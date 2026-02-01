Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một cổ phiếu nhà tỷ phú bị tự doanh CTCK bán ròng đột biến hơn 200 tỷ trong phiên 25/2

26-02-2026 - 00:02 AM | Thị trường chứng khoán

Tự doanh CTCK bán ròng 164 tỷ đồng trên HOSE.

Sau giai đoạn tăng điểm liên tiếp, thị trường bắt đầu chịu áp lực bán giá cao. Chỉ số chính điều chỉnh về vùng giá 1.850 điểm. Kết phiên VN-Index giảm -6,81 điểm (-0,36%) về mức 1.860,91 điểm sau 05 phiên tăng điểm liên tiếp. Trong bối cảnh đó, khối ngoại quay đầu bán ròng mạnh tay 911 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Cụ thể, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại HPG với giá trị -207 tỷ đồng, tiếp theo là SHB (-89 tỷ), STB (-53 tỷ), GAS (-34 tỷ) và VHM (-30 tỷ đồng). Một số mã khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như LPB (-26 tỷ), PNJ (-23 tỷ), VIC (-23 tỷ), GVR (-19 tỷ) và VCB (-18 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, VIX được mua ròng mạnh nhất với giá trị 117 tỷ đồng, theo sau là ACB (78 tỷ), DGC (62 tỷ), MBB (56 tỷ) và SSI (52 tỷ đồng). Các cổ phiếu khác cũng được mua ròng đáng chú ý như FPT (44 tỷ), VPB (35 tỷ), CTG (33 tỷ), KDH (33 tỷ) và HDB (28 tỷ đồng).

Tuệ Giang

