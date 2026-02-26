Hạ tầng Gelex góp vốn thành lập công ty

Ảnh minh họa: GEX

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), Công ty CP Hạ tầng Gelex (Hạ tầng Gelex, MCK: GEL) đã có Nghị quyết HĐQT về phương án góp vốn thành lập công ty.

Theo đó, HĐQT Hạ tầng Gelex thông qua phương án góp vốn thành lập Công ty TNHH Hạ Tầng Gelex Bắc Sài Gòn 1 (Hạ Tầng Gelex Bắc Sài Gòn 1).

Hạ Tầng Gelex Bắc Sài Gòn 1 là loại hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên, có vốn điều lệ 10 tỷ đồng; trong đó, GEL góp 3,9 tỷ đồng, tương ứng 39%.

Ngoài ra, GEL cũng thông qua việc góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư Hạ Tầng Gelex Bắc Sài Gòn 2 (Đầu tư Hạ Tầng Gelex Bắc Sài Gòn 2). Vốn điều lệ của Đầu tư Hạ Tầng Gelex Bắc Sài Gòn 2 dự kiến là 10 tỷ đồng; GEL góp 4,9 tỷ đồng (tương ứng 49% vốn điều lệ).

Trước đó, giữa tháng 2/2026, Hạ tầng Gelex cũng công bố Nghị quyết của HĐQT, thông qua phương án tham gia góp vốn với tỷ lệ 20% vào doanh nghiệp thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được triển khai tại các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh, với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 1.960 ha.

Dự án đã được Quốc hội chính thức thông qua chủ trương đầu tư với tổng vốn hơn 196.000 tỷ đồng, theo mô hình 100% vốn ngoài ngân sách, là dự án sân bay tư nhân lớn nhất lịch sử Việt Nam.

Hạ tầng Gelex là một thành viên của Công ty CP Tập đoàn Gelex (MCK: GEX), phụ trách lĩnh vực trọng yếu như bất động sản, vật liệu xây dựng và hạ tầng tiện ích, bao gồm năng lượng và nước sạch.

Ngày 6/2/2026, 890 triệu cổ phiếu GEL của Hạ tầng Gelex chính thức giao dịch phiên đầu tiên trên HoSE.

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 28.800 đồng/cổ phiếu, biên độ dao động ±20%. Mức giá này gần tương đương giá bình quân 28.820 đồng/cổ phiếu của đợt đấu giá 100 triệu cổ phiếu diễn ra ngày 30/12/2025.