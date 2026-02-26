Động thái lạ của quỹ bạc lớn nhất thế giới khi giá tiến sát 90 USD/oz

Theo dữ liệu cập nhật từ muavangbac.vn, quỹ iShare Silver Trust (SLV) do BlackRock quản lý đảo chiều bán ròng 28 tấn bạc trong ngày 25/2 sau 2 ngày mua ròng mạnh tay trước đó. Tính đến ngày 25/2, SLV nắm giữ khoảng 16.080 tấn bạc, quy mô đạt 46,88 tỷ USD.

SLV bán ròng trở lại trong phiên giá bạc hồi phục 2,4% trên mức 89 USD/oz (sàn COMEX), cao nhất kể từ đầu tháng. Tuy nhiên, so với mức đỉnh trên 120 USD/oz hồi cuối tháng 1, giá bạc hiện thấp hơn khoảng 30%.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis tại FX Empire, thị trường đang hướng sự chú ý tới mốc 90 USD/ounce - một ngưỡng tâm lý quan trọng.

Ông Lewis cho biết, 90 USD/ounce không chỉ là con số tròn mang tính biểu tượng mà còn là vùng đỉnh của giai đoạn tích lũy hiện tại. " Nếu giá bạc có thể đóng cửa trên mốc này trong phiên giao dịch ngày, xu hướng tăng nhiều khả năng sẽ được củng cố, mở ra triển vọng tiến tới ngưỡng 100 USD/ounce - một cột mốc tâm lý quan trọng khác " - ông Christopher Lewis nói.

Đồng thời, ông cũng lưu ý, vùng 80 USD/ounce đang đóng vai trò là hỗ trợ gần nhất. Nếu giá giảm thủng mốc này, thị trường có thể lùi sâu về khu vực 70 USD/ounce, được coi là đáy của biên độ dao động hiện tại.﻿

Bối cảnh căng thẳng địa chính trị và thương mại bất định khiến giới đầu tư tìm đến kim loại quý như một kênh trú ẩn an toàn. Câu chuyện thuế quan của Mỹ đang nóng trở lại.

Các nhà đầu tư cũng đang đối mặt với nỗi lo ngày càng tăng trước việc chính quyền Tổng thống Trump có thể khởi động hành động quân sự chống lại Iran trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân đang bị đình trệ.