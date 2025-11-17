Chứng khoán DSC bị HoSE nhắc nhở do chậm công bố thông tin

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã có văn bản nhắc nhở CTCP Chứng khoán DSC (MCK: DSC, sàn HoSE) về việc chậm công bố thông tin (CBTT) khi có sự thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Theo đó, ngày 21/10/2025, Chứng khoán DSC đã thực hiện CBTT Nghị quyết HĐQT số 29/2025/NQ-HĐQT/DSC về việc thông qua Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức ngày 20/10/2025.

Đến ngày 11/11/2025, HoSE đã nhận được thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết số 1111/2025/TBDSC của công ty.

Tuy nhiên, căn cứ quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn CBTT trên thị trường chứng khoán, khoản 1 Điều 15 và Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ban hành Quy chế CBTT tại Sở này và công ty con, khoản 2 Điều 11, Chứng khoán DSC đã chậm CBTT khi có sự thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết cho HoSE.

Do đó, HoSE nhắc nhở và đề nghị Chứng khoán DSC nghiêm túc tuân thủ quy định về CBTT trên thị trường chứng khoán.

Trong một diễn biến khác, mới đây nhà đầu tư Lê Ngọc Đức vừa báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của Chứng khoán DSC.

Theo đó, ngày 11/11/2025, nhà đầu tư Lê Ngọc Đức đã mua vào 32,35 triệu cổ phiếu DSC, qua đó sở hữu 11,76% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn của DSC.

Trước đó, cá nhân này không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu DSC nào. Bên cạnh đó, cũng không có người liên quan nào đến nhà đầu tư này nắm giữ cổ phiếu DSC.

Cũng trong ngày 11/11, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Bạch Quốc Vinh mua vào 51.755 cổ phiếu, qua đó nâng sở hữu lên 402.755 cổ phiếu DSC.

Chứng khoán DSC đang tiến hành chào bán 35,33 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:17,25, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 17,25 cổ phiếu. Danh sách cổ đông thực hiện phân bổ quyền mua đã được chốt ngày 6/10/2025.

Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động bao gồm bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán...

Mới đây Chứng khoán DSC cũng thực hiện điều chỉnh thời gian thực hiện chào bán. Trong đó, thời hạn chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu được kéo dài tới ngày 31/10/2025 thay vì ngày 28/10/2025. Tương tự, thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu được kéo dài tới ngày 11/11/2025 thay vì ngày 5/11/2025.

Lý do điều chỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông hiện hữu có thêm thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, đảm bảo sự thành công của đợt chào bán.

Trong số các cổ đông, có 2 cổ đông lớn là Chủ tịch Nguyễn Đức Anh và Công ty cổ phần Đầu tư NTP cùng Thành viên HĐQT Nguyễn Thị Thu Hà đều chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu chào bán của DSC.

Công ty chứng khoán của Tập đoàn Thành Công

Về tình hình kinh doanh, theo BCTC quý 3/2025, trong quý 3, Chứng khoán DSC lãi ròng hơn 134,2 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước ở mức 72 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Chứng khoán DSC lãi ròng hơn 232,7 tỷ đồng, tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2024 ở mức hơn 150,9 tỷ đồng.

Chứng khoán DSC tiền thân là Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng, được thành lập vào năm 2006 với vốn điều lệ ban đầu là 22 tỷ đồng. Tháng 8/2021, vốn điều lệ của công ty tăng đột biến từ 60 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng nhờ phát hành riêng lẻ 94 triệu cổ phiếu.

Đến năm 2023, Chứng khoán DSC tiếp tục phát hành hơn 100 triệu cổ phiếu gồm chào bán cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Qua đó, nâng vốn điều lệ lên mức 2.048 tỷ đồng.

Hiện tại, Chứng khoán DSC có hai cổ đông lớn là Công ty Cổ phần NTP và ông Nguyễn Đức Anh (Chủ tịch HĐQT Chứng khoán DSC) với tỷ lệ sở hữu lần lượt là 34,17% và 35,64% vốn điều lệ. Được biết, Đầu tư NTP là doanh nghiệp do ông Nguyễn Đức Anh làm Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc và đại diện theo pháp luật.

Theo một công bố hồi tháng 7/2023 của Tập đoàn Thành Công (TC Group), Chứng khoán DSC là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của mình. Tập đoàn Thành Công hiện hoạt động đa ngành; trong đó, mảng sản xuất lắp ráp ô tô đóng vai trò cốt lõi.

Đầu tư NTP có địa chỉ tại Tầng 8, Toà nhà Thành Công, Q. Cầu Giấy, Hà Nội, cùng toà nhà trụ sở của Tập đoàn Thành Công. Ông Nguyễn Đức Anh cũng là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Thành Công Motor Việt Nam, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Ô tô Việt Nam - châu Âu. Đây là hai doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Thành Công.