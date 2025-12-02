Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chung cư đông dân nhất Hà Nội bất ngờ cấm gửi xe điện

02-12-2025 - 16:48 PM | Bất động sản

Ban quản lý tổ hợp chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hà Nội) đã bất ngờ ra thông báo, sẽ tạm dừng tiếp nhận đăng ký mới đối với xe máy điện và xe đạp điện, tiến tới dừng hoàn toàn việc gửi xe điện dưới tầng hầm.

Mới đây, Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Số 1 tỉnh Điện Biên - Chi nhánh Dịch vụ nhà ở Linh Đàm đã ban hành văn bản về việc không nhận trông giữ xe máy điện và xe đạp điện ở hầm HH Linh Đàm.

Theo văn bản, qua rà soát thực tế tại các hầm, lượng xe máy điện và xe đạp điện gia tăng nhanh khiến không gian hầm xe rơi vào tình trạng quá tải, tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn.

Theo đơn vị quản lý,xe máy điện và xe đạp điện sử dụng pin - bộ phận có nguy cơ phát sinh cháy nổ cao nếu chập điện, va chạm hoặc thao tác sạc không đúng quy định.

Bên cạnh đó, khi số lượng xe điện quá đông trong tầng hầm nếu xảy ra sự cố, đám cháy lan nhanh, tạo nhiều khói độc và gây khó khăn trong thoát nạn, đe dọa tới tính mạng và tài sản của cư dân. Hiện, số lượng phương tiện đã vượt khả năng chịu tải an toàn theo thiết kế tòa nhà.

Lộ trình áp dụng được chia làm hai giai đoạn. Từ ngày 1/12/2025, Ban Quản lý tòa nhà sẽ tạm dừng tiếp nhận đăng ký mới đối với xe máy điện và xe đạp điện; các phương tiện đã gửi trước thời điểm này vẫn được phục vụ bình thường. Từ ngày 1/2/2026, việc trông giữ tất cả xe điện tại tầng hầm sẽ dừng hoàn toàn, bao gồm cả các xe đang gửi.


An ninh Tiền tệ

