Chứng khoán hôm nay: Mọi thành quả bị xóa sạch trong 10 phút

10-11-2025 - 18:10 PM | Thị trường chứng khoán

Chỉ trong 10 phút cuối trước khi bước vào phiên ATC, áp lực bán bất ngờ gia tăng mạnh và xóa sạch toàn bộ nỗ lực phục hồi trước đó của thị trường. Thanh khoản tiếp tục ở mức thấp, xuất hiện lo ngại chu kỳ "tiền rẻ" đi đến hồi kết, thị trường bước vào giai đoạn thử thách mới.

Diễn biến "chớp nhoáng" cuối phiên hôm nay (10/11) không loại trừ việc xuất hiện một lượng "hàng" bị call margin (lệnh gọi ký quỹ).

Những cổ phiếu tích cực nhất như HPG, TCB, SSI… đều thu hẹp đáng kể đà tăng. Như SSI, cổ phiếu chứng khoán này từng tăng gần 6% trong phiên, tuy nhiên, sau đó đánh mất thành quả, cuối phiên chỉ giữ được 2%.

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu “họ” Vingroup cùng FPT (-4,75%), GAS (-2,7%) và các ngân hàng lớn trở thành tâm điểm kéo chỉ số giảm nhanh. Cụ thể, VHM giảm 5,5%, VRE mất 4,9%, còn VIC quay lại vùng giá đỏ với mức giảm 0,4%. Ba cổ phiếu này lấy đi gần 6 điểm của chỉ số chính.

Nhóm ngân hàng ngập trong sắc đỏ, với MBB, HDB, CTG, EIB, MSB, VIB. Cổ phiếu của các nhà băng quốc doanh như VCB, BID, CTG cũng đồng loạt điều chỉnh.

Trong nhóm bất động sản, cổ phiếu giảm giá cũng chiếm áp đảo, với CEO, NVL, DXG, CII, VRE, DIG, PDR, KDH, KBC… GEX giảm sàn xuống 40.900 đồng/cổ phiếu. Áp lực bán cũng lan rộng trên nhiều nhóm ngành, như chứng khoán, xây dựng, vật liệu, dầu khí… Trên HoSE, hơn 200 cổ phiếu giảm giá.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 18,56 điểm (1,16%) xuống 1.580,54 điểm. HNX-Index giảm 1,93 điểm (0,74%) xuống 258,18 điểm. UPCoM-Index tăng 0,7 điểm (0,6%) lên 117,45 điểm.

Thanh khoản tiếp tục ở mức thấp, giá trị giao dịch HoSE chỉ hơn 21.169 tỷ đồng - mức “đáy” trong khoảng 4 tháng trở lại đây.

Theo SGI Capital, chu kỳ “tiền rẻ” kéo dài từ 5/2023 tới nay đang đi tới những giới hạn cuối cùng. Nhiều tín hiệu đang cho thấy, thanh khoản đang bớt dồi dào và mặt bằng lãi suất sẽ phải tăng lên trong thời gian tới.

Thị trường chứng khoán trong ngắn hạn luôn chịu tác động lớn nhất từ xu hướng lãi suất. Số tài khoản mở mới, thanh khoản và lượng margin gia tăng kỷ lục thời gian qua là hệ quả của môi trường lãi suất thấp kéo dài và nhiều niềm tin, kỳ vọng vào triển vọng tăng trưởng kinh tế đầy tham vọng.

Theo Việt Linh

Tiền Phong

