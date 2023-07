Chung cư đi ngược xu hướng thị trường, giá bán tiếp tục tăng giữa bối cảnh trầm lắng

Thông tin về thị trường căn hộ Hà Nội, bà Nguyễn Hoài An, Giám Đốc Cấp Cao Bộ phận Nghiên cứu Thị trường và Tư vấn Phát triển CBRE cho biết, quý II vừa qua nguồn cung căn hộ chung cư mới ở Hà Nội duy trì ở mức thấp khi ghi nhận khoảng 1.820 căn được mở bán mới từ 9 dự án, trong đó chỉ có 2 dự án mở bán lần đầu, còn lại là các dự án mở bán ở giai đoạn tiếp theo.

Tổng nguồn cung mới luỹ kế nửa đầu năm 2023 chịu tác động từ những thách thức vĩ mô hiện hữu, do đó giảm hơn 53% so với cùng kỳ năm ngoái còn 3.926 căn. Đây cũng là lượng mở bán thấp nhất 6 tháng từng ghi nhận trong vòng 5 năm trở lại đây.

Toàn bộ nguồn cung mở bán nửa đầu năm đều thuộc phân khúc cao cấp và trung cấp, trong đó phân khúc cao cấp chiếm tỷ trọng lớn hơn với 51%. Vị trí phía tây tiếp tục thống trị căn hộ mở bán mới tại Hà Nội và đóng góp lần lượt 52% và 54% tổng nguồn cung mới trong quý II và nửa đầu năm 2023.

Bên cạnh 1 dự án trung cấp ở ngoại thành, nguồn cung mới còn lại ở phía tây đều tới từ các dự án cao cấp với giá mở bán trong khoảng 49 - 68 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm VAT và phí bảo trì).

Trong khi lượng mở bán mới ở mức khiêm tốn, lượng căn hộ bán được cho thấy tín hiệu tích cực khi vượt qua nguồn cung mới trong cả quý II và nửa đầu năm. Tổng cộng có gần 4.280 căn hộ đã được bán tại Hà Nội trong 6 tháng. Tuy nhiên, so với số liệu trước đây, con số này vẫn còn thấp khi giảm 60% so với nửa đầu năm ngoái.Các dự án chung cư trong khu đô thị vẫn cho thấy sức hấp thụ tốt và đóng góp lớn vào tổng lượng căn hộ bán được nửa đầu năm.

Tại thời điểm cuối quý II, giá sơ cấp trung bình của thị trường căn hộ chung cư Hà Nội đạt 47,5 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm VAT và phí bảo trì), tăng 1,6% so với quý trước và tăng 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái do tỷ trọng sản phẩm cao cấp tăng lên.

Bất chấp lãi suất cao và thắt chặt tín dụng, giá bán của các căn hộ chung cư mới mở bán tại Hà Nội vẫn neo ở mức tương đối cao. Trong số các dự án chào bán sơ cấp trong quý này, có 52% dự án chào bán trên 47 triệu/m2, trong khi các dự án còn lại chào bán từ 35 triệu/m2 trở lên.

Ở thị trường thứ cấp, giá bán trung bình đạt xấp xỉ 31 triệu đồng/m2, không biến động nhiều so với quý I nhưng tăng 3,2% theo năm. Hầu hết các khu vực đều có giá bán tăng giá thứ cấp cao 5 - 6% trong năm qua.

Dự kiến từ nay đến 2023, lượng mở bán mới căn hộ chung cư sẽ cải thiện với hơn 6.300 căn mở bán, nâng tổng nguồn cung mới cả năm 2023 đạt 10.500 căn.

Hầu hết lượng mở bán mới sẽ đến từ các đợt mở bán tiếp theo của các dự án thuộc khu đô thị ở phía tây Hà Nội và thuộc phân khúc cao cấp, do đó giá sơ cấp trung bình được dự báo sẽ duy trì 47 - 49 triệu/m2 vào cuối 2023, tương đương mức tăng trưởng 5%/năm.