Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chùm ảnh màn hình LED toàn nhân vật VIP và màn focus cam viral khắp cõi mạng: 1 từ thôi, XỊN

10-08-2025 - 22:53 PM | Lifestyle

Chùm ảnh màn hình LED toàn nhân vật VIP và màn focus cam viral khắp cõi mạng: 1 từ thôi, XỊN

Ngay cả người đu concert nhiều nhất cũng không ngờ có cảnh này đúng không?

Tối 10/8, concert Tổ Quốc Trong Tim chính thức diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình. Đây được xem là một trong những sự kiện nổi bật trong chuỗi hoạt động dịp hưởng ứng lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. 

Ngoài sự hưởng ứng từ đông đảo người dân, các tiết mục trình diễn đặc biệt, concert còn khiến nhiều người thích thú vì sự xuất hiện của các nhân vật đặc biệt. Màn hình LED tại concert đã ghi lại toàn bộ hình ảnh, biểu cảm cùng những chia sẻ của họ tự sự kiện đặc biệt.

Đó là 68 quân nhân Trường Sĩ quan Lục quân 1 từng tham gia Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 tại Quảng trường Đỏ (Nga). Đó là các VĐV đại diện cho thể thao Việt Nam như: cầu thủ Nguyễn Quang Hải, kình ngư Ánh Viên, Lê Văn Công,... 

Những người đu concert Quốc gia đã nhanh tay ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này và chia sẻ khắp MXH:

Chùm ảnh màn hình LED toàn nhân vật VIP và màn focus cam viral khắp cõi mạng: 1 từ thôi, XỊN- Ảnh 1.

Các chiến sĩ Trường Sĩ quan Lục quân 1 từng tham gia Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 tại Quảng trường Đỏ (Nga) có mặt tại concert

Chùm ảnh màn hình LED toàn nhân vật VIP và màn focus cam viral khắp cõi mạng: 1 từ thôi, XỊN- Ảnh 2.

Chùm ảnh màn hình LED toàn nhân vật VIP và màn focus cam viral khắp cõi mạng: 1 từ thôi, XỊN- Ảnh 3.

Chùm ảnh màn hình LED toàn nhân vật VIP và màn focus cam viral khắp cõi mạng: 1 từ thôi, XỊN- Ảnh 4.

Chùm ảnh màn hình LED toàn nhân vật VIP và màn focus cam viral khắp cõi mạng: 1 từ thôi, XỊN- Ảnh 5.

Chùm ảnh màn hình LED toàn nhân vật VIP và màn focus cam viral khắp cõi mạng: 1 từ thôi, XỊN- Ảnh 6.

Các vận động viên tiêu biểu

Trước khi chương trình chính thức diễn ra, màn focus cam độc nhất vô nhị cũng khiến dân tình thích thú.

Thay vì hướng đến các cặp đôi hay thử thách dance như các concert bình thường, camera man đã lia đến các bác cựu chiến binh trên ghế khán đài, đến các chiến sĩ thuộc lực lượng an ninh đang làm nhiệm vụ. Chính vì vậy, người xem được chứng kiến những phản ứng đặc biệt trên màn hình lớn.

Những khoảnh khắc focus hiếm có và xúc động (Nguồn: Phạm Thế Hiển)

Nhiều chiến sĩ đang làm nhiệm vụ giữ an ninh và trật tự concert khi thấy mình xuất hiện liền đứng nghiêm, giơ tay chào điều lệnh. Ngoài ra một số chiến sĩ lại có phản ứng hài hước như tạo dáng trái tim với đồng đội đứng bên cạnh, vẫy tay chào mọi người,... Đặc biệt mỗi người đều cười rất tươi, ánh mắt tràn đầy sự tự hào khiến người xem xúc động.

Chùm ảnh màn hình LED toàn nhân vật VIP và màn focus cam viral khắp cõi mạng: 1 từ thôi, XỊN- Ảnh 7.

Giây trước còn đang đứng xem thì ngay giây sau các chiến sĩ liền chào điều lệnh

Chùm ảnh màn hình LED toàn nhân vật VIP và màn focus cam viral khắp cõi mạng: 1 từ thôi, XỊN- Ảnh 8.

Chùm ảnh màn hình LED toàn nhân vật VIP và màn focus cam viral khắp cõi mạng: 1 từ thôi, XỊN- Ảnh 9.

Một chiến sĩ đang ngồi cũng nhanh chóng đứng dậy chào

Chùm ảnh màn hình LED toàn nhân vật VIP và màn focus cam viral khắp cõi mạng: 1 từ thôi, XỊN- Ảnh 10.

Chùm ảnh màn hình LED toàn nhân vật VIP và màn focus cam viral khắp cõi mạng: 1 từ thôi, XỊN- Ảnh 11.

Chùm ảnh màn hình LED toàn nhân vật VIP và màn focus cam viral khắp cõi mạng: 1 từ thôi, XỊN- Ảnh 12.

Những khoảnh khắc xúc động

Chùm ảnh màn hình LED toàn nhân vật VIP và màn focus cam viral khắp cõi mạng: 1 từ thôi, XỊN- Ảnh 13.

Nụ cười rạng rỡ của chiến sĩ trẻ

Về phía người đi xem concert, ai nấy đều hào hứng với màn focus cam độc lạ này. Dù không có hiệu ứng rực rỡ, không lời dẫn dài dòng, chỉ là một cú “focus” đúng lúc, đủ mọi người cảm nhận được công việc thầm lặng của các chiến sĩ và hào hứng hoan hô. 

Trên mạng xã hội, nhiều người chia sẻ rằng đây chính là một trong những khoảnh khắc đặc biệt nhất đêm concert. Bởi lẽ bình thường các chiến sĩ sẽ không bao giờ lên hình như thế này.

“Trời ơi tui bị luỵ concert này quá đi à”, “Thích những khoảnh khắc này”, “Dễ thương quá”, “Hoà bình đẹp quá ạ”, “Lần đầu tiên thấy các anh cameraman hoạt động hết công suất như vậy. 10 điểm không có nhưng”, “Nhìn động tác khép chân nghiêm chào dứt khoát mê thế!”,... là một số bình luận từ cư dân mạng. 

Chùm ảnh màn hình LED toàn nhân vật VIP và màn focus cam viral khắp cõi mạng: 1 từ thôi, XỊN- Ảnh 14.

Các chiến sĩ nghiêm túc khi làm nhiệm vụ nhưng khi lên sóng cũng rất hài hước

Hưởng ứng tinh thần yêu nước, Kenh14.vn ra mắt dự án Fandom Yêu Nước - chuỗi hoạt động dưới góc nhìn sáng tạo của người trẻ, hòa nhịp cùng không khí thiêng liêng của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Ngày 10/8/2025, tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, trong khuôn khổ đại nhạc hội Quốc Gia - Tổ Quốc Trong Tim, Fandom Yêu Nước chính thức được "kích hoạt" với hàng loạt hoạt động độc đáo: Khởi động website fandomyeunuoc.kenh14.vn, Ra mắt Bộ sưu tập Yêu Nước phiên bản giới hạn, Khu vực chụp ảnh lấy ngay theo concept kỷ niệm A80, Nhiều trò chơi tương tác và thử thách hấp dẫn dành riêng cho cộng đồng yêu nước thế hệ mới.

Chùm ảnh màn hình LED toàn nhân vật VIP và màn focus cam viral khắp cõi mạng: 1 từ thôi, XỊN- Ảnh 15.

Theo S.A

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
4 bệnh viện tư như khách sạn được loạt phú bà Showbiz Việt lựa chọn để “vượt cạn”: Là niềm ao ước của bất cứ sản phụ nào nhưng mức giá mới đáng giật mình

4 bệnh viện tư như khách sạn được loạt phú bà Showbiz Việt lựa chọn để “vượt cạn”: Là niềm ao ước của bất cứ sản phụ nào nhưng mức giá mới đáng giật mình Nổi bật

Đỗ Mỹ Linh "lên đồ" sang hết nấc, khí chất chuẩn "dâu hào môn", ôm con đến dự sự kiện tập đoàn nhà bầu Hiển

Đỗ Mỹ Linh "lên đồ" sang hết nấc, khí chất chuẩn "dâu hào môn", ôm con đến dự sự kiện tập đoàn nhà bầu Hiển Nổi bật

Nam NSND U90 gọi vợ 3 là "bà tiên", được chăm như em bé, dính nhau như hình với bóng

Nam NSND U90 gọi vợ 3 là "bà tiên", được chăm như em bé, dính nhau như hình với bóng

22:40 , 10/08/2025
10 nữ diễn viên giàu nhất Hàn Quốc 2025: Kim Tae Hee có 1400 tỷ chỉ xếp thứ 4, hạng 1 không ai chê nổi

10 nữ diễn viên giàu nhất Hàn Quốc 2025: Kim Tae Hee có 1400 tỷ chỉ xếp thứ 4, hạng 1 không ai chê nổi

22:28 , 10/08/2025
Kiếm 130 triệu/tháng nhưng chi tiêu “khổ không ai bằng”: Cả năm chỉ đi ăn hàng đúng 1 lần, không bao giờ tự bỏ tiền túi ra đi du lịch!

Kiếm 130 triệu/tháng nhưng chi tiêu “khổ không ai bằng”: Cả năm chỉ đi ăn hàng đúng 1 lần, không bao giờ tự bỏ tiền túi ra đi du lịch!

22:02 , 10/08/2025
Hạt Dẻ nhà MC Quyền Linh visual xinh hết nấc ở chung kết bóng rổ, biểu cảm thiếu nữ tuổi 17 thẹn thùng gây sốt!

Hạt Dẻ nhà MC Quyền Linh visual xinh hết nấc ở chung kết bóng rổ, biểu cảm thiếu nữ tuổi 17 thẹn thùng gây sốt!

21:27 , 10/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên