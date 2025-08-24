Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chùm ảnh - clip: Bão số 5 cận kề, bộ đội cơ động 24/24 cứu dân và tài sản

24-08-2025 - 14:44 PM | Xã hội

Bão số 5 sắp đổ bộ, bộ đội Quảng Trị gấp rút chằng chống nhà cửa và phối hợp chính quyền di dời dân ở các khu vực nguy hiểm, duy trì trực chiến 24/24.

VIDEO: Các đơn vị Bộ đội Biên phòng Quảng Trị giúp dân ứng phó với bão số 5

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cùng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã triển khai đồng loạt các biện pháp phòng, chống, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống.

Theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và UBND tỉnh Quảng Trị, nhiệm vụ được quán triệt đến từng cơ quan, đơn vị và lực lượng trực thuộc. Kế hoạch ứng phó bão, mưa lũ được rà soát, bổ sung; lực lượng, phương tiện, trang thiết bị chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng cơ động. Các đơn vị duy trì trực chỉ huy, trực ban và trực chiến 24/24.

Lực lượng quân sự Quảng Trị đã phối hợp với chính quyền địa phương, rà soát và di dời người dân ở vùng nguy hiểm. Công tác bảo vệ kho tàng, doanh trại, vũ khí và trang thiết bị được triển khai để hạn chế thiệt hại.

Tại các đơn vị Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đồng loạt xuống địa bàn hỗ trợ dân. Tại cửa sông, cửa biển, lực lượng hướng dẫn tàu thuyền neo đậu, bảo đảm an toàn công trình cảng và khu vực biên giới. Ven biển, bộ đội giúp dân đưa thuyền lên cao, chằng buộc chắc chắn.

Trên biên giới đất liền, lực lượng triển khai phương châm "4 tại chỗ", cảnh báo các khu vực xung yếu, sẵn sàng di dời dân. Hiện vùng biển Vịnh Bắc Bộ không còn tàu thuyền hoạt động; một số tàu đã vào bờ, chuẩn bị tránh trú khi thủy triều đạt đỉnh.

Dưới đây là hình ảnh trước bão số 5, bộ đội Quảng Trị cơ động 24/24 cứu dân và tài sản:

Chùm ảnh - clip: Bão số 5 cận kề, bộ đội cơ động 24/24 cứu dân và tài sản- Ảnh 1.

Các chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị sẵn sàng cơ động ứng cứu người dân ở vùng xung yếu

Chùm ảnh - clip: Bão số 5 cận kề, bộ đội cơ động 24/24 cứu dân và tài sản- Ảnh 2.

Cận cảnh đội hình bộ đội mang phao cứu sinh, cọc gỗ chuẩn bị chống bão.

Chùm ảnh - clip: Bão số 5 cận kề, bộ đội cơ động 24/24 cứu dân và tài sản- Ảnh 3.

Cận cảnh đội hình bộ đội mang phao cứu sinh, thang, cọc gỗ chuẩn bị chống bão. Một số chiến sĩ khiêng cọc, phối hợp nhịp nhàng, hiện rõ tinh thần đồng đội và sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Chùm ảnh - clip: Bão số 5 cận kề, bộ đội cơ động 24/24 cứu dân và tài sản- Ảnh 4.

Tại doanh trại, cán bộ, chiến sĩ tập kết vật tư, chuẩn bị phương tiện cứu hộ. Các chiến sĩ mang áo phao, phao cứu sinh, cọc gỗ, tập trung thành đội hình gọn gàng, sẵn sàng cơ động.

Chùm ảnh - clip: Bão số 5 cận kề, bộ đội cơ động 24/24 cứu dân và tài sản- Ảnh 5.

Trên mái nhà dân và các cơ quan đơn vị, bộ đội chằng chống tấm tôn, neo chắc vật dụng ngoài trời.

Chùm ảnh - clip: Bão số 5 cận kề, bộ đội cơ động 24/24 cứu dân và tài sản- Ảnh 6.

Tinh thần chủ động, khẩn trương của lực lượng vũ trang Quảng Trị giữa những giờ phút căng thẳng trước bão.

Chùm ảnh - clip: Bão số 5 cận kề, bộ đội cơ động 24/24 cứu dân và tài sản- Ảnh 7.

Cận cảnh đội hình bộ đội mang phao cứu sinh, cọc gỗ chuẩn bị chống bão.

Chùm ảnh - clip: Bão số 5 cận kề, bộ đội cơ động 24/24 cứu dân và tài sản- Ảnh 8.

Ca nô cứu hộ chuẩn bị sẵn sàng

Chùm ảnh - clip: Bão số 5 cận kề, bộ đội cơ động 24/24 cứu dân và tài sản- Ảnh 9.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Nang (Quảng Trị) về tận các bản làng rà soát các khu vực xung yếu, cảnh báo người dân.

Chùm ảnh - clip: Bão số 5 cận kề, bộ đội cơ động 24/24 cứu dân và tài sản- Ảnh 10.

Tại bờ biển, bến tàu, lực lượng kiểm tra thuyền, ca nô, phao cứu sinh, sẵn sàng ứng cứu nếu xảy ra ngập lụt.

Chùm ảnh - clip: Bão số 5 cận kề, bộ đội cơ động 24/24 cứu dân và tài sản- Ảnh 11.

Tại cửa sông, lực lượng hướng dẫn tàu thuyền neo đậu, bảo đảm an toàn.

Chùm ảnh - clip: Bão số 5 cận kề, bộ đội cơ động 24/24 cứu dân và tài sản- Ảnh 12.

Một đơn vị Biên phòng Quảng Trị đồng loạt xuống địa bàn hỗ trợ người dân phòng, chống bão.

Chùm ảnh - clip: Bão số 5 cận kề, bộ đội cơ động 24/24 cứu dân và tài sản- Ảnh 13.

Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Rà Mai chằng chống nhà cửa giúp người dân đồng bào trước khi bão số 5 đổ bộ

Chùm ảnh - clip: Bão số 5 cận kề, bộ đội cơ động 24/24 cứu dân và tài sản- Ảnh 14.

Bộ đội Biên phòng ở Đồn Thuận rà soát các khu vực xung yếu, cảnh báo người dân đi lại.

Chùm ảnh - clip: Bão số 5 cận kề, bộ đội cơ động 24/24 cứu dân và tài sản- Ảnh 15.

Bộ đội Biên phòng hướng dẫn, nhắc nhở người dân cắt tỉa cây có nguy cơ ngã đổ, đảm bảo an toàn trước khi bão đến

Chùm ảnh - clip: Bão số 5 cận kề, bộ đội cơ động 24/24 cứu dân và tài sản- Ảnh 16.

Với tinh thần chủ động, khẩn trương, lực lượng vũ trang Quảng Trị cùng chính quyền và người dân quyết tâm thực hiện phương châm "bốn tại chỗ", bảo vệ tính mạng và tài sản trước bão số 5.

Theo Hoàng Phúc

Người lao động

