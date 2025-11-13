Chứng khoán DSC có cổ đông lớn mới

Nhà đầu tư Lê Ngọc Đức vừa báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của CTCP Chứng khoán DSC (mã: DSC, sàn HoSE).



Theo đó, ngày 11/11/2025, nhà đầu tư Lê Ngọc Đức đã mua vào 32,35 triệu cổ phiếu DSC, qua đó sở hữu 11,76% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn của DSC.

Trước đó, cá nhân này không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu DSC nào. Bên cạnh đó, cũng không có người liên quan nào đến nhà đầu tư này nắm giữ cổ phiếu DSC.

Cũng trong ngày 11/11, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Bạch Quốc Vinh mua vào 51.755 cổ phiếu, qua đó nâng sở hữu lên 402.755 cổ phiếu DSC.

Chứng khoán DSC đang tiến hành chào bán 35,33 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:17,25, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 17,25 cổ phiếu. Danh sách cổ đông thực hiện phân bổ quyền mua đã được chốt ngày 6/10/2025.

Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động bao gồm bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán...

Mới đây công ty thực hiện điều chỉnh thời gian thực hiện chào bán. Trong đó, thời hạn chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu được kéo dài tới ngày 31/10/2025 thay vì ngày 28/10/2025. Tương tự, thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu được kéo dài tới ngày 11/11/2025 thay vì ngày 5/11/2025.

Lý do điều chỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông hiện hữu có thêm thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, đảm bảo sự thành công của đợt chào bán.

Trong số các cổ đông, có 2 cổ đông lớn là Chủ tịch Nguyễn Đức Anh và Công ty cổ phần Đầu tư NTP cùng Thành viên HĐQT Nguyễn Thị Thu Hà đều chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu chào bán của DSC.

Do đó, nhiều khả năng nhà đầu tư Lê Ngọc Đức đã nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của các cổ đông nói trên để tham gia đợt chào bán của DSC.