Lãnh đạo Vietcombank gom thêm cổ phiếu VCB

Ảnh minh họa

Thông tin trên Sở GDCK TP.HCM (HoSE), bà Phùng Nguyễn Hải Yến- Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, MCK: VCB), vừa có báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Theo đó, bà Yến đã mua vào thành công 10.000 cổ phiếu VCB bằng phương thức khớp lệnh, qua đó nâng sở hữu từ 52.339 cổ phiếu (0,00063%) lên 60.293 cổ phiếu (0,00072%).

Thời gian thực hiện giao dịch là ngày 23/2/2025.

Cùng chiều diễn biến, trong khoảng thời gian từ ngày 26/2/2026 đến ngày 26/3/2026, ông Nguyễn Tuấn Anh- Thành viên HĐQT VCB, đăng ký mua vào 18.000 cổ phiếu VCB bằng phương thức khớp lệnh trên sàn, nhằm mục đích đầu tư.

Trước đó, ông Tuấn Anh không nắm giữ cổ phiếu VCB nào. Nếu mua vào thành công như đăng ký, ông Nguyễn Tuấn Anh sẽ nâng sở hữu lên 18.000 cổ phiếu VCB, tương ứng 0,00022% vốn điều lệ của Vietcombank.

Về tình hình kinh doanh, Vietcombank vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2025 với lợi nhuận hợp nhất trước thuế cả năm hơn 44.020 tỷ đồng, tăng 4% so với mức năm 2024 và tiếp tục giữ vị thế ngân hàng có lợi nhuận cao nhất hệ thống.

Tăng trưởng lợi nhuận trong năm đến chủ yếu từ thu nhập lãi thuần cải thiện và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm.

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản Vietcombank đạt 2,44 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 17% so với mức hơn 2,08 triệu tỷ đồng cuối năm 2024. Trong đó, cho vay khách hàng đạt hơn 1,67 triệu tỷ đồng, tăng 15,5%.

Ở phía nguồn vốn, tiền gửi khách hàng đạt hơn 1,67 triệu tỷ đồng, tăng 10,4% so với cuối năm trước và tiếp tục là trụ cột tài trợ cho tăng trưởng tài sản. Quy mô phát hành giấy tờ có giá đạt hơn 27.000 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt gần 227.500 tỷ đồng, tăng khoảng 16% so với thời điểm cuối năm 2024.