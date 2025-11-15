Chứng khoán ACBS và một công ty chứng khoán khác vừa nhận án phạt của UBCKNN

ACBS bị phạt nặng vì hồ sơ trái phiếu

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa có quyết định xử phạt hành chính Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) tổng cộng 340 triệu đồng. Công ty có địa chỉ trụ sở chính tại tầng 3, Tòa nhà Léman Luxury, 117 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Xuân Hòa, TP HCM.

Theo đó, Chứng khoán ACB bị phạt 275 triệu đồng do có hành vi không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ có đầy đủ nội dung theo quy định. Cụ thể, bản công bố thông tin trước 2 đợt phát hành trái phiếu ngày 23/07/2024 và 21/08/2024 đối với hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ của một ngân hàng thương mại mà ACBS tư vấn, không nêu rõ thời gian giải ngân nguồn vốn từ phát hành trái phiếu như yêu cầu của Thông tư 122/2020/TT-BTC.

Ngoài ra, Công ty còn bị phạt 65 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn các tài liệu gồm báo cáo đánh giá rủi ro về rửa tiền năm 2024, Báo cáo quản trị rủi ro bán niên năm 2025 và Danh sách người hành nghề chứng khoán năm 2024.

Tổng cộng số tiền mà Chứng khoán ACB bị phạt là 340 triệu đồng. Quyết định xử phạt có hiệu lực kể từ ngày ký 12/11.

Chứng khoán LPBank bị phạt 887,5 triệu đồng

Ngày 12/11/2025, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank.

Cụ thể, Chứng khoán LPBank bị phạt tiền 125 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán.

Công ty tiếp tục bị phạt tiền 125 triệu đồng do cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng. UBCKNN cho biết tại một số thời điểm, Chứng khoán LPBank giải ngân cho vay giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua trên tài khoản giao dịch ký quỹ của một số khách hàng.

Chứng khoán LPBank bị phạt tiền 250 triệu đồng do cung cấp dịch vụ khác phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước khi thực hiện nhưng chưa báo cáo UBCKNN hoặc khi chưa có ý kiến bằng văn bản của UBCKNN hoặc chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo đó, trong giai đoạn từ ngày 17/4/2025 đến ngày 23/7/2025, công ty thực hiện dịch vụ phong tỏa, giải tỏa tài khoản chứng khoán theo yêu cầu của khách hàng tại công ty; cung cấp dịch vụ theo dõi, cập nhật tình trạng chứng khoán cho khách hàng và bên thứ ba để phục vụ cho việc theo dõi giá trị tài sản đảm bảo theo hợp đồng vay khi chưa báo cáo UBCKNN bằng văn bản.

Công ty còn bị phạt tiền 85 triệu đồng do không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật. UBCKNN chỉ ra LPBankS đã không gửi Báo cáo kiểm toán nội bộ về phòng chống rửa tiền năm 2023, 2024 đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; không gửi Báo cáo đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền tại Công ty năm 2023 cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và UBCKNN.

UBCKNN tiếp tục phạt tiền 77,5 triệu đồng do không đảm bảo cơ cấu nhân sự đáp ứng điều kiện. Chứng khoán LPBank đã bổ nhiệm Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ khi nhân sự không có bằng cấp, chứng chỉ thể hiện có trình độ chuyên môn về luật, kế toán, kiểm toán.

Công ty tiếp tục bị phạt tiền 225 triệu đồng do không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác. LPBankS đã chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc rà soát hồ sơ chào bán trái phiếu của Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam, cụ thể: tại Phương án phát hành trái phiếu, loại hình trái phiếu là trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm và không kèm theo chứng quyền; tuy nhiên, tại bản Công bố thông tin trước đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ (mã trái phiếu: LPBL2326009), loại hình trái phiếu là trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm theo chứng quyền và không phải là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành.