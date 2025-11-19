Chứng khoán giảm mạnh do áp lực chốt lời

Trong bối cảnh chứng khoán toàn cầu tiếp tục chao đảo, thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 19-11 cũng chứng kiến một phiên giao dịch đỏ lửa. VN-Index giảm 10,92 điểm (-0,66%), chốt phiên ở mức 1.649,92 điểm, đứt mạch tăng 3 ngày liên tiếp.

Các chỉ số khác cũng không khá hơn. HNX-Index giảm 2,33 điểm (-0,87%) xuống 265,03 điểm, trong khi UPCoM chỉ nhích nhẹ 0,51 điểm lên 119,49. Nhóm VN30 giảm 1,17% xuống 1.886,20 điểm, với áp lực lớn từ cổ phiếu ngân hàng và bất động sản.

Toàn sàn HoSE chỉ có 84 mã tăng so với 222 mã giảm và 62 mã đứng giá, thể hiện sự áp đảo của bên bán.

Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 23.500 tỉ đồng, tập trung mạnh ở các bluechip giảm điểm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam lao dốc mạnh ngày 19-11, VN-Index thủng mốc 1.650 điểm

Diễn biến thị trường cho thấy chỉ số mở cửa sát đáy, dao động quanh vùng 1.650-1.660 điểm, nhưng liên tục bị kéo xuống bởi các nhịp điều chỉnh sâu vào buổi chiều, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước rủi ro vĩ mô.

Thống kê cho thấy ngân hàng là tâm điểm tiêu cực khi toàn bộ các mã Big4 cùng hàng loạt mã lớn chìm trong sắc đỏ: VCB -2,4%, BID -0,8%, CTG -1,6%, MBB -0,8%, SSB -0,9%... và thanh khoản khá lớn. Nhóm bất động sản cũng không thoát khỏi áp lực khi VHM giảm 0,1%, VRE -2,3%, BCM -2,4%, DXG -2,8%.

Khối ngoại tiếp tục có phiên giao dịch tiêu cực khi bán ròng mạnh hơn 646 tỉ đồng trên sàn HoSE ngày 19/11. Lực bán tập trung ở nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn như VND, MBB, DGC, MWG, DXG, gây áp lực đáng kể lên tâm lý thị trường.

Ở chiều ngược lại, chỉ một số mã được mua ròng như HPG và HDB nhưng giá trị không đủ bù đắp đà xả hàng.

Dù vậy, nhiều công ty chứng khoán vẫn giữ quan điểm tích cực trung hạn. Hầu hết đều cho rằng phiên điều chỉnh này mang tính kỹ thuật sau khi VN-Index thất bại tại vùng kháng cự 1.660–1.670 điểm. Vùng hỗ trợ mạnh tiếp theo nằm tại 1.620–1.630 điểm, nơi hội tụ MA50 và MA100 ngày. Nếu giữ được vùng này, chỉ số vẫn có cơ hội quay lại xu hướng tăng.