Chùm ảnh: TP.HCM trong ngày rét 19 độ C hiếm thấy

28-11-2025 - 13:25 PM | Sống

Sáng 28/11, TP.HCM bất ngờ rét 19 độ C, người dân co ro trên đường và tăng cường áo ấm trước không khí lạnh hiếm gặp.

Sáng 28/11, TP.HCM thức dậy trong nền nhiệt chỉ 19°C - mức thấp hiếm gặp vào thời điểm cuối tháng 11. Không khí lạnh ùa về khiến bầu trời thành phố phủ một lớp sương mỏng, gió nhẹ thổi qua đủ để làm nhiều người bất giác rùng mình.

Trên nhiều tuyến đường như Phạm Văn Đồng, Điện Biên Phủ, Trường Chinh…, dòng người hối hả đi làm trong trạng thái co ro. Hầu hết đều khoác thêm áo len, áo gió; một số người còn trùm khăn, đội mũ kín để tránh cái lạnh hiếm thấy.

Chùm ảnh: TP.HCM trong ngày rét 19 độ C hiếm thấy- Ảnh 1.

Do không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ thấp nhất tại TPHCM có nơi cảm nhận dưới 19 độ C. Chuyên gia khuyến cáo người dân cần giữ ấm cơ thể khi ra ngoài để tránh bị cảm lạnh.

Chùm ảnh: TP.HCM trong ngày rét 19 độ C hiếm thấy- Ảnh 2.

Không khí se sắt lan khắp các tuyến đường, khiến nhiều người ra đường từ sớm phải co ro trong cái lạnh đầu ngày, đặc biệt người đi xe máy.

Chùm ảnh: TP.HCM trong ngày rét 19 độ C hiếm thấy- Ảnh 3.

Người dân khoác áo dày, co ro chờ đèn đỏ trong buổi sáng lạnh hiếm gặp của TP.HCM.

Chùm ảnh: TP.HCM trong ngày rét 19 độ C hiếm thấy- Ảnh 4.

Nhiệt độ xuống 19°C, nhiều người liên tục xoa tay để giữ ấm khi chạy xe máy.

Nhiều người chạy xe máy vừa di chuyển vừa xoa hai bàn tay liên tục để giữ ấm. Trên vỉa hè, một bác xe ôm công nghệ ngồi thu mình, khoanh chặt hai tay trước ngực: "Lâu lắm rồi tôi mới thấy Sài Gòn lạnh kiểu này. Sáng ra mà 19 độ thì cũng rét phết chứ không đùa".

Cái lạnh bất ngờ khiến nhiều phụ huynh phải chuẩn bị thêm áo khoác mỏng cho con trước khi đến trường. Nhiệt độ thấp kèm theo độ ẩm giảm khiến một số em nhỏ liên tục chà xát đôi bàn tay để đỡ tê buốt.

Theo dự báo, không khí lạnh sẽ còn duy trì trong vài ngày tới, nhiệt độ buổi sáng tiếp tục ở mức thấp, đêm có thể xuống 20-21 độ C. Người dân được khuyến cáo giữ ấm khi ra đường, nhất là trẻ nhỏ, người lớn tuổi và người có bệnh hô hấp.

Chùm ảnh: TP.HCM trong ngày rét 19 độ C hiếm thấy- Ảnh 5.

Sài Gòn sáng 28-11 phủ sương nhẹ, người đi đường tăng cường áo khoác và khăn choàng.

Chùm ảnh: TP.HCM trong ngày rét 19 độ C hiếm thấy- Ảnh 6.

Phụ huynh chuẩn bị thêm áo len cho con trước khi đến trường vì trời lạnh bất thường.

Chùm ảnh: TP.HCM trong ngày rét 19 độ C hiếm thấy- Ảnh 7.

Cơn gió lạnh thổi qua khiến nhiều người bất giác rùng mình giữa phố xá tấp nập.

Chùm ảnh: TP.HCM trong ngày rét 19 độ C hiếm thấy- Ảnh 8.

Chùm ảnh: TP.HCM trong ngày rét 19 độ C hiếm thấy- Ảnh 9.

Chùm ảnh: TP.HCM trong ngày rét 19 độ C hiếm thấy- Ảnh 10.

Chùm ảnh: TP.HCM trong ngày rét 19 độ C hiếm thấy- Ảnh 11.

Nhiều người bất ngờ vì nhiệt độ thấp, phải mặc thêm áo ấm, quấn thêm khăn len trước khi ra đường

Chùm ảnh: TP.HCM trong ngày rét 19 độ C hiếm thấy- Ảnh 12.

Chùm ảnh: TP.HCM trong ngày rét 19 độ C hiếm thấy- Ảnh 13.

Chùm ảnh: TP.HCM trong ngày rét 19 độ C hiếm thấy- Ảnh 14.

Chùm ảnh: TP.HCM trong ngày rét 19 độ C hiếm thấy- Ảnh 15.

TP.HCM hiếm hoi chạm mức 19°C, tạo nên khung cảnh sáng sớm trầm lắng và đầy hơi lạnh.

Chùm ảnh: TP.HCM trong ngày rét 19 độ C hiếm thấy- Ảnh 16.

Người đàn ông ngồi co ro ngồi uống cà phê, cảm nhận không khí se lạnh buổi sáng.

Chùm ảnh: TP.HCM trong ngày rét 19 độ C hiếm thấy- Ảnh 17.

Nền nhiệt 19-20 độ C sẽ duy trì tại TPHCM đến hết hôm nay do ảnh hưởng của khối không khí lạnh từ phía Bắc lan xuống Nam Bộ.

Chùm ảnh: TP.HCM trong ngày rét 19 độ C hiếm thấy- Ảnh 18.

Từ ngày 29/11 đến 1/12, khối không khí lạnh này sẽ suy yếu. Nhiệt độ TPHCM được dự báo tăng nhẹ, duy trì trên 20 độ C vào sáng và đêm.

Miền Bắc "rét khô" kéo dài, TP HCM có thời điểm xuống 20 độ C

Theo Nam An - Ảnh: Viết Thanh

