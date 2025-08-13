Chứng khoán hôm nay: Mua lo 'đu' đỉnh, bán sợ lỡ sóng?

VN-Index giằng co ở mốc 1.600 điểm

VN-Index liên tục giằng co, quá nửa thời gian trong sắc đỏ và có lúc đánh mất mốc 1.600 điểm. Thị trường thiếu vắng lực đỡ từ nhóm cổ phiếu trụ khi nhóm vốn hoá lớn điều chỉnh, trong rổ VN30 có tới 16 mã giảm giá.

Cổ phiếu ngân hàng phân hóa rõ rệt. VPB và VCB nằm trong nhóm tác động tiêu cực nhất tới chỉ số, ngược lại, MBB, CTG và LPB ghi nhận mức đóng góp tích cực. Sự phân hóa rõ nét trong nhóm ngân hàng, khi một số mã được dòng tiền đẩy mạnh, trong khi nhiều mã khác chịu áp lực chốt lời và điều chỉnh.

Dòng tiền cũng tiếp tục xu hướng dịch chuyển, các midcap, penny (cổ phiếu vừa, nhỏ) nhóm bất động sản hút tiền, loạt mã NLG, HDG, NBB, CII tăng trần. Không chỉ dừng ở bất động sản, nhiều cổ phiếu chứng khoán như MBS, APS, CTS cũng hút mạnh dòng tiền và đồng loạt tăng kịch trần.

Trong khi đó, một cổ phiếu chứng khoán khác là SSI trở lại vị trí dẫn đầu về thanh khoản toàn thị trường với giá trị giao dịch hơn 2.464 tỷ đồng. Trong top 10 còn có sự góp mặt của VIX và VND, cho thấy sức nóng lan tỏa ở nhóm chứng khoán .

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng hơn 3 điểm lên 1.611 điểm, cuối phiên chiều lấy lại thành công mốc 1.600 điểm. Thanh khoản toàn thị trường tiếp tục ở mức cao, hơn 62.400 tỷ đồng

Ông Trần Hoàng Sơn - Giám đốc Chiến lược thị trường, Chứng khoán VPBankS - nhận định, việc VN-Index đạt ngưỡng 1.600 điểm là con số mà thị trường đã mơ ước từ lâu. Dựa vào xu hướng hiện tại, so với thời điểm cuối 2024 và các con sóng trước, có thể thấy, đây là một con sóng rất lớn

Từ đáy tháng 4, VN-Index tăng hơn 50% qua hai nhịp. Mốc 1.600 - 1.650 điểm là vùng kháng cự mạnh, trùng với đường nối dài các đỉnh 2022 - 2023, nhà đầu tư cần đặc biệt lưu ý.

Nhìn lại lịch sử, các sóng tăng mạnh giai đoạn 2016 - 2018 thường điều chỉnh khoảng 10% sau khi tăng 20-30%, còn giai đoạn 2020 - 2022 mức điều chỉnh thường 13-16% sau khi tăng 37-52%. Gần đây, thị trường đã có nhịp giảm 60-70 điểm kèm nhiều mã giảm sàn, báo hiệu khả năng bước vào pha điều chỉnh kéo dài 1-2 tuần.

Cẩn trọng mua đuổi ở vùng giá cao

Về chỉ báo kỹ thuật, ông Sơn lưu ý RSI (chỉ số sức mạnh tương đối) của VN-Index đã vượt 70 và tiến sát vùng 78 trong nhịp trước. Khi tỷ lệ cổ phiếu trong rổ VN-Index có RSI trên 70 vượt ngưỡng 20-40%, thị trường thường xuất hiện sóng chỉnh mạnh như các năm 2020, 2022, 2023 và 2024. Đến cuối tuần trước, con số này đã đạt 18,4%.

Khoảng cách giữa VN-Index và đường MA50 hiện ở mức 1,11 lần - vùng mà thống kê lịch sử cho thấy thị trường dễ điều chỉnh để “làm mượt” đường giá. Về định giá, sau khi tăng mạnh, P/E và P/B của VN-Index đã tiệm cận trung bình 10 năm, cho thấy thị trường chuyển từ trạng thái rẻ sang hợp lý, thường đi kèm nhịp chững lại.

Giới phân tích cho rằng, phần lớn thông tin tích cực đã phản ánh vào giá cổ phiếu hiện nay.

Tuy vậy, ông Sơn cho rằng xu hướng tăng vẫn có thể kéo dài tới 2026 nhờ các yếu tố hỗ trợ như kinh tế tăng trưởng, lợi nhuận doanh nghiệp cải thiện, chính sách vĩ mô thuận lợi. Nếu thị trường điều chỉnh kỹ thuật từ nay đến cuối tháng 8, đây sẽ là cơ hội để nhà đầu tư tham gia thay vì vội vàng mua đuổi ở vùng giá cao.

Sau giai đoạn tăng nóng nhờ kết quả kinh doanh quý II, các nhóm ngân hàng, chứng khoán, bất động sản vẫn giữ tín hiệu giá, kỹ thuật và thanh khoản tích cực, tuy nhiên, dòng tiền bắt đầu lan sang các ngành hạ tầng, dầu khí, hóa chất, bán lẻ và xuất khẩu thủy sản.

Theo ông Sơn, thị trường đang ở giai đoạn luân chuyển dòng tiền. Nhóm cổ phiếu trụ cột vẫn hút vốn, nhưng xuất hiện dấu hiệu chốt lời và phân bổ sang những nhóm chưa tăng nhiều. Sự dịch chuyển này giúp nhiều lớp cổ phiếu có cơ hội tăng giá, tạo điều kiện để nhà đầu tư sửa sai ngay cả khi mua ở vùng giá cao, tuy nhiên, cần theo sát tín hiệu chung của thị trường để tránh rủi ro điều chỉnh sâu như hai tuần trước.

Đặc biệt, nhà đầu tư mới tham gia thị trường thường không có kinh nghiệm, liên tục bám sóng, giao dịch say sưa nhưng bỏ qua các tín hiệu cảnh báo. Nhóm này có thể đua mua ở mức rất cao, đến khi thị trường điều chỉnh bất ngờ thì lại phải bán ra theo kỷ luật, đúng vào lúc cổ phiếu xuống đáy.

SGI Capital nhận định, khi phần lớn thông tin tích cực đã phản ánh vào giá, việc lựa chọn cổ phiếu kỹ lưỡng và nâng cao quản trị rủi ro nên được đặt lên hàng đầu. Thanh khoản bùng nổ kéo theo mức sử dụng margin vượt đỉnh 2022. Tuy nhiên, số dư tiền mặt trong tài khoản nhà đầu tư lại tăng chậm hơn, hiện chỉ đủ duy trì 1-2 phiên giao dịch, thấp hơn mức 2-4 phiên ở vùng đỉnh cũ năm 2022

Định giá thị trường đang tiệm cận mức trung bình 10 năm. Một số nhóm ngành và cổ phiếu đã tăng mạnh lên vùng giá cao, giao dịch 3-5% vốn hóa mỗi ngày, cho thấy nguồn cung cổ phiếu được kích hoạt trở lại. Tuy nhiên, SGI Capital chỉ ra, vẫn còn những mã ở vùng giá hấp dẫn, có thể thu hút dòng tiền khi lãi suất duy trì thấp và thời điểm nâng hạng đang đến gần.