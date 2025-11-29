Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chứng khoán Bảo Minh đăng ký bán ra toàn bộ 2,81 triệu cổ phiếu DBD của Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định trong thời gian 3-31/12/2025.

Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (BMSC, mã: BMS) vừa có thông báo đăng ký giao dịch bán ra toàn bộ 2,81 triệu cổ phiếu DBD của Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định.

Giao dịch dự kiến thực hiện trong thời gian 3-31/12/2025, bằng phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh với lý do cơ cấu danh mục đầu tư.

Nếu thành công, Chứng khoán Bảo Minh sẽ không còn nắm giữ cổ phiếu DBD nào và rời ghế cổ đông.

Được biết, ông Phan Tấn Thư - Tổng giám đốc BMS cũng đồng thời là Thành viên HĐQT DBD. Ông Thư sở hữu 975 cổ phiếu DBD.

Tại thời điểm 30/9/2025, tổng tài sản của BMS ghi nhận 1.893 tỷ đồng, tăng 130 tỷ đồng so với đầu năm.

Danh mục tài sản FVTPL ghi nhận giá thị trường 785 tỷ đồng, tăng 107 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó có 23,4 triệu cổ phiếu niêm yết có giá gốc 391 tỷ đồng, giá thị trường là 508,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó còn có 9,4 triệu cổ phiếu chưa niêm yết trị giá gần 158 tỷ đồng, 8,8 triệu chứng chỉ quỹ trị giá 118 tỷ đồng.

Chứng khoán Bảo Minh muốn thoái sạch vốn tại một công ty dược- Ảnh 1.

Về hoạt động kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2025, Chứng khoán Bảo Minh ghi nhận doanh thu hoạt động 366 tỷ đồng, tăng 68,6% so với cùng kỳ. Kết quả, lợi nhuận trước thuế đạt 108 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.

Mới đây, Chứng khoán Bảo Minh thông báo ngày 8/12 tới sẽ chốt danh sách cổ đông để triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025.

Thời gian và địa điểm họp chưa được công bố. Đại hội sẽ tiến hành miễn nhiệm 1 thành viên HĐQT cùng 2 thành viên Ban Kiểm soát theo đơn từ nhiệm; đồng thời bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT và 2 thành viên Ban Kiểm soát.

Trước đó, Chứng khoán Bảo Minh nhận được đơn xin từ nhiệm của 3 lãnh đạo cấp cao. Trong đó, ông Đỗ Văn Hạ từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT vì lý do công tác. Được biết, ông Hạ được bầu làm Thành viên HĐQT độc lập BMS từ tháng 4/2023.

Bên cạnh đó, 2 thành viên Ban Kiểm soát là bà Mộc Thị Lan Uyên và bà Trương Thị Bích Ngân cùng nộp đơn từ nhiệm. Trong đó bà Lan Uyên được bầu vào Ban kiểm soát từ tháng 4/2022 còn bà Bích Ngân được bầu vào tháng 4/2023. Cả hai vị này đều có trình độ Cử nhân Kế toán - kiểm toán.


Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

