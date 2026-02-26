Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 26/2/2026

Tin doanh nghiệp

ACE – Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang : Ngày 18/03/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 29/05/2026.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VLS – CTCP Sản xuất Thép Việt Long : Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hạnh Thuận đã bán toàn bộ 279.400 CP, qua đó giảm sở hữu từ 279.400 CP (1,14%) xuống còn 0 CP (0%). Giao dịch thực hiện từ ngày 06/02 đến 11/02/2026.

PMC – CTCP Dược phẩm dược liệu Pharmedic : Ông Vũ Hoàng Việt đã bán toàn bộ 469.000 CP, qua đó giảm sở hữu từ 469.000 CP (5,03%) xuống còn 0 CP (0%) và không còn là cổ đông lớn kể từ ngày 11/02/2026.

OGC - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương : Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Bảo Lâm Holdings đã bán 3.500.000 cổ phiểu. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 2.375.940 cổ phiếu, tỷ lệ 0,79%. Giao dịch thực hiện từ 13/02/2026 đến ngày 24/02/2026.

PLX - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam: Bà Đào Thị Thu Hà không bán được cổ phiếu nào trên tổng số 20.000 cổ phiếu đăng ký bán. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch giữ nguyên là 20.000 cổ phiếu Bà Hà là em gái của ông Đào Nam Hải. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 21/1/2026 đến ngày 19/2/2026.

TCX - Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương : Phó Tổng Giám đốc Ngô Hoàng Hà đăng ký mua 35.595 cổ phiếu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 27/2 đến 2/3/2026.