Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Miền Bắc chuyển mưa to, rét đậm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng chiều và đêm 17/11, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó mở rộng ra các khu vực khác.

Từ tối và đêm mai, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất tại trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 12-15 độ C; vùng núi từ 9-12 độ C, vùng núi cao có thể dưới 8 độ C.

Từ đầu tuần sau, miền Bắc chuyển mưa rét do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường (Ảnh: Kinh tế đô thị).

Khu vực Hà Nội: Từ ngày mai sẽ có mưa và mưa rào. Từ tối và đêm 17/11, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất từ 13-15°C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, khu vực Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa lớn diện rộng.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 16 và ngày 17/11

Thời tiết Hà Nội không mưa, trưa chiều hửng nắng, từ chiều tối mai có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 20-28 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, từ chiều tối mai có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 15-28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, từ chiều tối mai có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 19-28 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc (Thanh Hoá-Nghệ An) đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng Nghệ An cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; phía Nam có mưa to đến rất to và dông. Nhiệt độ từ 20-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc có mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 22-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 18-28 độ.

Nam Bộ có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 21-31 độ.