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư, mà còn tạo dựng những giá trị bền vững và hình thành những động lực phát triển mới cho cộng đồng cư dân tại Vĩnh Long.

Từ một đô thị đáng sống với hệ sinh thái tích hợp đồng bộ

Trong bối cảnh Vĩnh Long bước vào một chu kỳ phát triển mới, chất lượng không gian sống đã và đang trở thành một trong những yếu tố quan trọng định hình diện mạo đô thị. Thay vì chỉ đáp ứng nhu cầu về nhà ở, các khu đô thị mới được kỳ vọng tạo ra một hệ sinh thái đồng bộ, nơi cư dân có thể sống, kết nối, kinh doanh, trải nghiệm và phát triển trong cùng một không gian.

Đây cũng là hướng tiếp cận được T&T Group lựa chọn khi phát triển dự án Khu dân cư Phước Thọ (T&T Homes Elite Rivera). Với quy mô khoảng 11,53 ha, bao gồm các sản phẩm shophouse, liền kề, biệt thự cùng hệ thống tiện ích, thương mại – dịch vụ, cảnh quan được quy hoạch đồng bộ, dự án đã vượt ra khỏi mô hình một khu dân cư đơn thuần để hình thành một không gian đô thị tích hợp quy mô và bài bản tiên phong tại tỉnh Vĩnh Long hiện nay.

Trong tổng thể đó, sự hiện diện của khách sạn Hilton Garden Inn Vĩnh Long không chỉ là một công trình điểm nhấn, mà còn bổ sung lớp giá trị dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần đưa các hoạt động lưu trú, thương mại – dịch vụ và kết nối doanh nghiệp trong cùng một không gian đô thị. Những giá trị này cũng được cộng hưởng bởi vị trí của dự án, với lợi thế tọa lạc tại phường Phước Hậu - vùng lõi trung tâm của Vĩnh Long, giúp kết nối thuận tiện mạng lưới giao thông liên vùng.

Từ dự án, cư dân có thể tiếp cận Quốc lộ 53, Quốc lộ 1, cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ, cầu Mỹ Thuận 2 cùng các tuyến giao thông đang tiếp tục được hoàn thiện, qua đó rút ngắn thời gian di chuyển tới các trung tâm hành chính, kinh tế, thương mại và dịch vụ trong khu vực.

Tuy nhiên, vị trí của dự án không chỉ có lợi thế về khả năng kết nối. T&T Homes Elite Rivera còn sở hữu một đặc điểm tự nhiên đáng chú ý khi nằm tại khu vực giao thoa của các dòng sông. Thế đất tại ngã ba sông đã tạo nên một lợi thế riêng cho dự án. Trong quan niệm phong thủy truyền thống, những vị trí sông nước hội tụ, nơi các dòng chảy gặp nhau và tạo thành thế tụ thủy, thường được xem là nơi có khả năng hội tụ sinh khí, mang ý nghĩa tốt về sự thịnh vượng và phát triển. Nhìn từ góc độ quy hoạch, mặt nước cũng mở ra khoảng không thoáng đãng, tạo nên cảnh quan đặc trưng và góp phần điều hòa không gian sống. Đặc biệt, với Vĩnh Long, sông nước vốn đã là một phần của đời sống và bản sắc văn hoá của địa phương.

Những giá trị ấy chính là cơ sở để T&T Group theo đuổi triết lý phát triển dự án theo nguyên tắc "thuận thiên" tại T&T Homes Elite Rivera, khi không gian mặt nước được nghiên cứu như một cấu phần của không gian đô thị và chọn lọc kinh nghiệm phát triển các đô thị ven sông tại Florida để điều chỉnh để phù hợp với khí hậu, cảnh quan và hệ sinh thái bản địa.

Kiến trúc Địa Trung Hải được chuyển hóa qua những khoảng hiên, mái dốc, ban công và lô gia, phù hợp với khí hậu nhiệt đới Nam Bộ.

Cảm hứng từ hệ sinh thái Everglades, Florida được chắt lọc trong cách tổ chức không gian mặt nước, cây xanh và dòng chảy; tinh thần kiến trúc Địa Trung Hải được chuyển hoá qua những khoảng hiên, mái dốc, ban công, lô gia để phù hợp với khí hậu nhiệt đới và nếp sống Nam Bộ. Trong khi đó, những "chất liệu" bản địa của vùng đất như nhà cổ Cai Cường, nhà cổ Bình Thủy hay di sản gạch gốm đỏ Mang Thít cũng được T&T Group nghiên cứu và chuyển hóa thành cảm hứng cho kiến trúc, cảnh quan.

Từ sự giao thoa ấy, T&T Homes Elite Rivera định hình nên một diện mạo hiện đại nhưng vẫn mang dấu ấn riêng của vùng đất. Đó cũng chính là mạch giá trị xuyên suốt của dự án - "Tinh hoa vượng khí đất rồng Nam" - nơi tinh hoa thời đại hội tụ cùng những giá trị tinh túy được bồi đắp qua thời gian, được chuyển hóa vào đời sống đô thị đương đại và kiến tạo nên một không gian giàu bản sắc, giàu sinh khí; hướng tới sự thịnh vượng, bền vững.

Đến định hướng phát triển "Đô thị khởi nguồn tri thức"

Nếu vị trí, mặt nước, cảnh quan, kiến trúc, thương mại và dịch vụ tạo nên nền tảng vật chất của một khu đô thị đồng bộ T&T Homes Elite Rivera, thì định hướng "đô thị khởi nguồn tri thức" hướng tới tầng giá trị cốt lõi của dự án: tri thức trở thành nền tảng để kết nối con người, thiên nhiên, văn hóa, công nghệ và những nguồn lực phát triển tương lai.

Ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch HĐQT T&T Homes nhấn mạnh: "Đô thị tri thức được hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm công nghệ, đổi mới sáng tạo, văn hóa, lịch sử và bản sắc địa phương. Khi kết hợp hài hòa các yếu tố đó với công nghệ hiện đại, chúng ta sẽ tạo ra những khu đô thị vừa thông minh, vừa giàu bản sắc và có sức sống lâu dài".

Dự án bao gồm 485 sản phẩm hữu hạn, với các loại hình shophouse, liền kề và biệt thự.

Với T&T Group, đó trước hết là tri thức về vùng đất – để hiểu lịch sử, văn hóa, kiến trúc và những đặc trưng tự nhiên của Vĩnh Long; là tri thức về thiên nhiên – để phát triển thuận theo điều kiện bản địa; là tri thức từ thế giới – để tiếp nhận những kinh nghiệm tiên tiến và chuyển hóa phù hợp với địa phương. Đó còn là tri thức của con người – nguồn lực quan trọng tạo nên sức sống và khả năng phát triển bền vững của đô thị.

T&T Homes Elite Rivera được định hướng trên nền tảng đó. Những "giá trị" tri thức được đưa vào đời sống thông qua không gian sống, hệ tiện ích - thương mại, dịch vụ, giáo dục, công nghệ, kết nối cộng đồng. Định hướng này cũng phù hợp với xu thế phát triển của Vĩnh Long trong giai đoạn mới, khi chất lượng nguồn nhân lực, giáo dục, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và khả năng kết nối các nguồn lực ngày càng trở thành những động lực quan trọng của địa phương. Đó cũng đúng với nhận định của PGS. TS Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam: "Muốn bứt lên, Vĩnh Long phải lựa chọn những hướng đi "khác thường", thông minh hơn, sáng tạo hơn và tạo được những giá trị riêng. Định hướng phát triển đô thị của Vĩnh Long cần được xác lập theo hướng khác biệt và có giá trị gia tăng cao hơn. Địa phương nên ưu tiên xây dựng đô thị sáng tạo, đô thị khoa học – công nghệ gắn với đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao".

T&T Homes Elite Rivera sẽ mở bán trong tháng 9/2026, với những sản phẩm shophouse, liền kề và biệt thự có số lượng hữu hạn.

T&T Homes Elite Rivera vì thế không chỉ kiến tạo một nơi để sống, mà hướng tới một môi trường để con người kết nối, phát triển và tạo ra những giá trị mới. Đó cũng là tinh thần của một "đô thị khởi nguồn tri thức" – nơi hội tụ con người, văn hóa, công nghệ và những nguồn lực tạo nên sức sống cho đô thị.

Theo thông tin từ chủ đầu tư T&T Group, dự án T&T Homes Elite Rivera sẽ chính thức mở bán trong tháng 9/2026 với 274 căn (106 shophouse, 148 liền kề và 20 biệt thự); mang đến cho khách hàng cơ hội sở hữu những sản phẩm hữu hạn và giá trị tại một khu đô thị đồng bộ, giữa trung tâm phát triển mới của tỉnh Vĩnh Long.

Từ Vĩnh Long, T&T Group tiếp nối hành trình kiến tạo đô thị tích hợp tại An Giang

Không chỉ tại Vĩnh Long, định hướng phát triển đô thị tích hợp cũng được T&T Group triển khai tại nhiều địa phương trên cả nước. Điển hình tại An Giang, Khu phức hợp Nhà ở kết hợp Thương mại – Dịch vụ có quy mô khoảng 3,5 ha, bao gồm 118 căn nhà ở kết hợp thương mại cùng tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại và trung tâm hội nghị, kiến tạo nên một điểm đến mới về sống, vui chơi - giải trí, kinh doanh - dịch vụ ngay giữa khu vực trung tâm phường Long Xuyên.

Lấy cảm hứng từ các quảng trường nổi tiếng châu Âu như Prague (Cộng hòa Séc) hay Lisbon (Bồ Đào Nha), kết hợp "chất liệu" văn hóa miệt vườn, đặc trưng sông nước miền Tây, T&T Group đã kiến tạo nên một "Phố châu Âu hoa lệ bên dòng Hậu Giang". Điểm nhấn của dự án chính là quảng trường trung tâm với biểu tượng hoa sen, cùng công trình khách sạn cao 25 tầng được thiết kế theo ngôn ngữ kiến trúc xanh, và vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế từ thương hiệu DoubleTree by Hilton.

Từ Vĩnh Long đến An Giang, cách tiếp cận nhất quán này cho thấy định hướng phát triển đô thị của T&T Group không dừng ở việc tạo lập những sản phẩm nhà ở, mà hướng tới kiến tạo những không gian sống đa chức năng, nơi tinh hoa thế giới hòa quyện cùng bản sắc địa phương; qua đó, góp phần tạo thêm động lực phát triển và diện mạo mới cho các đô thị phía Nam.