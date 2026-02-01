Kỷ lục buồn của FPT: "Hở room" hơn 200 triệu cổ phiếu sau khi khối ngoại bán ồ ạt

“Vạn sự khởi đầu nan” có lẽ là câu thành ngữ phù hợp nhất với cổ đông FPT vào lúc này. Cổ phiếu công nghệ số 1 Việt Nam miệt mài giảm mạnh 3 phiên liên tiếp đầu năm Bính Ngọ, qua đó rơi xuống mức thấp nhất 4 tháng, kể từ trung tuần tháng 10/2025. Vốn hóa thị trường cũng “bốc hơi” hơn 12.000 tỷ, xuống còn khoảng 150.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, càng giảm thanh khoản càng lớn. Khối lượng giao dịch phiên 25/2 vừa qua thậm chí còn lên đến gần 48 triệu cổ phiếu, mức kỷ lục từ khi FPT niêm yết. Lực bán chủ yếu đến từ khối ngoại với khối lượng bán ròng gần 26 triệu đơn vị (giá trị khoảng 2.400 tỷ đồng). Đây cũng là con số chưa từng có trong lịch sử cổ phiếu này.

Đà bán của khối ngoại có dấu hiệu gia tăng mạnh trong những phiên gần đây. Sau khi nhà đầu tư nước ngoài 12 phiên bán ròng liên tiếp, FPT đã “hở” room ngoại hơn 200 triệu cổ phiếu. Đây là một kỷ lục buồn của FPT khi cổ phiếu này trong quá khứ từng rất được khối ngoại săn đón, thậm chí có những giai đoạn nước ngoài chấp nhận trả “premium” rất cao để sở hữu.

FPT rơi sâu mang đến nỗi buồn cho cổ đông, trong đó có Pyn Elite Fund - quỹ ngoại liên tục mua gom trước đó. Tính đến cuối tháng 1/2026, FPT là cổ phiếu có tỷ trọng cao thứ 2 trong danh mục của quỹ với 13,6%. Ước tính, Pyn Elite Fund nắm khoảng 40 triệu cổ phiếu FPT (tương ứng giá trị hơn 4.100 tỷ đồng) trước khi bước vào tháng 2.

Trong quá khứ, Pyn Elite Fund từng lướt sóng thành công FPT khi thoái vốn đúng đỉnh năm 2024. Đến tháng 3/2025, trong thư gửi nhà đầu tư, ông Petri Deryng – người đứng đầu Pyn Elite Fund còn cảnh báo về nguy cơ bong bóng công nghệ, so sánh tình hình thời điểm đó với bong bóng dot-com những năm 2000.

Pyn Elite Fund cho biết, dù thoái vốn nhưng vẫn theo dõi FPT. Góc nhìn của quỹ ngoại này đối với FPT thay đổi từ quý 4 năm ngoái khi nhận thấy các chỉ số gần đây đã khả quan hơn, đặc biệt là chỉ tiêu backlog. Cổ phiếu FPT trở lại top 10 khoản đầu tư lớn nhất của quỹ vào tháng 10/2025 với tỷ trọng 6%. Kể từ đó, Pyn Elite Fund đã liên tục mua thêm cổ phiếu công nghệ này.

Top 10 khoản đầu tư lớn nhất của Pin Elite Fund vào cuối tháng 1/2026

Theo một số nhận định, lo ngại các tiến bộ mới của AI sẽ “ăn mòn” lợi thế cạnh tranh của các công ty phần mềm là một trong những nguyên nhân khiến giới đầu tư giảm kỳ vọng vào FPT, đặc biệt là khối ngoại. Sự xuất hiện của Claude - mô hình AI của Anthropic - với khả năng tự động viết mã (Coding) và thực hiện các dự án lập trình đang khiến giới kỹ sư tại Thung lũng Silicon xôn xao.

Rất khó để đánh giá chính xác ảnh hưởng của những mô hình AI mới đối với FPT nhưng rõ ràng lo ngại của nhà đầu tư cũng có cơ sở. AI thay thế con người là thực trạng đang diễn ra ở nhiều lĩnh vực. Với Coding - lĩnh vực được xem là chủ lực của FPT, con người có lẽ cũng không phải không thể thay thế.

Thực tế cho thấy, không chỉ riêng FPT, cổ phiếu Infosys - công ty "Outsourcing"﻿ lớn nhất thế giới, cũng đang đứng trước mỗi đe doạ lớn từ AI. Cổ phiếu này liên tục giảm sâu và hiện đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ giữa năm 2023.

Tuy nhiên, tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư hồi trung tuần tháng 2, ban lãnh đạo FPT xem AI là yếu tố định hình lại thay vì thay thế các dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT). Mặc dù một số khối lượng công việc truyền thống có thể giảm, AI dự kiến sẽ tạo ra nhu cầu mới cho các công ty dịch vụ CNTT. Do đó, trọng tâm không phải rời bỏ dịch vụ CNTT, mà là chuyển đổi sang mô hình dịch vụ mới dựa trên AI.

FPT đang định vị mình là đối tác chiến lược hỗ trợ quá trình chuyển đổi AI toàn diện của khách hàng, được hậu thuẫn bởi việc tiếp tục đầu tư vào năng lực AI. Vốn đầu tư của FPT cho các công cụ AI nội bộ (phát triển nền tảng AI và mô hình AI, không bao gồm vốn đầu tư cho nhà máy AI) đạt tổng cộng khoảng 20 triệu USD trong năm 2025 và dự kiến tăng khoảng 10% trong năm 2026.

Hiện tại, hiệu suất hoạt động trung bình tại các nhà máy AI của FPT ở Việt Nam và Nhật Bản đạt khoảng 60%. Trong đó, nhà máy tại Việt Nam vận hành ở mức 70–80% và đã đạt điểm hòa vốn từ tháng 12/2025. FPT kỳ vọng biên lợi nhuận sẽ cải thiện nhẹ trong năm 2026 khi nhà máy AI tại Nhật Bản dự kiến đạt điểm hòa vốn vào giữa năm.﻿