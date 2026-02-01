"Thắng" VN-Index, sếp PYN Elite Fund tin xu hướng thị trường còn tiếp tục đi lên nhưng kèm theo rung lắc mạnh

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

26-02-2026 - 00:31 AM | Thị trường chứng khoán

Trong bối cảnh hiện tại, Pyn Elite Fund nhận thấy nhiều cơ hội đáng chú ý. Diễn biến của từng cổ phiếu có thể phân hóa mạnh mẽ.

Trong thư gửi nhà đầu tư mới đây, ông Petri Deryng – người đứng đầu quỹ ngoại tỷ USD Pyn Elite Fund vẫn thể hiện niềm tin vào triển vọng tươi sáng của thị trường Việt Nam.

Theo ông Petri Deryng, chỉ số VN-Index ghi nhận diễn biến tích cực với mức tăng 4,3% từ đầu năm đến nay. Trong cùng khoảng thời gian, quỹ PYN Elite đạt mức sinh lời 5,5%, vượt trội so với chỉ số tham chiếu.

Dù vậy, diễn biến thị trường vẫn có sự biến động đáng kể trong thời gian qua và theo quỹ ngoại xu hướng rung lắc này được dự báo sẽ tiếp diễn trong phần còn lại của năm.

Trong bối cảnh hiện tại, Pyn Elite Fund nhận thấy nhiều cơ hội đáng chú ý. Diễn biến của từng cổ phiếu có thể phân hóa mạnh mẽ. Song xét trên bình diện tổng thể, người đứng đầu PYN Elite Fund cho rằng công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của hệ thống chính trị được triển khai quyết liệt, đồng bộ; các mục tiêu, định hướng chính sách được xác định rõ ràng, nhất quán.

Cùng với đà tăng trưởng kinh tế và kết quả sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp duy trì tích cực, đây tiếp tục là những nền tảng quan trọng củng cố xu hướng phát triển ổn định của thị trường.

Về Pyn Elite Fund, theo báo cáo tháng 1/2026, quỹ đạt hiệu suất 7,1% - mức cao nhất trong vòng 5 tháng và vượt trội so với VN-Index (tăng 2,5%). Chỉ số khởi đầu năm 2026 mạnh mẽ bất chấp sự suy yếu của cổ phiếu nhóm Vingroup. Tổng tài sản quản lý của quỹ ngoại này lên đến hơn 990 triệu EUR (30.000 tỷ đồng ~1,2 tỷ USD).

Tuệ Giang

Nhịp sống thị trường

