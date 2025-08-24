Chùm ảnh - clip: Bão số 5 cận kề, bộ đội cơ động 24/24 cứu dân và tài sản
Bão số 5 sắp đổ bộ, bộ đội Quảng Trị gấp rút chằng chống nhà cửa và phối hợp chính quyền di dời dân ở các khu vực nguy hiểm, duy trì trực chiến 24/24.
VIDEO: Các đơn vị Bộ đội Biên phòng Quảng Trị giúp dân ứng phó với bão số 5
Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cùng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã triển khai đồng loạt các biện pháp phòng, chống, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống.
Theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và UBND tỉnh Quảng Trị, nhiệm vụ được quán triệt đến từng cơ quan, đơn vị và lực lượng trực thuộc. Kế hoạch ứng phó bão, mưa lũ được rà soát, bổ sung; lực lượng, phương tiện, trang thiết bị chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng cơ động. Các đơn vị duy trì trực chỉ huy, trực ban và trực chiến 24/24.
Lực lượng quân sự Quảng Trị đã phối hợp với chính quyền địa phương, rà soát và di dời người dân ở vùng nguy hiểm. Công tác bảo vệ kho tàng, doanh trại, vũ khí và trang thiết bị được triển khai để hạn chế thiệt hại.
Tại các đơn vị Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đồng loạt xuống địa bàn hỗ trợ dân. Tại cửa sông, cửa biển, lực lượng hướng dẫn tàu thuyền neo đậu, bảo đảm an toàn công trình cảng và khu vực biên giới. Ven biển, bộ đội giúp dân đưa thuyền lên cao, chằng buộc chắc chắn.
Trên biên giới đất liền, lực lượng triển khai phương châm "4 tại chỗ", cảnh báo các khu vực xung yếu, sẵn sàng di dời dân. Hiện vùng biển Vịnh Bắc Bộ không còn tàu thuyền hoạt động; một số tàu đã vào bờ, chuẩn bị tránh trú khi thủy triều đạt đỉnh.
Dưới đây là hình ảnh trước bão số 5, bộ đội Quảng Trị cơ động 24/24 cứu dân và tài sản:
Người lao động