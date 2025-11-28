Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Miền Bắc "rét khô" kéo dài, TP HCM có thời điểm xuống 20 độ C

28-11-2025 - 10:41 AM | Xã hội

Không khí lạnh tràn xuống phía Nam khiến TP HCM duy trì nhiệt độ thấp, có thời điểm xuống 20 độ C.

Lý giải hiện tượng này, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết năm nay không khí lạnh dự báo sẽ thâm nhập sâu xuống phía Nam và gây nên hiện tượng rét. Cường độ hoạt động của không khí lạnh sẽ tăng dần trong tháng 12 tới.

Miền Bắc "rét khô" kéo dài, TP HCM có thời điểm xuống 20 độ C- Ảnh 1.

Không khí lạnh năm nay dự báo sẽ thâm nhập sâu xuống phía Nam

Không khí lạnh hoạt động mạnh sẽ khiến vùng núi có băng giá, sương muối, rét đậm rét hại.

"Bắc Bộ duy trì hình thái rét khô, rét về đêm, ban ngày nắng. Đây sẽ là hình thái thời tiết phổ biến kéo dài trong tháng 12-2025 cho tới tháng 1 năm 2026" - ông Lâm cho biết.

Giai đoạn cuối tháng 2 đầu tháng 3 năm 2026, miền Bắc sẽ xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn. Phía Nam mưa trái mùa từ tháng 1 đến tháng 3-2026.

Riêng đối với khu vực Trung Bộ, ông Lâm cảnh báo mưa vẫn có thể xảy ra vào cuối tháng 11, đầu tháng 12, ngay cả khi không có bão. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của không khí lạnh tràn xuống.

Ngày 28-11, do ảnh hưởng của không khí lạnh, TP Hà Nội trời rét duy trì nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, ít mây, ngày nắng, đêm không mưa.

Khu vực Tây Bắc Bộ, sáng và đêm trời rét, vùng núi có khả năng rét đậm dưới 9 độ C. Vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối.

Khu vực Đông Bắc Bộ, sáng và đêm trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm, nhiệt độ dưới 9 độ. Vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối.

Khu vực Thanh Hóa đến TP Huế, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất ở Phía Bắc từ 13-16 độ.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi. Cao nguyên Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 14 độ, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vào nơi.

Khu vực Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 21 độ, có mây, ngày nắng, đêm không mưa. TPHCM nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ, có mây, ngày nắng, đêm không mưa.

Ngày mai, miền Bắc đón đợt không khí lạnh mới, nhiệt độ giảm

Theo Thùy Linh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Kiểm tra ngay VNeID trước 15/12 để tránh bị phạt tiền

Kiểm tra ngay VNeID trước 15/12 để tránh bị phạt tiền Nổi bật

Thông báo quan trọng liên quan đến căn cước công dân của tất cả người dân cả nước

Thông báo quan trọng liên quan đến căn cước công dân của tất cả người dân cả nước Nổi bật

Bắt tạm giam Nguyễn Doãn Vũ sinh năm 1994

Bắt tạm giam Nguyễn Doãn Vũ sinh năm 1994

10:19 , 28/11/2025
Dự báo thời tiết 10 ngày: Bắc Bộ rét nhất dưới 8°C, Trung Bộ đối mặt đợt mưa mới

Dự báo thời tiết 10 ngày: Bắc Bộ rét nhất dưới 8°C, Trung Bộ đối mặt đợt mưa mới

10:00 , 28/11/2025
Cháy lớn tại khu công nghiệp ở Bắc Ninh

Cháy lớn tại khu công nghiệp ở Bắc Ninh

09:45 , 28/11/2025
Những người dân nào ở Hà Nội sẽ nhận được 1 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán tới đây?

Những người dân nào ở Hà Nội sẽ nhận được 1 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán tới đây?

09:28 , 28/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên