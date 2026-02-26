Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tasco lên kế hoạch họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 vào tháng 4

26-02-2026 - 11:01 AM | Thị trường chứng khoán

Ngày 18/3/2026 tới đây, Tasco sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, cuộc họp dự kiến tổ chức trong tháng 4/2026.

Công ty Cổ phần Tasco (MCK: HUT, sàn HNX) vừa công bố Nghị quyết về thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

Theo đó, ngày 18/3/2026 tới đây, Tasco sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Cuộc họp dự kiến tổ chức trong tháng 4/2026, có thể gia hạn tùy theo tình hình thực tế nhưng trong mọi trường hợp không muộn hơn 30/6/2026.

Chi tiết về thời gian và địa điểm tổ chức họp sẽ được công ty thông tin cụ thể tại thông báo mời họp. Nội dung họp chi tiết cũng sẽ được công ty thông báo tới cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Tasco lên kế hoạch họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 vào tháng 4 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trong một diễn biến khác, trước đó hồi tháng 1/2026, Tasco đã có thông báo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) liên quan đến vấn đề nhân sự.

Theo Quyết định số 01/2026/QĐ-TGĐ, ông Nguyễn Văn Hiếu được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc doanh nghiệp kể tử ngày 13/1/2026.

Ông Nguyễn Văn Hiếu được hưởng lương, chế độ và có các quyền hạn, nghĩa vụ theo đúng thẩm quyền của Phó Tổng Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Về tình hình kinh doanh, theo báo tài chính hợp nhất quý IV/2025, Tasco ghi nhận doanh thu thuần gần 12.443,5 tỷ đồng, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt 48,2 tỷ đồng, giảm 69,2%.

Theo giải trình của Tasco, lợi nhuận sau thuế quý IV/2025 sụt giảm so với quý IV/2024 chủ yếu do ảnh hưởng của việc phân bổ lợi thế thương mại và đánh giá lại giá trị hợp lý tài sản các khoản đầu tư phát sinh giao dịch trong năm. Đây là yêu tố kế toán mang tính phân bổ theo kỳ, không phản ánh sự suy giảm trong hiệu quả hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty.

Lũy kế cả năm 2025, Tasco mang về doanh thu thuần gần 36.945,8 tỷ đồng, tăng 22,2% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 623,3 tỷ đồng, tăng 104,6%.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Tasco tăng 90,7% so với đầu năm, lên mức hơn 55.293,2 tỷ đồng; tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 35.580,5 tỷ đồng, tăng 104,1%.

Theo Khánh Hân

An ninh tiền tệ

