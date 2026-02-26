Chứng khoán An Bình điều chỉnh 2 phương án tăng vốn, muốn niêm yết cổ phiếu trên HoSE

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS, mã ABW) vừa công bố tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 sẽ diễn ra ngày 18/3/2026. Đại hội được tổ chức tại Phòng họp tầng M tòa nhà Peakview Tower, số 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Hà Nội.

Đại hội sẽ thông quan nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo kết quả kinh doanh 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025; Kể hoạch kinh doanh năm 2026; Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ; Tờ trình Chủ trương phát hành, đăng ký và niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng.

Tờ trình Phương án niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE); Báo cáo hoạt động năm 2025 và Phương hướng năm 2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT); Báo cáo về thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và đề xuất cho năm 2026; Báo cáo hoạt động năm 2025 và Kể hoạch 2026 của BKS;

Tờ trình về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuê năm 2025; Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2026; Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty; Tờ trình Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT.

Điều chỉnh phương án tăng vốn

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, ABS đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 600 tỷ đồng; doanh thu hoạt động ở mức 1.174 tỷ đồng. Trong năm 2025 tổng lợi nhuận trước thuế đạt 219,5 tỷ đồng, tăng 67% so với năm 2024; doanh thu hoạt động đạt 537 tỷ đồng, tăng mạnh 42% so với năm trước. Việc tăng trưởng doanh thu (42%) cao hơn nhiều so với tốc độ tăng chi phí hoạt động (chỉ tăng 2%).

Đáng chú ý, ABS trình cổ đông 2 phương án tăng vốn điều lệ. Thứ nhất ABS lên kế hoạch chào bán 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho không quá 100 nhà đầu tư. ĐHĐCĐ ủy quyên cho HĐQT lựa chọn và quyết định danh sách Nhà đầu tư được mua cổ phiều đáp ứng tiêu chí ĐHĐCĐ thông qua và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng Nhà đầu tư.

Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Toàn bộ số cổ phiều phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm đổi với nhà đầu tư chuyên nghiêp và 03 năm đổi với nhà đầu tư chiến lược kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Thời gian thực hiện dự kiến quý I/2026. Với 2.000 tỷ đồng dự kiến thu về từ đợt chào bán, ABS sẽ dùng 1.500 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, tự doanh chứng khoán (bao gồm nhưng không giới hạn việc đầu tư, kinh doanh cổ phiểu, trái phiểu, giấy tờ có giá) của Công ty và 500 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ.

Thứ hai, Chứng khoán An Bình dự kiến phát hành 5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP). Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. ABS không thực hiện mua lại cổ phiếu ESOР đã phát hành.

Đối tượng được phát hành cổ phiếu là Thành viên HĐQT; Trưởng Ban Kiểm soát, Thành viên Ban Kiểm soát; Người lao động ký HĐLĐ chính thức. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua danh sách CBNV được tham gia Chương trình ESOP và số cổ phiếu của CBNV.

Thời gian dự kiến phát hành: Quý II - III/2026. Với 50 tỷ đồng dự kiến thu về, ABS sẽ bổ dung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ.

So với phương án đã được cổ đông thông qua bằng văn bản hồi cuối năm 2025, ABS trình phương án chào bán riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu thay thế cho kế hoạch chào bán 202,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Trong khi đó, phương án phát hành 5 triệu cổ phiếu ESOP vẫn được giữ nguyên.

Niêm yết cổ phiếu trên HoSE

Cũng tại đại hội, Chứng khoán An Bình sẽ trình cổ đông phương án niêm yết cổ phiếu ABW tại HoSE. Theo công ty, việc niêm yết trên sàn HoSE nâng cao tính minh bạch, uy tín và hình ảnh của Công ty; giúp Công ty khẳng định vị thế, thương hiệu và năng lực quản trị, qua đó nâng cao mức độ tin cậy đối với đối tác và các nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, việc niêm yết trên sàn HoSE tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu của Công ty. Việc niêm yết cũng giúp nâng cao hiệu quả quản trị khi công ty phải tuân thủ các quy định về công bố thông tin, quản trị công ty và giám sát của thị trường chứng khoán góp phần hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ, nâng cao tính chuyên nghiệp, kỷ luật và hiệu quả trong hoạt động điều hành của Công ty.

ABS cũng trình cổ đông kế hoạch chào bán 1.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Kỳ hạn trái phiểu từ 02 năm đến 05 năm do HĐQT quyết định.

Về vấn đề nhân sự, Chứng khoán An Bình đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của bà Vũ Thị Hương hôm 25/2/2026. Đơn từ nhiệm này sẽ được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên. Đồng thời, đại hội sẽ bầu bổ sung một thành viên vào HĐQT.

Hà Ly