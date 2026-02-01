Tuổi mới rực rỡ của tỷ phú Trần Đình Long

Thị trường chứng khoán Việt Nam trong nửa năm qua chứng kiến sự phân hóa rõ rệt. Trong khi nhiều cổ phiếu có những nhịp tăng trưởng mạnh mẽ, thậm chí tính bằng lần, cổ phiếu Hòa Phát (HPG) lại tỏ ra khá "hụt hơi" so với mặt bằng chung. Minh chứng là thị giá HPG chủ yếu dao động trong vùng giá từ 26.000-28.000 đồng/cp khiến không ít nhà đầu tư cầm mã này rơi vào trạng thái “sốt ruột” khi hiệu suất sinh lời thấp hơn đáng kể so với thị trường.

Tuy nhiên, diễn biến giao dịch kể từ sau 22/2/2026 – ngày sinh nhật của Chủ tịch HĐQT Trần Đình Long đã mang đến một diện mạo khác biệt cho cổ phiếu đầu ngành thép.

Đóng cửa ngày 25/2, cổ phiếu HPG bật tăng khoảng 9% sau 3 phiên tăng điểm liên tiếp lên mức giá 29.300 đồng/cp, cao nhất kể từ đầu tháng 10/2025.

Đáng chú ý, đà tăng giá của HPG còn được thúc đẩy bởi dòng tiền khối ngoại. Tổng cộng sau 3 phiên giao dịch đầu năm Bính Ngọ, nhóm NĐT ngoại đã mua ròng khoảng 110 triệu cổ phiếu HPG, giá trị tương ứng 3.100 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh của Hòa Phát cũng ghi nhận nhiều khởi đầu ấn tượng ngay trong những ngày đầu năm.﻿ Cụ thể trong ngày làm việc đầu tiên sau Tết (23/2), Tập đoàn Hòa Phát ghi nhận sản lượng bán hàng 25.000 tấn thép xây dựng, thép chất lượng cao, ống thép. Đây là con số rất cao, báo hiệu một năm tăng trưởng tốt của ngành thép.



Với đặc thù sản xuất công nghiệp, toàn bộ các Khu liên hợp sản xuất thép của Hòa Phát hoạt động xuyên Tết với 3 ca liên tục đỏ lửa để đáp ứng nhu cầu thị trường. Nhiều đơn hàng được triển khai cấp tập ngay những ngày đầu Xuân mới.

Theo ông Kiều Chí Công, Giám đốc Thép Hòa Phát Hưng Yên, với nhu cầu xây dựng tăng cao, năm nay sẽ đánh dấu mức tăng trưởng mạnh vượt bậc của ngành thép. Hòa Phát sẽ đẩy mạnh khai thác tối đa công suất các nhà máy. Đặc biệt, năm 2026 Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất sẽ hoạt động đầy đủ công suất 12 triệu tấn thép/năm.

HPG đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới

Trong một báo cáo gần đây, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) nhận định Hòa Phát đang đứng trước ngưỡng cửa của một chu kỳ tăng trưởng mới, được thúc đẩy bởi sự cộng hưởng của các yếu tố nội tại và vĩ mô. Việc đưa vào vận hành thành công siêu dự án Dung Quất 2 không chỉ giúp gia tăng vượt bậc năng lực sản xuất mà còn định vị lại vị thế của Hòa Phát trên thị trường thép cuộn cán nóng (HRC) trong nước, vốn đang thiếu hụt nguồn cung.

Theo VCBS, năm 2026 dự kiến là năm bản lề khi toàn bộ công suất Dung Quất 2 đi vào hoạt động thương mại, thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận ròng dự phóng ở mức 2 chữ số.

Việc hoàn thành và đưa vào vận hành đồng bộ cả 2 lò cao DQ2 là cú hích lớn, nâng tổng công suất thiết kế của HPG lên tầm cao mới. Tổng công suất của Hòa Phát sẽ đạt 16 triệu tấn/năm, trong đó có 9 triệu tấn HRC chất lượng cao.

Thêm nữa, sản phẩm HRC của Dung Quất 2 là chìa khóa để giải bài toán quy tắc xuất xứ "Melt and Pour" cho toàn bộ ngành thép hạ nguồn Việt Nam nếu XK đi EU. Bên cạnh đó, riêng HPG có mức thuế chống bán phá giá AD = 0%, lợi thế so với các đối thủ cạnh tranh khác.

Biên lợi nhuận của HPG cũng kỳ vọng được mở rộng nhờ vào giá nguyên liệu đầu vào giảm mạnh hơn giá đầu ra và hiệu quả từ quy mô của Dung Quất. Bên cạnh đó, các chuyên viên phân tích VCBS nhấn mạnh chính sách cắt giảm sản lượng của Trung Quốc, cũng như “Thông báo 79” siết chặt quản lý hành chính đối với thép Xuất khẩu của Trung Quốc sẽ giúp giá thép hình thành mặt bằng giá mới, ổn định ở mức cao.

Trong tháng 12 năm ngoái, Hòa Phát đã khởi công nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt (vốn đầu tư 10.000 - 14.000 tỷ VND) tại Dung Quất. “Với công suất 700.000 tấn/năm, nhà máy này nhắm tới mục tiêu cung cấp vật liệu cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Đây là bước đi đón đầu chiến lược, mở ra một thị trường độc quyền tiềm năng trong tương lai”, nhóm phân tích chỉ rõ.

Ngoài các mảng kinh doanh chủ lực, mảng nông nghiệp của Hòa Phát cũng kỳ vọng hồi phục trở lại vào năm 2026.